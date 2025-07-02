X Çöktü mü? 2 Temmuz 2025 Twitter (X) Neden Açılmıyor?
X dünyada en fazla kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından biri. Son haftalarda kullanıcılar erişim sorunuyla sık sık karşılaşmaya başladı. Son olarak bugün (2 Temmuz 2025) X'e erişim sorunu meydana geldi. Kullanıcılar 'X çöktü mü? Twitter neden açılmıyor?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar.
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X Çöktü mü?
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2 Temmuz 2025 Twitter (X) Neden Açılmıyor?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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