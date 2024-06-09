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Valorant'ın Tek Bir Yanlış Adımı Dahi Affetmeyen Yeni Haritası Abyss Görücüye Çıktı

Valorant'ın Tek Bir Yanlış Adımı Dahi Affetmeyen Yeni Haritası Abyss Görücüye Çıktı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
09.06.2024 - 14:14

Valorant'ın şimdilik en yeni haritası olacak Abyss nihayet görücüye çıktı. Detaylarıyla dikkat çeken harita aynı zamanda hiçbir yanlış kararı affetmeyecek kadar da zorlu bir deneyim sunacak.

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Valorant oyuncuları yepyeni bir haritaya daha kavuşmak için gün sayarlarken Abyss nihayet görücüye çıktı.

Valorant oyuncuları yepyeni bir haritaya daha kavuşmak için gün sayarlarken Abyss nihayet görücüye çıktı.

12 Haziran tarihinde başlayacak yeni sezonla birlikte oyuna eklenecek yeni haritamız Abyss kimi özellikleriyle bu zamana kadarki tüm Valorant haritalarından ayrılacak ve cezalandırıcılığı da yüksek olacak.

Abyss için yayınlanan kısa film tadındaki sinematik haritanın sunduklarını gözler önüne seriyor.

Peki Abyss oyunculara başka neler vadediyor?

Peki Abyss oyunculara başka neler vadediyor?

3 koridordan oluşacak haritada oyuncular iki spike kurma noktasına sahip olacaklar. Bunun yanında eğer düşme riskini göze alabilirseniz zıplayarak veya farklı karakter yeteneklerini kullanarak aşabileceğiniz kimi kısa yollar da haritaya yedirilmiş durumda. Sınırları olmayan haritanın maçlara etkisini ise 12 Haziran'dan itibaren hep birlikte göreceğiz.

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