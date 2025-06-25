Vadeli Hesap Açmadan Önce Bilmeniz Gereken 11 Şey

Bazen anlık olarak birikimine ihtiyacın olur ve vadeyi bozmak senin için kazançlı bir yol olmayabilir. Öngörebildiğin kadar belirli tutarları farklı vadelerde tutarak planlamalarını yönlendirebilirsin. Farklı vadelerde birden çok hesap açmak seni esnek hale getirir. Hem ihtiyacın olursa bir kısmı bozulur, hem faiz kazancı sürer. Tüm parayı tek vade ile kilitlemek zorunda kalmazsın. Finansal özgürlük için hesapları çeşitlendirmek işine yarar.