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Vildan Demir’in En İddialı Projesi: “Arayacaksın” Severleriyle Buluştu!

Vildan Demir’in En İddialı Projesi: “Arayacaksın” Severleriyle Buluştu!

Mira Hanım
Mira Hanım - Onedio Üyesi
30.06.2026 - 13:10
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Müzik kariyerinde emin adımlarla yükselişini sürdüren Vildan Demir, yeni teklisi “Arayacaksın” ile dinleyicilerinin karşısına çıktı. Söz ve müziği Merve Ket’e ait olan şarkının aranjesini Tarık İster, mix ve mastering’ini Utku Ünsal üstlenirken, klibin yönetmen koltuğunda Mert Dan oturdu.

“Arayacaksın” Çıktı, Yeni Projeler Yolda!

“Arayacaksın” Çıktı, Yeni Projeler Yolda!

Silivri’de tek günde çekilen klip, güçlü görsel diliyle dikkat çekerken, Vildan Demir bu projeyle müzikal anlamda önemli bir değişime imza attı. Yaklaşık üç aylık titiz bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirilen “Arayacaksın”, sanatçının bugüne kadarki en iddialı çalışmalarından biri olarak gösteriliyor.

Dinleyicilerini Dinledi, Sound’unu Yeniledi

Dinleyicilerini Dinledi, Sound’unu Yeniledi

Yeni şarkısıyla dinleyicilerinin beklentilerini merkeze aldığını söyleyen Vildan Demir, gelen yorum ve talepler doğrultusunda sound’unu yenilediğini belirtti. “Artık dinleyicilerimden gelen istekleri daha çok önemsiyorum. Bu proje de onların beklentilerini dikkate alarak şekillendi,” diyen başarılı sanatçı, yeni projeleri için de şimdiden stüdyoya girdiğinin müjdesini verdi.

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Mira Hanım
Mira Hanım
Onedio Üyesi
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