Var Bir Hayalimiz! Dere Kenarında Samimi Pozlar Veren Çifte Kumrular Goygoycuların Diline Düştü

Gün geçmiyor ki sosyal medyada goygoycular eğlenecek bir şeyler bulmasın. Yazın gelmesiyle sosyal medyanın bitki örtüsü sahil pozları oldu. Ancak bu kez bir çiftimiz sahil yerine dere kenarını tercih edip birbirinden ilginç pozlar verince olanlar oldu. Twitter'da goygoycuların mezesi olan fotoğraflara komik tepkiler de peşi sıra geldi.