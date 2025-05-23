Vücudun Ölmemesini Sağlayan Alışkanlıkların Kapsamlı Rehberi

1- Hücresel Zarar ve Onarım: Zamanla hücrelerde DNA hasarı, oksidatif stres ve protein agregasyonu gibi sorunlar birikir. Hücrelerin onarım mekanizmaları bu hasarı tamir etmeye çalışsa da yaşlandıkça bu süreçler yavaşlar ve etkisiz hale gelir.

2- Telomer Kısalması: Telomerler, kromozomların uçlarında bulunan ve hücre bölünmesi sırasında koruyucu görev gören DNA dizileridir. Her hücre bölünmesinde telomerler kısalır ve belirli bir uzunluğa ulaştığında hücre bölünmesi durur, bu da yaşlanmaya katkıda bulunur.

3- Genetik ve Epigenetik Değişiklikler: Genetik mutasyonlar ve epigenetik değişiklikler, hücrelerin yaşlanma sürecini hızlandırabilir. Bu değişiklikler, gen ekspresyonunu ve hücresel işlevleri olumsuz etkileyebilir.

4- Metabolik Atık Birikimi: Hücresel metabolizma sırasında üretilen atık maddeler zamanla birikir ve hücre fonksiyonlarını bozar.