X (Twitter) Çöktü mü? 30 Mayıs Twitter'a (X) Neden Girilmiyor?

30 Mayıs Cuma akşamı saat 23.20 itibarıyla kullanıcılar X platformunda yavaşlıkla karşılaştı. Pek çok kullanıcının akışı yenilenmezken 'Gönderilere ulaşılmıyor' hatası ekranda yer aldı. Bazı kullanıcıların ana sayfasında ise 'X'e Hoş Geldin! Dünyanda olup bitenleri görmek için en iyi yer burası. Hemen takip edecek birkaç kişi ve konu bul' mesajı yer aldı.

Kullanıcıların birçoğu bu hatayla karşılaşırken kullanıcı profillerinde de gönderiler görülmemeye başlandı.

Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapamama, ana sayfanın yenilenmemesi ve gönderilerin yüklenmemesi gibi problemler bildiriyor.