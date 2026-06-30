Vildan Demir’in En İddialı Projesi: “Arayacaksın” Severleriyle Buluştu!
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Müzik kariyerinde emin adımlarla yükselişini sürdüren Vildan Demir, yeni teklisi “Arayacaksın” ile dinleyicilerinin karşısına çıktı. Söz ve müziği Merve Ket’e ait olan şarkının aranjesini Tarık İster, mix ve mastering’ini Utku Ünsal üstlenirken, klibin yönetmen koltuğunda Mert Dan oturdu.
“Arayacaksın” Çıktı, Yeni Projeler Yolda!
Dinleyicilerini Dinledi, Sound’unu Yeniledi
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