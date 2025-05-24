Varlık Balonu (Asset Bubble) Nedir? Patlayınca Ne Olur?

Ekonomi deyince çoğumuzun aklına karmaşık grafikler, ciddi sunumlar ve hiç bitmeyen haber başlıkları gelebilir. Ama aslında işin içinde biraz merak ve doğru anlatım olursa bu konular gayet anlaşılır hale gelebiliyor.

Varlık balonu da kulağa teknik gelse de günlük hayatta etkilerini hepimizin hissettiği bir durum. Üstelik bazen o kadar sessiz şişiyor ki fark ettiğimizde çok geç olabiliyor. Bu yazıda hem balon nedir hem de patlayınca ne olur gibi soruların cevabını birlikte keşfedeceğiz!