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"X"lere "Post"lara Alışamadık: Keyifle Tweet Okurken Arkada Çalması Gereken 12 Hareketli Şarkı

etiket "X"lere "Post"lara Alışamadık: Keyifle Tweet Okurken Arkada Çalması Gereken 12 Hareketli Şarkı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 23:07

Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra ismi 'X' olarak değişse de bizim için halen Twitter olarak biliniyor! 'Gönderi' yerine 'Tweet' kelimesini de lügatımızdan kaldırmadık gibi görünüyor.

Keyifle tweet okurken arkada çalarken keyiflenmeni sağlayacak şarkılar bu listede!

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1. Charli xcx & Billie Eilish - Guess

2. Ariana Grande - pov

3. Beyoncé - Diva

4. Taylor Swift - Cruel Summer

5. Doja Cat & SZA - Kiss Me More

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6. Troye Sivan - Rush

7. ero808 & NXSTY - CALYPSO

8. Benson Boone - Beautiful Things

9. Creedence Clearwater Revival - Have You Ever Seen The Rain

10. Sabrina Carpenter - Espresso

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11. Lady Gaga - Disease

12. Kendrick Lamar - Not Like Us

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Ma Belle
Ma Belle
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