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X'te Özel Mesaj Özelliğinin Çalışmaması Goygoycuların Radarına Girdi

X'te Özel Mesaj Özelliğinin Çalışmaması Goygoycuların Radarına Girdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.05.2025 - 14:53

Eski adı Twitter yeni adı X olan platformda bir süredir özel mesaj özelliği çalışmıyor. Kullanıcılardan bazıları mesajları alamamaktan bazıları alsa da bildirim düşmemesinden şikayetçi. Daha önce XChat olarak değişeceği iddia edilen özel mesajlaşma uygulamasının saatlerdir düzgün bir şekilde çalışmaması sosyal medyada da çokça konuşuldu.

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X'te saatlerdir DM özelliği verimli bir şekilde çalışmıyor.

X'te saatlerdir DM özelliği verimli bir şekilde çalışmıyor.

Bazı kullanıcılar mesajların iletildiğini ancak bildirimlerin gelmediğini belirtirken bazıları mesajları görememekten şikayetçi.

Sorun ülke gündemi dışında X'te de en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Sorun ülke gündemi dışında X'te de en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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