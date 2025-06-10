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Veri, Zekâ ve Eğitim: Yapay Zeka Destekli Öğrenmede Eleştirel Düşünme, Karar Verme ve Etik Sorumluluk

etiket Veri, Zekâ ve Eğitim: Yapay Zeka Destekli Öğrenmede Eleştirel Düşünme, Karar Verme ve Etik Sorumluluk

Sinem Boduk
Sinem Boduk - Onedio Üyesi
10.06.2025 - 13:33

Zamanın Ruhu ve Eğitimin Evrimi:

Yapay zekâ çağı yalnızca bir teknolojik gelişmenin değil, aynı zamanda insanlık tarihinin bilgiyle kurduğu ilişkinin, öğrenme süreçlerinin ve bilişsel haritalarımızın yeniden inşasının habercisidir. Antik dönemlerde bilginin bir bilgeden diğerine sözlü aktarımıyla başlayan süreç, matbaanın icadıyla yazılı aktarımın önünü açmış; 20. yüzyılda dijital devrimle bilgi, hızın ve erişimin egemenliğine girmiştir. 21. yüzyılda ise yapay zekâ, bilginin yalnızca aktarılması değil, yeniden üretilmesi, taklit edilmesi ve hatta kimi zaman insan zekâsını simüle etmesi üzerinden bir çağ tanımı sunmaktadır. Bu bağlamda eğitim, artık sadece bilgiye ulaşma aracı olmaktan çıkmış; bilginin anlamını, bağlamını ve etkisini yorumlayan, yeniden inşa eden çok katmanlı bir entelektüel etkinlik halini almıştır. Dolayısıyla eğitim sistemleri, teknolojiyi araçsallaştırmanın ötesine geçerek onunla birlikte yeniden düşünülmeli, hatta yeniden tanımlanmalıdır. Artık mesele sadece “teknolojiyi eğitime nasıl entegre ederiz?” sorusu değildir; asıl sorulması gereken, “bu çağda öğrenme nedir, öğrenen kimdir ve öğretme ne anlama gelir?” sorularıdır.

Yapay Zeka Hakkında Bildiklerimiz Ne Kadar Bilimsel?:

Yapay Zeka Hakkında Bildiklerimiz Ne Kadar Bilimsel?:

Yapay zekâ hakkında toplumsal bilinç düzeyi büyük ölçüde yüzeysel anlatılar, medya odaklı yorumlar ve popüler kültürün şekillendirdiği kanaatlerle örülüdür. Günümüzde yapay zekâ çoğunlukla ya mucizevi bir kurtarıcı ya da distopik bir tehdit olarak kurgulanmakta; bu da toplumsal tartışmaların bilimsel derinliğini gölgede bırakmaktadır. Oysa bilimsel anlamda yapay zekâ, insan benzeri zekâyı taklit etmeye çalışan matematiksel algoritmalar bütünüdür; verilerle eğitilir, örüntü tanıma becerisine sahiptir, ancak anlam üretmez, sezgi geliştirmez, ahlaki yargıda bulunmaz. Eğitime dair tartışmalarda, yapay zekânın öğrenen zihnin yerine geçebileceği iddiası çoğu zaman pedagojik değil, ideolojik veya tepkisel bir zemin üzerine inşa edilmektedir. Bu nedenle yapay zekâya yönelik olumlu ya da olumsuz her yaklaşım, ancak bilimsel kavramlarla ve metodolojik geçerliliği olan araştırmalarla desteklendiğinde anlam kazanabilir. Aksi halde eğitim politikaları, teknolojik paniklerle ya da romantik iyimserliklerle şekillenir ve bu da öğrenme ekosistemini sürdürülebilir değil, savrulabilir kılar.

Eğitimde Yapay Zeka Kullanımının Avantajları:

Yapay zekâ destekli uygulamalar, eğitimde kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerini mümkün kılarak, bireyin öğrenme stiline, hızına, ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş içerik sunabilmektedir. Bu, geleneksel sınıf ortamlarında mümkün olmayan bir esnekliği ve bireyselleştirilmiş pedagojiyi beraberinde getirir. Yapay zekâ, öğrencilerin çözdüğü sorulara, verdiği cevaplara, içerik etkileşimlerine dair devasa miktarda veri toplayarak, bu veriler üzerinden bireysel başarı analizleri yapabilir, öğrenme eksiklerini otomatik olarak tespit edebilir ve bu eksiklerin giderilmesi için özgün öğrenme yolları önerebilir. Öğretmenler açısından bu, zaman tasarrufu sağlamanın ötesinde, veriye dayalı pedagojik kararlar alabilme imkânı sunar. Özellikle öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler, dil bariyerleriyle karşı karşıya kalan öğrenciler ve sosyoekonomik olarak dezavantajlı gruplar için yapay zekâ destekli içerikler, eğitime erişimi demokratikleştiren bir işlev görebilir. UNESCO’nun ve OECD’nin son raporları, bu teknolojilerin eğitimde eşitsizlikleri azaltıcı rolünü vurgulamakta, ancak bunun kontrollü ve etik bir çerçevede gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizmektedir.

