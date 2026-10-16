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Venüs–Uranüs Açısının Etkileyeceği 4 Burç: Hem Seviyor Hem Uzaklaşıyorlar

Venüs–Uranüs Açısının Etkileyeceği 4 Burç: Hem Seviyor Hem Uzaklaşıyorlar

burç
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 13:07
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Aşkın gezegeni Venüs ile sürprizlerin ve özgürlüğün gezegeni Uranüs, 16 Ekim'de 150 derecelik bir açı yapıyor. Astrolojide quincunx ya da ayarlama açısı olarak bilinen bu açı, birbirini pek anlamayan iki enerjinin bir arada var olmaya çalışmasını simgeliyor. Üstelik iki gezegen de şu sıralar retro hareket ediyor; Venüs Akrep'in, Uranüs ise İkizler'in 4. derecesinde ilerliyor.

Bu açı altında bir yanımız sevdiklerimize daha çok yaklaşmak isterken diğer yanımız biraz nefes almak, kendi alanını korumak istiyor. Bazı burçlar bu ikilemi çok daha yoğun yaşayacak. 

İşte hem sevip hem uzaklaşan o 4 burç!

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Akrep

Akrep

Retro Venüs şu sıralar sizin burcunuzda ilerliyor ve aşk hayatınızı derinden sorgulatıyor. Uranüs'ün haritanızda yakınlık ve paylaşım alanından geçmesi ise bu sorgulamaya beklenmedik bir boyut katıyor. Birine tüm kalbinizle bağlanmak isterken bir yandan da kontrolü kaybetme korkusu içinizde kıpırdanabilir.

Bu açı size, yakınlık ile özgürlüğün birbirinin düşmanı olmadığını hatırlatıyor. Sevdiğiniz kişiye biraz daha alan tanımak ya da kendinize nefes alacak bir köşe yaratmak, ilişkinizi zayıflatmaz, aksine güçlendirir. Duygularınızı saklamak yerine dürüstçe dile getirmeniz her şeyi kolaylaştıracak.

Unutmayın: Bağ kurmak, birbirini tutsak etmek değil; birlikte daha özgür olabilmektir!

İkizler

İkizler

Uranüs şu sıralar sizin burcunuzda retro yapıyor; yani özgürlük ve değişim ihtiyacınız zaten zirvede. Venüs'ün haritanızda günlük düzen ve rutinler alanından geçmesi ise sevdiklerinizle birlikte geçirdiğiniz sıradan anlara dikkat çekiyor. Bir yanınız bu tanıdık düzenin sıcaklığını severken diğer yanınız her şeyi bir anda değiştirmek isteyebilir.

Bu dönemde ilişkinize küçük ama taze dokunuşlar yapmak, büyük ve ani kararlardan çok daha iyi gelecektir. Rutini tamamen bozmak yerine ona yeni bir renk katmayı deneyin. Partnerinizle yapacağınız sürpriz bir plan, ihtiyaç duyduğunuz heyecanı fazlasıyla verebilir.

Uzun lafın kısası: Özgürlüğünüzden vazgeçmeden sevebilirsiniz, tek yapmanız gereken dengeyi bulmak!

Boğa

Boğa

Yönetici gezegeniniz Venüs'ün retro hareketle ilişkiler alanınızdan geçmesi, partnerinizle olan bağınızı yeniden gözden geçirmenize neden oluyor. Uranüs'ün haritanızda para ve değerler alanında bulunması ise ilişkide neye gerçekten değer verdiğinizi sorgulatıyor. Güvenliğe ve istikrara düşkün bir burç olarak bu belirsizlik sizi biraz huzursuz edebilir.

Ancak bu açı size bir fırsat da sunuyor. İlişkinizde artık işe yaramayan alışkanlıkları fark edip yerine yenilerini koymak. Partnerinizle beklentileriniz hakkında açık bir sohbet, aranızdaki mesafeyi beklediğinizden çok daha hızlı kapatabilir.

Ama şunu bilin: Değişim her zaman kaybetmek değil, bazen ilişkinizi bir üst seviyeye taşımaktır!

Terazi

Terazi

Yönetici gezegeniniz Venüs'ün retro hareketi sizi en derinden etkileyenlerden biri. Üstelik Venüs ay sonunda yeniden burcunuza dönecek. Bu açı sırasında Venüs haritanızda değerler alanından, Uranüs ise yeni ufuklar ve keşifler alanından geçiyor. Kalbiniz bir yanda tanıdık olanın güvenliğini isterken bir yanda bilinmeyen maceraların cazibesine kapılabilirsiniz.

Uyumun burcu olarak bu iki isteği dengelemekte aslında herkesten daha yeteneklisiniz. Sevdiklerinizle birlikte yeni bir şey denemek, bir yolculuk planlamak ya da ortak bir hayal kurmak, hem bağınızı güçlendirecek hem de içinizdeki keşif arzusunu besleyecek.

Sevdiklerinizi yanınıza alarak da yeni yollara çıkabilirsiniz!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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