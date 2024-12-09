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Isparta'da Askeri Helikopter Düştü!: 5 Asker Şehit Oldu!

Isparta'da Askeri Helikopter Düştü!: 5 Asker Şehit Oldu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
09.12.2024 - 11:30 Son Güncelleme: 09.12.2024 - 11:52

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Isparta Valisi Abdullah Erin, olayda 4 askerin şehit olduğunu duyurdu. Ardından olayda 1 askerin daha şehit olduğu bilgisi paylaşıldı. 

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Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü.

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü.

NTV yayınına bağlanan Isparta Valisi Abdullah Erin, eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopterin düştüğünü, 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.

NTV yayınına bağlanan Isparta Valisi Abdullah Erin, eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopterin düştüğünü, 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Vali Erin, ayrıca helikopterde 5 personelin bulunduğu bilgisini araştırdıklarını belirterek, bir personelin arandığını söyledi.

Daha sonra yapılan açıklamada şehit sayısının 5'e yükseldiği bildirildi. 

Olay yerinden görüntüler 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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