Riskler, Çelişkiler ve Etik Sorular:

Riskler, Çelişkiler ve Etik Sorular:

Ancak her teknolojik ilerleme gibi yapay zekânın da eğitimde yaratabileceği riskler vardır ve bu riskler yalnızca teknik değil, aynı zamanda etik, psikolojik ve pedagojik boyutlar içerir. Öğrencinin öğrenme süreci yapay zekâ sistemlerine bırakıldığında, öğrenmenin duygusal ve ahlaki boyutları, ilişkisellik temelinde gelişen yönleri zayıflayabilir. Bu, bireyin öğrenme sürecine olan içsel motivasyonunun kaybına, hatta öğrenmeyi yalnızca doğru cevabı bulmaya indirgeme tehlikesine yol açabilir. Ayrıca yapay zekâ sistemlerinin kullandığı veriler, çoğu zaman algoritmik önyargılar barındırabilir; bu önyargılar, cinsiyet, dil, kültür ve etnik köken gibi değişkenlerde öğrencileri sistematik olarak dezavantajlı konuma düşürebilir. Dahası, öğrencilerin verilerinin toplanması, depolanması ve analiz edilmesi sürecinde gizlilik ve mahremiyet haklarının ihlali riski söz konusudur. Bu noktada, eğitim teknolojilerinin yalnızca verimlilik ve performans odaklı değil; aynı zamanda etik, toplumsal ve insanî değerlere dayalı olarak yeniden yapılandırılması elzemdir. Aksi halde, eğitim sadece mekanik bir süreç haline gelir ve insanı merkeze alan bir anlayıştan uzaklaşır.

Yapay Zeka Çağında Öğretmen ve Öğrenci Kimliği:

Yapay zekânın eğitim sistemine entegrasyonu, öğretmen ve öğrenci rollerinde köklü bir dönüşüm yaratmaktadır. Öğretmen artık bilgiyi aktaran değil, bilgiyi düzenleyen, filtreleyen ve anlamlandıran bir “öğrenme tasarımcısı” kimliğine bürünmektedir. Bu yeni rolde öğretmen, öğrencinin yapay zekâ ile etkileşiminden doğabilecek yanılsamaları gideren, etik rehberlik sunan, bilişsel olduğu kadar duygusal gelişimi de destekleyen çok katmanlı bir figürdür. Öte yandan öğrenci de yalnızca bilgiye ulaşan değil, ulaştığı bilgiyi yorumlayan, eleştiren ve yeniden üreten bir özne haline gelir. Bu dönüşüm, dijital okuryazarlığın, medya farkındalığının, algoritmik düşüncenin ve eleştirel pedagojinin eğitimin temel bileşenleri haline gelmesini zorunlu kılar. Özellikle “insan kalma” becerisi olarak adlandırabileceğimiz yaratıcı düşünce, empati, sezgi ve etik sorgulama gibi nitelikler, yapay zekânın şekillendirdiği dünyada daha da hayati hale gelir. Bu da bize, teknolojinin eğitimi dönüştürmesinden çok, eğitimin teknolojiyi nasıl dönüştüreceğini tartışmamız gerektiğini hatırlatır.

Geriye Düşmemek İçin Ne Yapmalı?

Geriye Düşmemek İçin Ne Yapmalı?

Yapay zekâ çağında geride kalmamak, yalnızca yazılım kullanmayı öğrenmekle değil, teknolojinin anlamını ve sonuçlarını bütünlüklü bir biçimde kavramakla mümkündür. Bu nedenle eğitim sisteminin reforme edilmesi gereken başlıca yönleri bulunmaktadır: Birincisi, müfredatlar, yalnızca içerik değil aynı zamanda dijital düşünme becerileri üzerine inşa edilmelidir. Kodlama ve veri okuryazarlığı, artık yalnızca bilgisayar bilimlerinin değil, bütüncül eğitimin temel bileşenleridir. İkincisi, öğretmen eğitimi, pedagojik yeterliklerin yanı sıra dijital etik, yapay zekâ uygulamaları ve veri analiz becerilerini de kapsamalıdır. Üçüncüsü, okullar teknoloji laboratuvarı değil, eleştirel düşüncenin ve etik refleksiyonun üretildiği alanlar haline getirilmelidir. Dördüncüsü, teknolojiye erişimde fırsat eşitliği sağlanmalı, kırsal bölgelerdeki öğrencilerle metropol çocukları arasında dijital uçurum oluşmasının önüne geçilmelidir. Son olarak, politika yapıcılar, teknolojiyi yalnızca araçsal değil, insan merkezli bir felsefeyle ele almalı; eğitimde teknolojik entegrasyon, bir rekabet aracı değil, bir insanlık projesi olarak görülmelidir.

