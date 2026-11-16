Vücut Sıcaklığımız Neden 150 Yıl Öncesine Göre Daha Düşük?
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Ateşimizi ölçerken hepimizin aklında tek bir sayı var: 37. Bu sayı, 1860'larda bir Alman hekimin topladığı verilerden geliyor. Son yıllardaki araştırmalar ise bugünün insanının o dönemdekinden biraz daha serin olduğunu gösteriyor. BBC Türkçe'nin derlediği bulgulara birlikte bakalım.
37 derece kuralını 1860'larda Alman hekim Carl Wunderlich koydu.
Stanford'daki araştırmaya göre yeni normal 36,4 dereceye daha yakın.
En güçlü açıklama: Artık eskisi kadar hasta olmuyoruz.
Bir başka ihtimal: Eski termometreler 2 derece fazla gösteriyordu.
Siz ateşinizi ölçtüğünüzde genelde kaç derece görüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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