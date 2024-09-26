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X mi, Y mi, Z mi? Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Kuşaksın?

etiket X mi, Y mi, Z mi? Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Kuşaksın?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 17:01

Harcama alışkanlıklarımız aslında hangi kuşağa ait olduğumuzu da gösterebiliyor. Şimdi sana harcama alışkanlıkların hakkında bir şeyler soracağız, ardından da hangi kuşaktan olduğunu tahmin etmeye çalışacağız.

Haydi teste geçelim!

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1. Alışveriş yaparken neye öncelik verirsin?

2. Kaç dijital platformda üyeliğin var?

3. En son ne zaman bir festivale gittin?

4. Fast-food zincirlerinden sipariş veriyor musun?

5. Ne kadar sıklıkla kıyafet alışverişi yapıyorsun?

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6. Bir şey alacağın zaman kimin önerisi senin için etkili olur?

7. Son olarak, online alışveriş yapıyor musun?

Sen kesinlikle X kuşağısın!

Tasarruf odaklı bir harcama alışkanlığın olduğu için senin X kuşağı olduğuna o kadar eminiz ki! Tasarruf yaparak aslında geleceğe yatırım yapmayı hedefliyorsun. Senin için elindeki paranın hepsini harcamak gibi bir şey söz konusu bile değil. Her ay eline geçen paranın bir kısmını kenara koyuyorsun. Tabii hiçbir şey almıyorsun da diyemeyiz. Sen bir şey alacaksan o şeyin kaliteli olmasına ekstra dikkat ediyorsun. Kredi kartı kullanırken de ayağını yorganına göre uzatmayı ihmal etmiyorsun.

Sen kesinlikle Y kuşağısın!

Senin biraz yenilikçi, biraz da geleneksel yanını düşündüğümüzde Y kuşağı olduğuna emin olduk! Senin en büyük harcama kalemlerin seyahat ve etkinlikler gibi deneyim odaklı şeyler. Aynı zamanda dijital devrim dönemini bizzat yaşadığın için teknolojiye harcama yapmaktan da pek çekinmiyorsun. Markaları öne çıkarmak yerine de aslında ürünlerin kalitesine, zevkinle ne kadar örtüştüğüne dikkat ediyorsun. Şunu da söylemiş olalım, sen öyle çok borçlanmayı seven biri de değilsin.

Sen kesinlikle Z kuşağısın!

Verdiğin cevaplardan anladığımız üzere sen %100 Z kuşağısın! Sen tam da internet çağının içine doğduğun için doğal olarak teknolojik harcamalar senin için en temel ihtiyaçlardan biri. Ayrıca online alışveriş senin için bir yaşam stili desek abartmış olmayız. Sen daha çok hızla ulaşabileceğin bir alışveriş deneyimi tercih ediyorsun. Senin için kişiselleştirilmiş deneyim de oldukça önemli. Alışveriş yaparken kendini değerli hissetmek istiyorsun. Ki bu konuda haklısın, çok değerlisin!

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