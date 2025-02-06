Uzun İlişkiniz Bittikten Sonra Asla Yapmamanız Gereken 10 Şey

İlişkinin bitmesi genelde her iki tarafla da ilgili oluyor. Yani bir kişiyi suçlamak çok doğru değil. O yüzden biten ilişki sonrasında yapmanız gereken olabildiğince objektif olmak. Yani kendinizi ya da partnerinizi suçlayarak bu ilişkinin bitmesinin sorumluluğunu birine tamamen yüklemeniz doğru olmaz. Çok zor olsa da objektif bir şekilde değerlendirme yapmanız gerek!