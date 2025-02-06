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Uzun İlişkiniz Bittikten Sonra Asla Yapmamanız Gereken 10 Şey

etiket Uzun İlişkiniz Bittikten Sonra Asla Yapmamanız Gereken 10 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
06.02.2025 - 23:46

Uzun bir ilişkiden çıktığında insan bazen ne yapacağını şaşırıyor. O kızgın ve üzgün halle insan ne yapacağını bilemiyor. Uzun ilişki sonrası hissedilen bu boşluk insana her şeyi yaptırabiliyor. Ama uzun ilişki sonrası yapılmaması gereken şeyler var, neler bunlar birlikte bakalım mı?

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1. Uzun bir ilişkiden sonra hemen yeni bir ilişkiye başlanmaz!

Bazıları ilişki biter bitmez bu ilişkideki üzüntüleri unutmak için hemen yeni bir ilişkiye başlayabiliyor. Ama aslında bu pek doğru değil. Ayrılık sonrası iyileşmek için kendinize biraz vakit tanımalısınız. İlişkinin yasını tutmak ve iyileşmek için bir süre geçmesi gerekiyor, bunu bilmeniz gerek!

2. İlişki bitince sosyal medyadan bir süre uzak dursanız çok daha iyi!

Ayrıldıktan sonra itiraf edelim hepimiz fake hesaplarımızdan eski partnerimizi stalklıyoruz. Ama bunu yapmak hiç doğru değil işte. Bu sürekli takip hali sizi kendinize odaklanmaktan alıkoyar. O yüzden yapmanız gereken biten ilişkiyi orada bırakmak ve önünüze bakmak. Evet bunu yapmak çok kolay olmayabilir ama sürekli sosyal medyada stalklamak bu ilişkiyi aşmanız için hiç yardımcı olmayacaktır.

3. İlişkinin bitmesinde kimse tek başına suçlu değildir.

İlişkinin bitmesi genelde her iki tarafla da ilgili oluyor. Yani bir kişiyi suçlamak çok doğru değil. O yüzden biten ilişki sonrasında yapmanız gereken olabildiğince objektif olmak. Yani kendinizi ya da partnerinizi suçlayarak bu ilişkinin bitmesinin sorumluluğunu birine tamamen yüklemeniz doğru olmaz. Çok zor olsa da objektif bir şekilde değerlendirme yapmanız gerek!

4. İlişkiniz bitti, artık sürekli partnerinizi aramanız hiç sağlıklı değil.

Ayrıldıktan sonra arkadaş kalabilmek çok güzel bir şey doğru. Ama bunu gerçekleştirmek için kendinize biraz süre vermelisiniz. Ayrılır ayrılmaz hemen tekrar arkadaş kalalım demek iyileşmenize engel olabilir. Arkadaş kalmak için biraz vakit geçmesine izin verin ve ondan sonra deneyin bizce!

5. Ayrılık acısını tek başınıza yaşamak isteyebilirsiniz.

Ayrıldıktan sonra kendinizi tabii ki çok kötü hissedeceksiniz ama bu kendinizi herkesten uzaklaştırmanız anlamına gelmemeli. Kendinizi herkesten izole edip arkadaş ortamlarınızdan uzaklaşmak sizi daha kötü bir yola sokabilir. O yüzden depresif hissettiğinizde yakın arkadaşlarınızla ya da ailenizle daha fazla vakit geçirmek daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.

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6. Ayrılık sonrasında bir anda ilişkinizi gözünüzde büyütmemelisiniz.

Ayrıldıktan sonra, 'Acaba yanlış mı yaptım?' düşüncesi ile dolup taşabilirsiniz. Böyle zamanlarda genelde yapılan hata, ilişkinin çok güzel gittiğini düşünmek. Oysa ayrıldıysanız vardır bir sebebi, öyle değil mi? Sırf ayrıldınız diye eski ilişkinizi göklere çıkarıp olmayan bir yerde konumlandırmaya gerek yok.

7. İlişki bittikten sonra motivasyon kaybı yaşamak normal.

Ayrıldınız, tabii ki moraliniz çok bozuk olabilir. Bir süre günlük yaşama dönmede sorunlar yaşamanız da aslında çok doğal. Ama bunu devamlı hale getirmeniz doğru değil işte. Birkaç gün aksatsanız bile bir noktada normale dönmeniz gerektiğini hatırlamalısınız. Ayrıca rutinlerinize devam etmek iyileşmeniz için önemli bir adım!

8. İlişki sonrası kendinizi değersiz hissedebilirsiniz.

İlişkiniz bittikten sonra kendinizi değersiz hissedebilirsiniz. Ama ilişkinizin bitmesi demek sizin değersiz olduğunuz anlamına gelmez. Bu sizin için bir başarısızlık asla değil. Kendinizi bu süreçte değersiz ya da özgüvensiz hissetmenizi gerektirecek hiçbir şey olmadığını bilmeniz gerekiyor. Kendi değerinizin farkına vararak bu süreçte kendinize daha çok özen göstermelisiniz.

9. İlişkiniz bitti, artık ondan sürekli bahsetmemelisiniz.

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Ayrılık sürecinde sürekli ilişkiniz hakkında konuşmanız size iyi gelmez. Evet, anlatmak iyi gelebilir ama sürekli sadece ayrılığınızı ve ilişkinizi konuşur bir duruma geldiyseniz bu ayrılığı kabul etmenizi zorlaştırır. Sürekli ayrılığı gündemde tutmak ilerlemenizi engeller.

10. Ayrılığı görmezden gelmek, asla yapmamanız gerekenlerin başında geliyor.

Ayrılığın getirdiği duygusal durum bazen insanı bu ayrılığı görmezden gelmeye itebiliyor. O yüzden ayrılığı önce bir kabul etmeniz gerek. Bu süreci kabul etmek için ağlayabilir ve üzülebilirsiniz. Bunlar gayet normal ve ayrılığı kabul etmek için aslında gerekli süreçler. O yüzden bu duyguları bastırıp inkar etmek yerine kabullenmeyi seçmelisiniz.

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buffythevampireslayer
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