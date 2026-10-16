Venüs–Uranüs Açısının Etkileyeceği 4 Burç: Hem Seviyor Hem Uzaklaşıyorlar

Aşkın gezegeni Venüs ile sürprizlerin ve özgürlüğün gezegeni Uranüs, 16 Ekim'de 150 derecelik bir açı yapıyor. Astrolojide quincunx ya da ayarlama açısı olarak bilinen bu açı, birbirini pek anlamayan iki enerjinin bir arada var olmaya çalışmasını simgeliyor. Üstelik iki gezegen de şu sıralar retro hareket ediyor; Venüs Akrep'in, Uranüs ise İkizler'in 4. derecesinde ilerliyor.

Bu açı altında bir yanımız sevdiklerimize daha çok yaklaşmak isterken diğer yanımız biraz nefes almak, kendi alanını korumak istiyor. Bazı burçlar bu ikilemi çok daha yoğun yaşayacak.

İşte hem sevip hem uzaklaşan o 4 burç!