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X (Twitter) Çöktü mü? 30 Mayıs Twitter'a (X) Neden Girilmiyor?

X (Twitter) Çöktü mü? 30 Mayıs Twitter'a (X) Neden Girilmiyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.05.2025 - 23:33

Son günlerde kullanıcılara sık sık hata veren X (Twitter) 30 Mayıs Cuma günü kullanıcılara yine ‘hata’ sürprizi yaptı. Peki X (Twitter) Çöktü mü? 30 Mayıs X’e Neden Girilmiyor?

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X (Twitter) Çöktü mü?

X (Twitter) Çöktü mü?

Dünyada en fazla kullanıcıya sahip olan platformların başında X (Twitter) geliyor. Ancak son günlerde X'te dünya genelinde hata yaşanıyor. Her yaştan kullancıya ev sahipliği yapan sosyal medya platformunda kullanıcılar karşılaştığı hatalarda son dönemde artış yaşanıyor. 

Son olarak 30 Mayıs Cuma gününde kullanıcılar yeni bir hatayla karşılaştı.

30 Mayıs X’e Neden Girilmiyor?

30 Mayıs X’e Neden Girilmiyor?

30 Mayıs Cuma akşamı saat 23.20 itibarıyla kullanıcılar X platformunda yavaşlıkla karşılaştı. Pek çok kullanıcının akışı yenilenmezken 'Gönderilere ulaşılmıyor' hatası ekranda yer aldı. Bazı kullanıcıların ana sayfasında ise 'X'e Hoş Geldin! Dünyanda olup bitenleri görmek için en iyi yer burası. Hemen takip edecek birkaç kişi ve konu bul' mesajı yer aldı.

Kullanıcıların birçoğu bu hatayla karşılaşırken kullanıcı profillerinde de gönderiler görülmemeye başlandı.

Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapamama, ana sayfanın yenilenmemesi ve gönderilerin yüklenmemesi gibi problemler bildiriyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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