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Temmuz Ayının En Şanslı Burçları Belli Oldu: Aşk, Para, Kariyer Kapınızı Çalacak!

Temmuz Ayının En Şanslı Burçları Belli Oldu: Aşk, Para, Kariyer Kapınızı Çalacak!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 20:54 Son Güncelleme: 26.06.2024 - 21:05

Temmuz ayı yaklaşırken Astrologlar da yeni ayın burç yorumlarını yapmaya başladı. Önümüzdeki ay, 5 Temmuz'u 6 Temmuz'a bağlayan gece yarısı saat 01:57'de tam kavuşum gerçekleşecek. Peki hangi burcu neler bekliyor?

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Temmuz ayının en şanslı ve en şanssız burçları açıklandı. Astrolog Gülşan Bircan'ın yorumuna göre kimilerinize cennetin kapıları açılacak, kimilerinize ise cehennemin kapıları.

Temmuz ayının en şanslı ve en şanssız burçları açıklandı. Astrolog Gülşan Bircan'ın yorumuna göre kimilerinize cennetin kapıları açılacak, kimilerinize ise cehennemin kapıları.

Koç Burcu

Koç Burcu

Kariyerinizle ilgili hareketli günler yaşanabilir. Parasal konularla ilgili ayın ilk yarısı harcamalara meyilli olduğunuz bir dönem olabilir. Paranızı tutmaya gayret gösterin. 11 Temmuz itibariyle ise yatırım konusunda şanslı günler yaşayabilirsiniz. Parasal konularla ilgili sürpriz günler sizi bekliyor olabilir.

Boğa Burcu

Boğa Burcu

Önemli dönüşümler sizi bekliyor. Hayatınızda bu ay evlilik, iş konularında bitişler ve yeni başlangıçlar olabilir.

İkizler Burcu

İkizler Burcu

Parasal konuda bu ay rahatlama yaşayabilirsiniz. Özellikle kazançlarınızın arttığı bir dönem olabilir.

Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Bu yıl çok özel bir yeni ay var burcunuzda. O yüzden o tarihlerde yeni kararlar alabilirsiniz.

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Aslan Burcu

Aslan Burcu

Koşturmalı, yeni insanlarla tanıştığınız bir ay sizi bekliyor. Ayın ikinci yarısı itibariyle beklediğiniz gelişmeler varsa ayın sonlarına doğru gündeme gelebilir. Kariyerle ilgili tekliflere çok açıksınız.

Başak Burcu

Başak Burcu

Mucizelere açık bir zamandasınız. Eşle ilgili bir gelişme olabilir. Eşinizin para, durumu, iş durumu, miras durumu gibi... 

Önemli yatırım fırsatlarıyla da karşılaşabilirsiniz.

Terazi Burcu

Terazi Burcu

20 Temmuz itibariyle hayatınızda seyahatler ön plana çıkacak. Sağlık anlamında 11-15'i arasında sağlığınıza dikkat edin. Düzeninizi bozabilecek ufak tefek sorunlar olabilir.

Akrep Burcu

Akrep Burcu

Risk alabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Hayatınızda başlatmak istediğiniz ne varsa başlatabileceğiniz bir ay olacak.

Yay Burcu

Yay Burcu

Parasal anlamda birilerinden destek görebilirsiniz. 20 Temmuz sonrasında hareketli günler sizi bekliyor. 5 Eylül'e kadar sosyal çevre, evlilikler, iş ortaklıkları bakımından dikkatli olmanız gerekiyor, sıkıntılı günler yaşayabilirsiniz. Duygusal ve ruhsal anlamda birileri size düşmanlık edebilir.

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