X mi, Y mi, Z mi? Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Kuşaksın?
X mi, Y mi, Z mi? Harcama Alışkanlıklarına Göre Hangi Kuşaksın?
Harcama alışkanlıklarımız aslında hangi kuşağa ait olduğumuzu da gösterebiliyor. Şimdi sana harcama alışkanlıkların hakkında bir şeyler soracağız, ardından da hangi kuşaktan olduğunu tahmin etmeye çalışacağız.
Haydi teste geçelim!
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1. Alışveriş yaparken neye öncelik verirsin?
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2. Kaç dijital platformda üyeliğin var?
3. En son ne zaman bir festivale gittin?
4. Fast-food zincirlerinden sipariş veriyor musun?
5. Ne kadar sıklıkla kıyafet alışverişi yapıyorsun?
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