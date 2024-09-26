X mi, Y mi, Z mi? Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Kuşaksın?

Tasarruf odaklı bir harcama alışkanlığın olduğu için senin X kuşağı olduğuna o kadar eminiz ki! Tasarruf yaparak aslında geleceğe yatırım yapmayı hedefliyorsun. Senin için elindeki paranın hepsini harcamak gibi bir şey söz konusu bile değil. Her ay eline geçen paranın bir kısmını kenara koyuyorsun. Tabii hiçbir şey almıyorsun da diyemeyiz. Sen bir şey alacaksan o şeyin kaliteli olmasına ekstra dikkat ediyorsun. Kredi kartı kullanırken de ayağını yorganına göre uzatmayı ihmal etmiyorsun.