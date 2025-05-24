X’te (Twitter) Hata: 24 Mayıs Twitter Neden Açılmıyor? X Çöktü mü?
Son zamanlarda sıklıkla kullanıcıların hatayla karşılaştığı X’te (Twitter) 24 Mayıs Cumartesi günü bir kez daha sorun meydana geldi. X’i kullanan kullanıcılar gönderilerin yüklenememesi sorunuyla karşılaştı. Peki, 24 Mayıs Twitter Neden açılmıyor? X Çöktü mü?
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X’te (Twitter) Hata: 24 Mayıs Twitter Neden Açılmıyor?
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X Çöktü mü?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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