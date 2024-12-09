Vergisiz Telefon Almak İçin Yola Çıkmışlardı! Artvin'de Feci Heyelan: Dağ, Yola İndi, 4 Genç Öldü!
Vergisiz Telefon Almak İçin Yola Çıkmışlardı! Artvin'de Feci Heyelan: Dağ, Yola İndi, 4 Genç Öldü!
Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen ve Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden olan heyelan altında kalan otomobil ve içindeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. 4 gencin Gürcistan'dan vergisiz telefon almak için yola çıktığı öğrenildi.
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Artvin’in Arhavi ilçesinde önceki gece saat 03.15 sıralarında Kıyıcık mevkiinde yaşanan heyelan, Karadeniz Sahil Yolu’nun ulaşıma kapanmasına neden olmuştu.
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Bu sırada Giresun'dan Gürcistan’a telefon almak için gitmekte olan 4 gencin içinde bulunduğu araç toprak altında kaldı.
Ekipler, araçtaki kayıp gençlere ulaşmak için havadan dron ile yapılan alan taramasıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Bölgede iş makinelerinin çalışması sonrasında toprak altındaki araca ulaşıldığı belirtildi. Aracın bulunduğu yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı.
Olayda aracın sürücüsü Murat Turhan ve yolcuları Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir (25) olayda hayatını kaybetti.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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