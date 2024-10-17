Volvo Fiyat Listesi Ekim 2024: S60, S90, XC40, XC60 ve XC90 Güncel Fiyatlar
Volvo Fiyat Listesi Ekim 2024: S60, S90, XC40, XC60 ve XC90 Güncel Fiyatlar
Ekim ayı itibarıyla birçok otomotiv markası, modellerinde fiyat değişikliğine gitti. İsveç'in otomotiv devi Volvo'nun güncel fiyatları da merak konusu olmuştu. Ülkemizde pek çok kişinin tercih ettiği Volvo Ekim ayı fiyat listesi belli oldu.
Peki, Volvo S60, S90, XC40, XC60 ve XC90 ne kadar?
İşte Volvo Ekim 2024 tarihli güncel fiyat listesi.
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Volvo Fiyat Listesi
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Volvo S60 fiyat listesi Ekim 2024
Volvo S90 fiyat listesi Ekim 2024
Volvo V60 Cross Country fiyat listesi Ekim 2024
Volvo V90 Cross Country fiyat listesi Ekim 2024
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