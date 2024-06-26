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Var Bir Hayalimiz! Dere Kenarında Samimi Pozlar Veren Çifte Kumrular Goygoycuların Diline Düştü

Var Bir Hayalimiz! Dere Kenarında Samimi Pozlar Veren Çifte Kumrular Goygoycuların Diline Düştü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 22:05 Son Güncelleme: 26.06.2024 - 22:11

Gün geçmiyor ki sosyal medyada goygoycular eğlenecek bir şeyler bulmasın. Yazın gelmesiyle sosyal medyanın bitki örtüsü sahil pozları oldu. Ancak bu kez bir çiftimiz sahil yerine dere kenarını tercih edip birbirinden ilginç pozlar verince olanlar oldu. Twitter'da goygoycuların mezesi olan fotoğraflara komik tepkiler de peşi sıra geldi.

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Sosyal medyada 'Seninle şöyle' notuyla paylaşılan bu fotoğraflar, komik yorumları da beraberinde getirdi.

Sosyal medyada 'Seninle şöyle' notuyla paylaşılan bu fotoğraflar, komik yorumları da beraberinde getirdi.
twitter.com

Önce çiftimizin fotoğraflarına bakalım, sonrasında gelen komik yorumlara:

Önce çiftimizin fotoğraflarına bakalım, sonrasında gelen komik yorumlara:

Kiminin hayali, kiminin gerçeği.

Kiminin hayali, kiminin gerçeği.
twitter.com

Bizi bu güzel havalar mahvetti.

Bizi bu güzel havalar mahvetti.
twitter.com

Aga be.

Aga be.
twitter.com
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Bizce de.

Bizce de.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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