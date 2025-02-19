Vereceğin Cevaplara Göre Nasıl Bir Düğün Yapacağını Söylüyoruz!
Vereceğin Cevaplara Göre Nasıl Bir Düğün Yapacağını Söylüyoruz!
Bize ilişkinin tarzı ve beklentilerin hakkında biraz ipucu ver, hayalindeki düğünü ortaya çıkaralım! Sade bir kutlama mı yoksa gösterişli ve kalabalık bir düğün mü? Bu testin sonunda cevabı birlikte öğreniyoruz. 👇
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. İlk dans şarkınızı seçerken hangi duyguyu hissetmek istersin?
3. Şimdi de kendin veya partnerin için bir gelinlik seçmeni istiyoruz. 👇
4. Senin için evlilik sürecinde en katlanılmaz olan şey ne?
5. Peki, şimdi de bir düğün pastası seç bakalım. 👇
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6. Düğün mekanını seçerken nelere dikkat edersin?
7. Peki, bir ilişki ne kadar süreden sonra evliliğe gidebilir?
8. Evlilik konusunda fikrini değiştiren ne oldu?
9. Son olarak, misafirlerin için bir düğün menüsü seç bakalım. 👇
Klasik ve şık bir düğün!
Doğayla iç içe, romantik bir düğün!
Geleneksel bir düğün!
Eğlenceli ve modern bir düğün!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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