Valorant'ın Tek Bir Yanlış Adımı Dahi Affetmeyen Yeni Haritası Abyss Görücüye Çıktı
Valorant'ın Tek Bir Yanlış Adımı Dahi Affetmeyen Yeni Haritası Abyss Görücüye Çıktı
Valorant'ın şimdilik en yeni haritası olacak Abyss nihayet görücüye çıktı. Detaylarıyla dikkat çeken harita aynı zamanda hiçbir yanlış kararı affetmeyecek kadar da zorlu bir deneyim sunacak.
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Valorant oyuncuları yepyeni bir haritaya daha kavuşmak için gün sayarlarken Abyss nihayet görücüye çıktı.
Abyss için yayınlanan kısa film tadındaki sinematik haritanın sunduklarını gözler önüne seriyor.
Peki Abyss oyunculara başka neler vadediyor?
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