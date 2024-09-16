Vücut Analizine Göre Sen Hangi Ünlüye Benziyorsun?
Vücut Analizine Göre Sen Hangi Ünlüye Benziyorsun?
Hepimiz için idol olan ve hepimiz için 'Keşke one benzeseydim.' dediği en az bir ünlü vardır. Bu test ile hangi ünlüye benzediğini söyleyeceğiz. Bu vücut analizi testi senin hangi ünlüye benzediğini ortaya çıkacak!
Eğer hazırsan;
Haydi başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini söyler misin?
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2. Öncelikle yüz şeklinden başlayalım. Söyle bakalım, bunlardan hangisi senin yüz şekline benziyor?
3. Peki göz yapın bunlardan hangisi gibi?
4. El şeklin bunlardan hangisine benziyor?
5. Burun yapın bunlarından hangisine benziyor?
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6. Pekii dudaklarının yapısı bunlardan hangisine benziyor?
7. Şimdi de kulak şeklini seçer misin?
8. Peki popo şeklin bunlardan hangisi gibi?
9. Son olarak, ayak şeklinin bunlardan hangisine benzediğini söyler misin?
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