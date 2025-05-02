Uzun Ömür Paradoksu: Olgun Yaşlılıkta Genç Nasıl Ölünür?
Uzun ömür paradoksu, birçok insanın yaşamının ileri dönemlerinde genç ve sağlıklı kalmak için çabalarken, bazı durumlarda erken ölümle karşı karşıya kalmasını ifade eder. Modern tıp ve bilimsel araştırmalar sayesinde yaşam süresi uzatılabilse de kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek her zaman mümkün olmayabilir.
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