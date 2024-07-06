Vasat Çeyrek Final Maçında Gülen…
Vasat Çeyrek Final Maçında Gülen…
İkinci çeyrek final mücadelesi Fransa ile Portekiz arasında oynandı. Kaderin cilvesi bu ya bir tarafta turnuvanın en iyi futbol oynayan iki takımı olan İspanya ile Almanya çeyrek finalde karşılaşırken diğer tarafta turnuvanın em vasat futbolunu oynayan ve en az emekle çeyrek finale gelen iki takım Fransa ve Portekiz karşı karşıya geldi.
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Favori yoktu bana göre çünkü vadedilen iyi bir futbol iki takımdan da çıkmıyordu.
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