Sonuç olarak, gelişme çağındaki çocukların psikolojik gücü, yalnızca bireysel bir direnç ya da karakter özelliği olarak değerlendirilemez; aksine bu güç, sosyal çevre, duygusal destek, bilişsel uyarım ve pedagojik yönlendirmeyle beslenen çok katmanlı bir psikososyal kapasitedir. Çocukların hayata karşı sergiledikleri duruş, karşılaştıkları sorunlara verdikleri tepkiler ve benlik algıları; evdeki ebeveyn tutumlarıyla, okulda maruz kaldıkları öğrenme iklimiyle ve yaşadıkları toplumun kültürel normlarıyla şekillenir. Bu çok boyutlu etkileşim içinde çocuğun psikolojik gücü, sadece güçlü olmayı değil; kırıldığında onarılmayı bilmesini, düştüğünde ayağa kalkacak içsel motivasyonu yeniden inşa edebilmesini ve hayatın belirsizliklerine karşı içsel bir yönelim geliştirebilmesini de içerir. Dolayısıyla, bu gücü inşa etmek ve sürdürülebilir kılmak, yalnızca bireyin değil; ailenin, okulun, toplumsal yapıların ve politikaların da doğrudan sorumluluğundadır.

Günümüzde eğitim politikalarının odağında akademik başarıya yapılan vurgu, çocukların psikolojik dayanıklılığını göz ardı edebilmektedir. Ancak sayısız araştırma, zihinsel sağlıkla desteklenmeyen akademik performansın geçici, kırılgan ve uzun vadede sürdürülemez olduğunu ortaya koymaktadır. Çocukların duygularını tanımaları, ifade etmeleri ve düzenleyebilmeleri; akran ilişkilerinde güven duygusunu tesis edebilmeleri, başarısızlık karşısında benlik değerini yitirmemeleri, psikolojik gücün temel bileşenleri arasında yer alır. Bu noktada okul rehberlik servislerinden sınıf öğretmenlerine, ders içeriklerinden teneffüs ortamlarına kadar her bileşenin, çocuğun bu gücünü besleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekir. Hatta müfredatların dahi bilişsel becerilerle birlikte duyuşsal kazanımları da içerecek şekilde yeniden yapılandırılması, çağın gerekliliği hâline gelmiştir. Çünkü psikolojik gücü gelişmemiş bireyler, en iyi eğitim sistemlerinde dahi toplumsal bütünlüğü sağlamakta zorluk çeker; kendi potansiyellerini gerçekleştiremezler.

Bu bağlamda, çocuğun psikolojik gücünü yalnızca bir “mental sağlık” başlığı altında değil, aynı zamanda bir eğitim, eşitlik ve insan hakları meselesi olarak ele almak gerekir. Eğitim kurumları; sadece bilgi aktaran yapılar değil, aynı zamanda duygusal gelişim, kişilik oluşumu ve toplumsal aidiyet inşası için kritik öneme sahip ortamlardır. Bu nedenle bir çocuğun içinde bulunduğu sosyal ağlarda —aile, okul, arkadaş grubu, mahalle ve dijital ortamlar— sağlıklı, destekleyici ve esnek yapılar kurmak, psikolojik gücün gelişimini doğrudan etkiler. Çocuğun travmalarla baş etme kapasitesinden hayal kurma cesaretine, benlik saygısından öğrenmeye olan içsel motivasyona kadar pek çok alan, bu psikolojik gücün varlığına bağlıdır. Bu nedenle, gelişme çağındaki çocukları yalnızca bugünün öğrencileri ya da geleceğin yetişkinleri olarak değil; varoluşlarıyla bugünü dönüştürme kapasitesine sahip bireyler olarak görmek ve onların psikolojik dayanıklılıklarını artıracak bütüncül yaklaşımları bir hak ve sorumluluk çerçevesinde değerlendirmek, çağdaş eğitim anlayışının temel taşı olmalıdır. Bu farkındalık yerleşmediği sürece ne bireysel ne de toplumsal anlamda sürdürülebilir bir gelişmeden söz etmek mümkün olmayacaktır.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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