X Çöktü mü? 2 Temmuz 2025 Twitter (X) Neden Açılmıyor?

2 Temmuz 2025 öğle saatlerinden itibaren X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, uygulamaya ve web sitesine erişimde sorun yaşamaya başladı. Bazı kullanıcılar akışın yenilenmediğini belirtirken, bazıları gönderi paylaşma ya da bildirim alma gibi işlevlerin tamamen devre dışı kaldığını bildiriyor.

Erişim sıkıntısı kısa sürede sosyal medyanın diğer platformlarında gündem olurken, sorunun kaynağıyla ilgili henüz X tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil.

Platforma erişemeyen çok sayıda kullanıcı, arama motorlarında “X çöktü mü?” sorusunu gündeme taşıdı. Uygulama içinde akış yenilenemiyor, bazı kullanıcılar ise tamamen oturum dışı bırakıldıklarını ifade ediyor.