Vücut Sıcaklığımız Neden 150 Yıl Öncesine Göre Daha Düşük?

Carl Wunderlich'in yaşadığı dönemde ortalama yaşam süresi 38 yıldı. İnsanlar verem, dizanteri, kötü diş sağlığı ve kemik enfeksiyonlarıyla yaşıyordu. Julie Parsonnet'e göre bağışıklık sistemi bu tehditlerle savaşırken kalori yakıyor, kalori de ısı demek. Aşılar, hijyen ve ayakkabı giymek gibi basit değişiklikler vücudun bu sürekli savaşını azalttı.

Evlerimiz de değişti. Klima ve kalorifer sayesinde günün çoğunu vücudun ısı üretmek için uğraşmadığı ılık ortamlarda geçiriyoruz. Vücut çaba harcamayınca daha az ısı açığa çıkıyor.