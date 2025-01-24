"X"lere "Post"lara Alışamadık: Keyifle Tweet Okurken Arkada Çalması Gereken 12 Hareketli Şarkı
"X"lere "Post"lara Alışamadık: Keyifle Tweet Okurken Arkada Çalması Gereken 12 Hareketli Şarkı
Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra ismi 'X' olarak değişse de bizim için halen Twitter olarak biliniyor! 'Gönderi' yerine 'Tweet' kelimesini de lügatımızdan kaldırmadık gibi görünüyor.
Keyifle tweet okurken arkada çalarken keyiflenmeni sağlayacak şarkılar bu listede!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Charli xcx & Billie Eilish - Guess
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Ariana Grande - pov
3. Beyoncé - Diva
4. Taylor Swift - Cruel Summer
5. Doja Cat & SZA - Kiss Me More
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Troye Sivan - Rush
7. ero808 & NXSTY - CALYPSO
8. Benson Boone - Beautiful Things
9. Creedence Clearwater Revival - Have You Ever Seen The Rain
10. Sabrina Carpenter - Espresso
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Lady Gaga - Disease
12. Kendrick Lamar - Not Like Us
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın