X'te Özel Mesaj Özelliğinin Çalışmaması Goygoycuların Radarına Girdi
Eski adı Twitter yeni adı X olan platformda bir süredir özel mesaj özelliği çalışmıyor. Kullanıcılardan bazıları mesajları alamamaktan bazıları alsa da bildirim düşmemesinden şikayetçi. Daha önce XChat olarak değişeceği iddia edilen özel mesajlaşma uygulamasının saatlerdir düzgün bir şekilde çalışmaması sosyal medyada da çokça konuşuldu.
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X'te saatlerdir DM özelliği verimli bir şekilde çalışmıyor.
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Sorun ülke gündemi dışında X'te de en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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