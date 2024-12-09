Isparta'dan Acı Haber: Tuğgeneral İsa Baydilli Şehit Oldu!
Isparta'dan Acı Haber: Tuğgeneral İsa Baydilli Şehit Oldu!
Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Isparta Valisi Abdullah Erin, kazada 5 askerin şehit olduğunu duyurdu. Şehit sayısı daha sonra 6'ya çıktı. Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de kazada şehit olanlar arasında olduğu ortaya çıktı.
Kaynak:HaberGlobal
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Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopter, Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına düştü
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Isparta Valisi Abdullah Erin, eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopterin düştüğünü ve 5 askerin şehit olduğunu belirtirken, "Kara Havacılık Okulu Komutanı Paşamız da şehit oldu" dedi.
Olay yerinden görüntüler 👇🏻
MSB'den yapılan açıklamada kaza nedeniyle 5 askerin şehit olduğu, 1 askerin ise ağır yaralı olduğu duyuruldu. Şehit sayısı daha sonra 6'ya yükseldi.
Vali Erin ayrıca kazanın nedenine ilişkin şunları söyledi: "Eğitim uçuşu sırasında iki helikopterin teması sonucu birisi düştü."
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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