X’te (Twitter) Hata: 24 Mayıs Twitter Neden Açılmıyor? X Çöktü mü?

24 Mayıs Cumartesi saat 15.40 itibarıyla X (Twitter) kullanıcıları sitede ve telefon uygulamasında erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar platforma girdiğinde 'Bir sorun oluştu', 'Gönderiler yüklenmiyor' hatasıyla karşılaştı. Son zamanlarda sık sık erişim sorunu yaşanan dünyanın en popüler sosyal medya platformunda bir kez daha sorun meydana geldi.