Isparta'da Askeri Helikopter Düştü!: 5 Asker Şehit Oldu!
Isparta'da Askeri Helikopter Düştü!: 5 Asker Şehit Oldu!
Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Isparta Valisi Abdullah Erin, olayda 4 askerin şehit olduğunu duyurdu. Ardından olayda 1 askerin daha şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.
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Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü.
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NTV yayınına bağlanan Isparta Valisi Abdullah Erin, eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopterin düştüğünü, 4 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Olay yerinden görüntüler 👇🏻
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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