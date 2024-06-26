Var Bir Hayalimiz! Dere Kenarında Samimi Pozlar Veren Çifte Kumrular Goygoycuların Diline Düştü
Var Bir Hayalimiz! Dere Kenarında Samimi Pozlar Veren Çifte Kumrular Goygoycuların Diline Düştü
Gün geçmiyor ki sosyal medyada goygoycular eğlenecek bir şeyler bulmasın. Yazın gelmesiyle sosyal medyanın bitki örtüsü sahil pozları oldu. Ancak bu kez bir çiftimiz sahil yerine dere kenarını tercih edip birbirinden ilginç pozlar verince olanlar oldu. Twitter'da goygoycuların mezesi olan fotoğraflara komik tepkiler de peşi sıra geldi.
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Sosyal medyada 'Seninle şöyle' notuyla paylaşılan bu fotoğraflar, komik yorumları da beraberinde getirdi.
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Önce çiftimizin fotoğraflarına bakalım, sonrasında gelen komik yorumlara:
Kiminin hayali, kiminin gerçeği.
Bizi bu güzel havalar mahvetti.
Aga be.
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Bizce de.
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