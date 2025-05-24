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X’te (Twitter) Hata: 24 Mayıs Twitter Neden Açılmıyor? X Çöktü mü?

X’te (Twitter) Hata: 24 Mayıs Twitter Neden Açılmıyor? X Çöktü mü?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.05.2025 - 15:44

Son zamanlarda sıklıkla kullanıcıların hatayla karşılaştığı X’te (Twitter) 24 Mayıs Cumartesi günü bir kez daha sorun meydana geldi. X’i kullanan kullanıcılar gönderilerin yüklenememesi sorunuyla karşılaştı. Peki, 24 Mayıs Twitter Neden açılmıyor? X Çöktü mü?

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X’te (Twitter) Hata: 24 Mayıs Twitter Neden Açılmıyor?

X’te (Twitter) Hata: 24 Mayıs Twitter Neden Açılmıyor?

24 Mayıs Cumartesi saat 15.40 itibarıyla X (Twitter) kullanıcıları sitede ve telefon uygulamasında erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar platforma girdiğinde 'Bir sorun oluştu', 'Gönderiler yüklenmiyor' hatasıyla karşılaştı. Son zamanlarda sık sık erişim sorunu yaşanan dünyanın en popüler sosyal medya platformunda bir kez daha sorun meydana geldi.

X Çöktü mü?

X Çöktü mü?

22 ve 23 Mayıs 2025 tarihlerinde X (eski adıyla Twitter) platformunda küresel çapta erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar, hem mobil hem de masaüstü cihazlardan platforma erişimde zorluklar yaşadıklarını dile getirdi. Son olarak 24 Mayıs 2025 tarihinde X'te yeniden erişim sorunu yaşandı.

X'ten erişim sorununa dair resmi bir açıklama yapılmadı. Saat 15.40'ta başlayan erişim sorunu saat 17.00 itibarıyla düzeldi

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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