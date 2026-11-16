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Vücut Sıcaklığımız Neden 150 Yıl Öncesine Göre Daha Düşük?

Vücut Sıcaklığımız Neden 150 Yıl Öncesine Göre Daha Düşük?

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
16.11.2026 - 17:01
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Ateşimizi ölçerken hepimizin aklında tek bir sayı var: 37. Bu sayı, 1860'larda bir Alman hekimin topladığı verilerden geliyor. Son yıllardaki araştırmalar ise bugünün insanının o dönemdekinden biraz daha serin olduğunu gösteriyor. BBC Türkçe'nin derlediği bulgulara birlikte bakalım.

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37 derece kuralını 1860'larda Alman hekim Carl Wunderlich koydu.

37 derece kuralını 1860'larda Alman hekim Carl Wunderlich koydu.

Carl Wunderlich, Leipzig'de yönettiği hastanede 15 yıl boyunca 25 bin hastanın koltuk altı sıcaklığını ölçtü. Bir milyonu aşan ölçümden sağlıklı bir yetişkin için 37 derecelik ortalamayı çıkardı, 38 derecenin üstünü de ateş saydı. Kadınların biraz daha sıcak olduğunu, yaş ilerledikçe sıcaklığın düştüğünü ve gün içinde değiştiğini de ilk o fark etti.

Stanford'daki araştırmaya göre yeni normal 36,4 dereceye daha yakın.

Stanford'daki araştırmaya göre yeni normal 36,4 dereceye daha yakın.

Stanford Üniversitesi'nden Julie Parsonnet ve ekibi, ABD'de 1862-2017 arasında yaklaşık 190 bin kişiden alınan ölçümleri inceledi. Sonuca göre bugünün Amerikalı erkekleri, 19. yüzyılın başında doğanlardan yaklaşık 0,59 derece daha serin. Julie Parsonnet'e göre yetişkinler için yeni normal 36,39 dereceye daha yakın.

Düşüş yalnızca zengin ülkelerde görülmüyor. Amazon ormanlarında yaşayan Tsimane halkının ortalaması 2000'lerin başında 37 derece civarındaydı. Zürih Üniversitesi'nden antropolog Adrian Jaeggi'nin aktardığına göre bu ortalama, 20 yıl süren hızlı değişimin ardından 2018'de 36,5 dereceye indi.

En güçlü açıklama: Artık eskisi kadar hasta olmuyoruz.

En güçlü açıklama: Artık eskisi kadar hasta olmuyoruz.

Carl Wunderlich'in yaşadığı dönemde ortalama yaşam süresi 38 yıldı. İnsanlar verem, dizanteri, kötü diş sağlığı ve kemik enfeksiyonlarıyla yaşıyordu. Julie Parsonnet'e göre bağışıklık sistemi bu tehditlerle savaşırken kalori yakıyor, kalori de ısı demek. Aşılar, hijyen ve ayakkabı giymek gibi basit değişiklikler vücudun bu sürekli savaşını azalttı.

Evlerimiz de değişti. Klima ve kalorifer sayesinde günün çoğunu vücudun ısı üretmek için uğraşmadığı ılık ortamlarda geçiriyoruz. Vücut çaba harcamayınca daha az ısı açığa çıkıyor.

Bir başka ihtimal: Eski termometreler 2 derece fazla gösteriyordu.

Bir başka ihtimal: Eski termometreler 2 derece fazla gösteriyordu.

Maryland Üniversitesi'nden tıp tarihçisi Philip Mackowiak, Carl Wunderlich'in termometrelerinden birini incelediğinde aletin bugünkülere göre yaklaşık 2 derece yüksek ölçtüğünü gördü. 30 santimlik cıvalı termometreler elle ayarlanıyor, hastaların 15-20 dakika kıpırdamadan yatması gerekiyordu.

Julie Parsonnet bu açıklamaya katılmıyor. Ekibi, aynı dönemde ölçülen ama farklı yıllarda doğmuş kişileri karşılaştırdı ve erken doğanların gerçekten daha sıcak olduğunu buldu. Peki 37 derece artık çöpe mi? Harrison İç Hastalıkları kitabı ve UpToDate gibi hekimlerin sık başvurduğu kaynaklar değeri şimdiden güncelledi. Uzmanlar yine de tek bir sayıya fazla anlam yüklememeyi öneriyor. Adrian Jaeggi'nin dediği gibi kimse 36,99 ile 37,01 derece arasında büyük fark olduğunu iddia etmez. Yetişkinlerde 35 derecenin altı ya da 40 derecenin üstü ise ciddi bir sorunun işareti olabilir.

Siz ateşinizi ölçtüğünüzde genelde kaç derece görüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Mira Hanım
Mira Hanım
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