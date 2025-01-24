"X"lere "Post"lara Alışamadık: Keyifle Tweet Okurken Arkada Çalması Gereken 12 Hareketli Şarkı

Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra ismi 'X' olarak değişse de bizim için halen Twitter olarak biliniyor! 'Gönderi' yerine 'Tweet' kelimesini de lügatımızdan kaldırmadık gibi görünüyor.

Keyifle tweet okurken arkada çalarken keyiflenmeni sağlayacak şarkılar bu listede!