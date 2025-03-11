Yabancı Hakem Gerekliliği Ortada!

Topa sahip olma oranı %60 olsa da gol pozisyonu üretmekte zorlandılar. Gol pozisyonunun kısırlığının önemli bir nedeni de Immobile’nin pozisyonların içine girmemesi ve girdiği pozisyonlarda da ağır kalmasıdır. Modern futbolun önemli bir kuralı vardır: “Hücum kaleden, savunma santrafordan başlar”. Immobile üçüncü bölgede topu ayağında tutamadığı için hem Beşiktaş’ın hücuma çıkmasını yavaşlatıyor, kaybettiğinde de kontratak yemesine neden oluyor.

Beşiktaş ne zaman kötü oynasa, hakemlerin Beşiktaş aleyhine düdük çalması daha kolaylaşıyor. Beşiktaş’ın kötü futbolu konuşulacağından kendilerinin hatalarının tartışılmayacağını biliyorlar. Zorbay Küçük, Immobile’nin, grekoromen güreş taktiği ile yere serilmesine seyirci kaldı. Burada ben Beşiktaşlı futbolcuları da kınıyorum; böyle pozisyonlarda topu taca atıp, derhal hakeme gidip itiraz etmeleri gerekiyor. O pozisyonda Beşiktaşlı futbolcular neredeyse 5 dakika top çevirdiler. Hakem de pozisyonu soğutmuş oldu.

Zorbay Küçük, Badou Ndiaye’nin sarı kartlarını es geçti. Halbuki bu oyuncu sürekli kural dışı faul yaparak oynadı. İkinci sarı kartlarını göstermekten çekindi. Hakem Ogün’e ikinci sarı kartını göstermeyince hocası korkudan hemen apar topar oyundan aldı. G. Antep takımı daha ikinci yarının başında 9 kişi kalabilirdi. Vianna’ya gösterdiği kart ise doğrudan kırmızı olmalıydı. Sorescu sarı kartı gördükten sonra protesto etmek için hakemi alkışladı. Zorbay Küçük bu pozisyonu görememek için arkasını dönüp, olay yerinden kaçtı. Peki yan hakem ve dördüncü hakemler olayı görmedi mi? Bal gibi gördüler, ama onlar da bir kırmızı karta müdahil olmak istemediler. Zorbay Küçük’ün ne kadar başarısız maç yönettiğinin bir göstergesi de topun oyunda kalış süresidir. Doksan dakika boyunca top toplam 44 dakika oyunda kalmış.

İşte bu haksızlıklar yüzden GS dışındaki kulüpler yabancı hakem istiyorlar. Malum yapı, Zorbay Küçük’le GS maçının provasını yaptı. GS-FB derbisi dışında yabancı hakem getirmeyeceğini söyleyen TFF başkanı da pusulasını şaşırmış bir kaptan gibi deniz ortasında savuluyor. Türk hakemlerini güveniyorsan GS-FB derbisine neden yabancı hakem getirdin? O maç dışındaki maçlar kıymetsiz mi ki bu uygulama sadece GS ve FB için geçerli oluyor? Beşiktaş yönetiminin tüm ağırlığını koyup, kendi derbilerine de yabancı hakem gelmesini sağlaması gerekir.

Beşiktaş’ın önünde artık tek hedef var, o da Kupa şampiyonluğu. Bu ulaşılamayacak bir hedef değil. Yeter ki futbolcular işin ciddiyetinin farkına varsınlar…

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