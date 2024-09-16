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Vücut Analizine Göre Sen Hangi Ünlüye Benziyorsun?

Vücut Analizine Göre Sen Hangi Ünlüye Benziyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
16.09.2024 - 17:41

Hepimiz için idol olan ve hepimiz için 'Keşke one benzeseydim.' dediği en az bir ünlü vardır. Bu test ile hangi ünlüye benzediğini söyleyeceğiz. Bu vücut analizi testi senin hangi ünlüye benzediğini ortaya çıkacak!

Eğer hazırsan;

Haydi başlayalım!

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1. Öncelikle cinsiyetini söyler misin?

2. Öncelikle yüz şeklinden başlayalım. Söyle bakalım, bunlardan hangisi senin yüz şekline benziyor?

3. Peki göz yapın bunlardan hangisi gibi?

4. El şeklin bunlardan hangisine benziyor?

5. Burun yapın bunlarından hangisine benziyor?

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6. Pekii dudaklarının yapısı bunlardan hangisine benziyor?

7. Şimdi de kulak şeklini seçer misin?

8. Peki popo şeklin bunlardan hangisi gibi?

9. Son olarak, ayak şeklinin bunlardan hangisine benzediğini söyler misin?

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Serenay Sarıkaya!

Serenay Sarıkaya!

Sen Serenay Sarıkaya'ya çok benziyorsun. Belki dış görünüş olarak çok benzemiyorsun ama karakter olarak neredeyse onun ruh ikizisin. Onun gibi öz güvenli ve güçlü bir duruşun var. Aynı zaman da oldukça da eğlenceli bir yapıya sahipsin. Ne giysen gerçekten yakışıyor. Bir ortama girdiğin zaman en dikkat çeken isim sen oluyorsun. Davranışların, dış görünüşün, espri anlayışın ve duruşun daima insanları etkiliyor. İşte en bu açıdan Serenay Sarıkaya'ya benziyorsun...

Şeyma Subaşı!

Şeyma Subaşı!

Sen hem dış görünüş hem de karakter olarak Şeyma Subaşı'ya benziyorsun. Özellikle karakter bakımından eğlenceli bir insansın. Her ortamda konuştuklarınla insanların daima dikkatini çekiyorsun. Hayata sürekli pozitif bakan bir insansın. Kendine bakmayı çok seviyorsun. Ne giysen yakışan bir yanın var. Kendine yakışacak şeyleri çok iyi biliyorsun. İşte bu yüzden sen Şeyma Subaşı'ya çok benziyorsun!

Ezgi Mola!

Ezgi Mola!

Sen hem dış görünüş hem de karakter bakımından tıpkı Ezgi Mola'ya benziyorsun. İnanılmaz akıllı, zeki, komik ve etkileyici bir kişiliğin var. Özellikle sempatikliğinle Ezgi Mola'ya çok benziyor. Elini hangi işe atsan daima başarılı çıkıyorsun. Sürekli kendini geliştirmeye çalışan bir yanın var. Arkadaşlık ilişkilerine çok dikkat ediyorsun. Daima pozitif bir insansın. Her zaman haklının hakkını korursun. İşte tüm bu özelliklerinden dolayı Ezgi Mola'ya benziyorsun...

Fahriye Evcen!

Fahriye Evcen!

Sen hem güzelliğin hem de zarafetinle tıpkı Fahriye Evcen'e benziyorsun. Aynı zamanda sempatik bir yanın var. İnsanları tüm bu özeliklerinle etkiliyorsun. Erkeklerin daima dikkatini çeken bir insansın. Çünkü bütün mükemmel özellikler sende toplanmış. Girdiğin ortamda insanların dikkatini direkt çekebiliyorsun. Aşk ilişkilerinde karşındaki insana bağlılığın da tıpkı Fahriye'ye benziyor. İşte tüm bu özelliklerinden dolayı Fahriye Evcen'e benziyorsun...

Burak Özçivit!

Burak Özçivit!

Sen hem duruşunla hem de karakterinle Burak Özçivit'e bekliyorsun. Dışarıdan öyle bir cool tavrın var ki insanların dikkatini çekiyorsun. Özellikle giydiklerini kendine çok yakıştırıyorsun. Tarzınla da insanları etkiliyorsun. Aşk ilişkilerinde de karşındaki insana bağlılığın ve sadakatin de tıpkı Burak Özçivit gibi diyebiliriz. İşte tüm bu özelliklerinden dolayı sen tıpkı Burak Özçivit'e benziyorsun...

Kıvanç Tatlıtuğ!

Kıvanç Tatlıtuğ!

Sen hem dış görünüşünle hem karakterinle hem insanlara yaklaşımınla tıpkı Kıvanç Tatlıtuğ'a benziyorsun. O kadar ağır bir yapın var ki bu resmen insanları derinden etkiliyor. Ne giysen yakışıyor ve bir bakışın bile insanları baştan çıkarmaya yetiyor. Özel hayatında da sakin bir insansın. İşte tüm bu özelliklerinden dolayı sen tıpkı Kıvanç Tatlıtuğ'a benziyorsun...

Alperen Duymaz!

Alperen Duymaz!

Sen hem cool tavrın hem de duruşunla tıpkı Alperen Duymaz'a benziyorsun. O kadar etkileyici bir görünüşün var ki insanları baştan çıkarabiliyorsun. Ne giysen ne yapsan sana yakışıyor. Aynı zamanda hangi işe girsen onun altından büyük bir başarıyla kalkabiliyorsun. Özellikle kızlar seni oldukça çekici buluyor. İşte bu yüzden sen tıpkı Alperen Duymaz'a benziyorsun...

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