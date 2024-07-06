Vasat Çeyrek Final Maçında Gülen…

Bu maç golsüz biter, diye söylemiştim herkese. İki takım da birbirine baskı bile kurmadan oynar. Hatalar da kazananı belirler, demiştim.

Geçmiş turnuvalar sebebiyle Fransa’dan beklenti daha yüksek olsa da futbol oynamaya başladıkları andan itibaren bunun hiçbir anlamı olmadığını fark ediyorsunuz. Diğer yandan formsuz bir Portekiz, sınırsız silah seçeneği olmadığı için mütevazı bir futbol oynuyor.

Cristiano Ronaldo hâlâ milli takımı ile sahaya çıkıyor. Performansı çok kötü ama olsun. Genç olup hiçbir katkı vermeyen onca oyuncunun yanında bu yaşta onlar kadar bir performans vermesi sorun olmamalı. Sırf Ronaldo diye eleştirmeyi kabul etmiyorum.

Maç içinde iki takımın da üstünlük sağladığı söylenemez. İki takımın da baskı yapmadan bulduğu bir iki pozisyondan faydalanamadı. Kaleci ve defanslar hata yapmadı. İlk hatada kazanan belli olur diye düşünüyordum. Öyle de oldu. Uzatmalarda da kimse hata yapmadı. Hatta penaltılarda da iki tarafta görevini yerine getirdi.

Tek hatayı penaltısını kaçıran Felix yaptı ve penaltılarla kazanarak adını yarı finale yazdıran Fransa oldu.

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