Vildan Demir’in En İddialı Projesi: “Arayacaksın” Severleriyle Buluştu!

Yeni şarkısıyla dinleyicilerinin beklentilerini merkeze aldığını söyleyen Vildan Demir, gelen yorum ve talepler doğrultusunda sound’unu yenilediğini belirtti. “Artık dinleyicilerimden gelen istekleri daha çok önemsiyorum. Bu proje de onların beklentilerini dikkate alarak şekillendi,” diyen başarılı sanatçı, yeni projeleri için de şimdiden stüdyoya girdiğinin müjdesini verdi.