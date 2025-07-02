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X Çöktü mü? 2 Temmuz 2025 Twitter (X) Neden Açılmıyor?

X Çöktü mü? 2 Temmuz 2025 Twitter (X) Neden Açılmıyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.07.2025 - 17:13

X dünyada en fazla kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından biri. Son haftalarda kullanıcılar erişim sorunuyla sık sık karşılaşmaya başladı. Son olarak bugün (2 Temmuz 2025) X'e erişim sorunu meydana geldi. Kullanıcılar 'X çöktü mü? Twitter neden açılmıyor?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar.

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X Çöktü mü?

X Çöktü mü?

2 Temmuz 2025 öğle saatlerinden itibaren X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, uygulamaya ve web sitesine erişimde sorun yaşamaya başladı. Bazı kullanıcılar akışın yenilenmediğini belirtirken, bazıları gönderi paylaşma ya da bildirim alma gibi işlevlerin tamamen devre dışı kaldığını bildiriyor.

Erişim sıkıntısı kısa sürede sosyal medyanın diğer platformlarında gündem olurken, sorunun kaynağıyla ilgili henüz X tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil.

Platforma erişemeyen çok sayıda kullanıcı, arama motorlarında “X çöktü mü?” sorusunu gündeme taşıdı. Uygulama içinde akış yenilenemiyor, bazı kullanıcılar ise tamamen oturum dışı bırakıldıklarını ifade ediyor.

2 Temmuz 2025 Twitter (X) Neden Açılmıyor?

2 Temmuz 2025 Twitter (X) Neden Açılmıyor?

Kullanıcı şikayetlerini toplayan Downdetector platformuna göre, dünya çapında X'e erişim sorunu yaşanıyor. Şikayetlerin büyük kısmı mobil uygulama kaynaklı olmakla birlikte, masaüstü sürümde de bağlantı sorunlara dair şikayetler artmaya başladı. 

Şu an için X yetkililerinden herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Ancak önceki benzer erişim problemleri genellikle birkaç saat içinde çözülmüştü. Sorunun bir sunucu arızasından mı yoksa bölgesel bir bakım sürecinden mi kaynaklandığı henüz net değil.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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