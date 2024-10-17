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Volvo Fiyat Listesi Ekim 2024: S60, S90, XC40, XC60 ve XC90 Güncel Fiyatlar

etiket Volvo Fiyat Listesi Ekim 2024: S60, S90, XC40, XC60 ve XC90 Güncel Fiyatlar

Volvo
Dilara
Dilara - Onedio Editörü
17.10.2024 - 14:42

Ekim ayı itibarıyla birçok otomotiv markası, modellerinde fiyat değişikliğine gitti. İsveç'in otomotiv devi Volvo'nun güncel fiyatları da merak konusu olmuştu. Ülkemizde pek çok kişinin tercih ettiği Volvo Ekim ayı fiyat listesi belli oldu.

Peki, Volvo S60, S90, XC40, XC60 ve XC90 ne kadar? 

İşte Volvo Ekim 2024 tarihli güncel fiyat listesi.

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Volvo Fiyat Listesi

Volvo Fiyat Listesi

Markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olan S60, bu ay da 3.528.190 liradan satışa sunuldu. Aşağıda yer alan fiyatlar, 2024 fabrika model yılı, 2024 tescil yılına ait modellere aittir. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, Ekim tarihine ait olup, kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Volvo S60 fiyat listesi Ekim 2024

Volvo S60 fiyat listesi Ekim 2024
  • S60, B5 AWD Plus, Dark Mild Hybrid Benzin 3.528.190 TL

Volvo S90 fiyat listesi Ekim 2024

Volvo S90 fiyat listesi Ekim 2024

  • S90, B5 AWD Plus, Bright Mild Hybrid Dizel 4.935.040 TL

  • S90 Recharge, T8 AWD Plus, Dark Plug-in Hybrid Benzin 5.513.530 TL

Volvo V60 Cross Country fiyat listesi Ekim 2024

Volvo V60 Cross Country fiyat listesi Ekim 2024
  • V60 Cross Country, B5 AWD Ultimate, Bright Mild Hybrid Benzin 3.948.160 TL

Volvo V90 Cross Country fiyat listesi Ekim 2024

Volvo V90 Cross Country fiyat listesi Ekim 2024

  • V90 Cross Country, B5 AWD Ultimate, Bright Mild Hybrid Dizel 5.345.110 TL

  • V90 Cross Country, B6 AWD Ultimate, Bright Mild Hybrid Benzin 5.463.610 TL

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Volvo XC40 fiyat listesi Ekim 2024

Volvo XC40 fiyat listesi Ekim 2024

  • XC40 Recharge, P8 Single Motor Extended Range, Ultimate Tam Elektrik 2.422.368 TL

  • XC40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate Tam Elektrik 2.816.406 TL

Volvo C40 fiyat listesi Ekim 2024

Volvo C40 fiyat listesi Ekim 2024
  • C40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate Tam Elektrik 2.871.126 TL

Volvo XC60 fiyat listesi Ekim 2024

Volvo XC60 fiyat listesi Ekim 2024
  • XC60, B5 AWD Plus, Black Edition Mild Hybrid Benzin, 4.805.380

Volvo XC90 fiyat listesi Ekim 2024

Volvo XC90 fiyat listesi Ekim 2024
  • XC90, B5 AWD Plus, Bright Mild Hybrid Dizel  6.415.990 TL
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