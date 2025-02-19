Vereceğin Cevaplara Göre Nasıl Bir Düğün Yapacağını Söylüyoruz!

Senin etrafa enerji saçan sempatik tavırların düğün tarzını da belirliyor. Senin düğünün tamamen samimiyet ve doğallık kokuyor. Ağaçların arasında, açık havada yapılan bir kutlama tam senlik. Hafif yemekler, sade bir gelinlik/damatlık ve müzik eşliğinde huzur dolu, rüya gibi bir gün seni bekliyor. Bu düğün hem senin hem de konukların için unutulmaz olacak!