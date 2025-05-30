Vergiden Muaf Kazançlar Nelerdir? Vergi Planlamasında Hangi Kazançlar Vergiden Muaf Tutulur?

Hem bireylerin hem de kurumların bir yükümlülüğü var: Vergi ödemek. Fakat vergi mevzuatında bazı kazançlar belirli şartları esas alarak vergiden muaf tutulur! Bu muafiyetler sayesinde hem bireysel gelire sahip olanlar hem de şirketler için önemli planlama fırsatlarını oluşturur.

Finansal kararlar alırken hangi kazançların vergiden muaf olduğunu bilmek önemli! Gelin, birlikte vergiden muaf olan kazançlara bakalım!