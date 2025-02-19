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Vereceğin Cevaplara Göre Nasıl Bir Düğün Yapacağını Söylüyoruz!

etiket Vereceğin Cevaplara Göre Nasıl Bir Düğün Yapacağını Söylüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
19.02.2025 - 23:01

Bize ilişkinin tarzı ve beklentilerin hakkında biraz ipucu ver, hayalindeki düğünü ortaya çıkaralım! Sade bir kutlama mı yoksa gösterişli ve kalabalık bir düğün mü? Bu testin sonunda cevabı birlikte öğreniyoruz. 👇

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. İlk dans şarkınızı seçerken hangi duyguyu hissetmek istersin?

3. Şimdi de kendin veya partnerin için bir gelinlik seçmeni istiyoruz. 👇

4. Senin için evlilik sürecinde en katlanılmaz olan şey ne?

5. Peki, şimdi de bir düğün pastası seç bakalım. 👇

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6. Düğün mekanını seçerken nelere dikkat edersin?

7. Peki, bir ilişki ne kadar süreden sonra evliliğe gidebilir?

8. Evlilik konusunda fikrini değiştiren ne oldu?

9. Son olarak, misafirlerin için bir düğün menüsü seç bakalım. 👇

Klasik ve şık bir düğün!

Senin düğünün tam bir peri masalı gibi! Her detayında zarafet ve şıklık ön planda. Özenle hazırlanmış davetiyeler, görkemli bir pasta ve ihtişamlı bir mekan tam sana göre. Sen güzelliğin ve şıklığınla herkesi büyülerken kendini bir masalın baş kahramanı gibi hissedeceksin!

Doğayla iç içe, romantik bir düğün!

Senin etrafa enerji saçan sempatik tavırların düğün tarzını da belirliyor. Senin düğünün tamamen samimiyet ve doğallık kokuyor. Ağaçların arasında, açık havada yapılan bir kutlama tam senlik. Hafif yemekler, sade bir gelinlik/damatlık ve müzik eşliğinde huzur dolu, rüya gibi bir gün seni bekliyor. Bu düğün hem senin hem de konukların için unutulmaz olacak!

Geleneksel bir düğün!

Senin için aile ve gelenekler çok önemli. Bu yüzden düğününde nostaljik bir hava hakim olacak. Büyüklerin memnuniyetle bahsedeceği yemekler, nostaljik şarkılar ve geleneksel bir eğlence senin vazgeçilmezin. Bu düğün herkesin yüzünde sıcak bir gülümseme bırakacak!

Eğlenceli ve modern bir düğün!

Senin yerinde duramayan hareketli hallerin düğün teman hakkında da ipucu veriyor! DJ performansları, dans pistinde coşanlar ve modern detaylarla dolu bir kutlama senin hayalin. Bu düğün sadece bir kutlama değil, unutulmaz bir parti olacak. Konuklarının anlata anlata bitiremeyeceği, kimsenin bitsin istemeyeceği bir düğün seni bekliyor!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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