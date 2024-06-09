Valorant'ın Tek Bir Yanlış Adımı Dahi Affetmeyen Yeni Haritası Abyss Görücüye Çıktı

3 koridordan oluşacak haritada oyuncular iki spike kurma noktasına sahip olacaklar. Bunun yanında eğer düşme riskini göze alabilirseniz zıplayarak veya farklı karakter yeteneklerini kullanarak aşabileceğiniz kimi kısa yollar da haritaya yedirilmiş durumda. Sınırları olmayan haritanın maçlara etkisini ise 12 Haziran'dan itibaren hep birlikte göreceğiz.