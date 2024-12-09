onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Isparta'dan Acı Haber: Tuğgeneral İsa Baydilli Şehit Oldu!

Isparta'dan Acı Haber: Tuğgeneral İsa Baydilli Şehit Oldu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
09.12.2024 - 12:13 Son Güncelleme: 09.12.2024 - 12:34

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Isparta Valisi Abdullah Erin, kazada 5 askerin şehit olduğunu duyurdu. Şehit sayısı daha sonra 6'ya çıktı. Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de kazada şehit olanlar arasında olduğu ortaya çıktı. 

Kaynak:HaberGlobal

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopter, Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına düştü

Isparta'da Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopter, Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına düştü

Isparta Valisi Abdullah Erin, eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopterin düştüğünü ve 5 askerin şehit olduğunu belirtirken, "Kara Havacılık Okulu Komutanı Paşamız da şehit oldu" dedi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopterin düştüğünü ve 5 askerin şehit olduğunu belirtirken, "Kara Havacılık Okulu Komutanı Paşamız da şehit oldu" dedi.

Tuğgeneral İsa Baydilli, Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı olarak görev yapıyordu. 

Olay yerinden görüntüler 👇🏻

MSB'den yapılan açıklamada kaza nedeniyle 5 askerin şehit olduğu, 1 askerin ise ağır yaralı olduğu duyuruldu. Şehit sayısı daha sonra 6'ya yükseldi.

MSB'den yapılan açıklamada kaza nedeniyle 5 askerin şehit olduğu, 1 askerin ise ağır yaralı olduğu duyuruldu. Şehit sayısı daha sonra 6'ya yükseldi.

Vali Erin ayrıca kazanın nedenine ilişkin şunları söyledi: "Eğitim uçuşu sırasında iki helikopterin teması sonucu birisi düştü."

Vali Erin ayrıca kazanın nedenine ilişkin şunları söyledi: "Eğitim uçuşu sırasında iki helikopterin teması sonucu birisi düştü."

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
68
7
5
4
3
2
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın