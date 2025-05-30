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Vergiden Muaf Kazançlar Nelerdir? Vergi Planlamasında Hangi Kazançlar Vergiden Muaf Tutulur?

etiket Vergiden Muaf Kazançlar Nelerdir? Vergi Planlamasında Hangi Kazançlar Vergiden Muaf Tutulur?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
30.05.2025 - 14:01

Hem bireylerin hem de kurumların bir yükümlülüğü var: Vergi ödemek. Fakat vergi mevzuatında bazı kazançlar belirli şartları esas alarak vergiden muaf tutulur! Bu muafiyetler sayesinde hem bireysel gelire sahip olanlar hem de şirketler için önemli planlama fırsatlarını oluşturur. 

Finansal kararlar alırken hangi kazançların vergiden muaf olduğunu bilmek önemli! Gelin, birlikte vergiden muaf olan kazançlara bakalım!

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1. Burslar ve eğitim yardımları

Çalışanlara ve öğrencilere verilen burslar belirli bir sınır içinde vergiden muaftır! Devlet kurumları ya da vergi muafiyeti tanınmış vakıflar tarafından sağlanan burslara bakıldığında eğitim harcamaları kapsamında değerlendirildiğini görüyoruz. Doğrudan öğrenim amacıyla verildiği için vergiye tabi tutulmazlar. Tabi bu yardımların yasal sınırlarının bilinmesi gerekir. Böylece hem öğrenciler hem de kurumlar açısından avantaj sağlanmış olur!

2. Tazminatlar

İş sözleşmesinin sona ermesi durumda çalışanlar kıdem ve ihbar tazminatı alır. Bu tazminatlar belirli bir hesaplama yöntemiyle vergiden muaf tutulur! Kıdem tazminatının her yıl tavan tutarı belirlenir. Bu tutarı aşmayan kısmı gelir vergisine tabi değil. İşten ayrılanlar için güzel bir vergi avantajı... Ayrıca tazminat planlamasında büyük önem taşıyor.

3. Ev satışından gelen kazançlar

3. Ev satışından gelen kazançlar

5 yıl kuralı vurgusunu yaparak detaya inelim! Konut veya arsa alındıktan sonra 5 yıl elde tutulup satılırsa elde edilen kazanç gelir vergisinden muaf olur. Gayrimenkul yatırım yapanlar için çok önemli! Vergi planlamasında satış yapılacak konutun elde tutulma süresini mutlaka göz önünde bulundurmalısınız!

4. Yurt dışında çalışan Türk işçilerin kazançları

Yurt dışında çalışıp Türkiye'ye döviz gönderenlere bir bakalım! Bunu yapan Türk vatandaşın elde ettikleri bazı gelirler ülke içinde vergilendirilmez. Uluslararası sözleşmeler, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları bu muafiyetin temelini oluşturur. Yurtdışında vergi verilmiş olur, Türkiye'deki vergi yükü ortadan kalkar.

5. Bireysel emeklilik ve hayat sigortasından gelen kazançlar

Bireysel emeklilik sisteminden 10 yıl boyunca prim ödeyip belirli bir yaştan sonra ayrılan bireyler elde ettikleri gelir üzerinden vergi ödemez. Bunun yanı sıra belirli koşulları sağlayan hayat sigortası ödemeleri de vergiden muaf olabilir. Uzun vadeli yatırım ya da tasarruf planlaması düşününler! Bu sizin için çok önemli bir bilgi.

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6. Ev hizmetlerinde çalışan kişilerin ücretleri

Belirli koşullarda! diyerek başlayalım yazmaya. Ev hizmetlerinde çalışan kişiler kimlerdir? Temizlik, bebek bakımı, yaşlı bakımı yapanlar gibi kişilerden bahsediyoruz. Belirli sosyal güvenlik kayıtları altında çalışıyorlar, iş veren kişiler tarafından ödenen ücretler gelir vergisinden muaf olur! Hem işveren hem de çalışan için vergi yükü azalır.

7. Engelli bireylere sağlanan muafiyetler

7. Engelli bireylere sağlanan muafiyetler

Engelli bireylerin elde ettiği gelirlerde engelli oranına bakılarak gelir vergisinde belirli bir indirim yapılır. Bu indirimler sayesinde çalışandan alınan vergi azalır ya da tamamen kalkar. Ayrıca bazı sosyal yardımlar ve destek ödemeleri de vergiden muaftır!

8. İştirak kazançları

İştirak kazancı nedir? Kurumlar vergisine tabi bir şirketimiz var diyelim. Bu şirketin bağlı şirketlerinden elde ettiği temettü gelirleri bazı koşullarda urumlar vergisinden muaf olur. Aynı grubun farklı şirketleri arasında kar dağıtımının vergilendirilmesini önler, çifte vergilendirmeyi engeller! Şirketler için önemli bir vergi planlama stratejisidir.

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asklepiospallas
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