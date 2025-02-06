Uzun İlişkiniz Bittikten Sonra Asla Yapmamanız Gereken 10 Şey
Uzun İlişkiniz Bittikten Sonra Asla Yapmamanız Gereken 10 Şey
Uzun bir ilişkiden çıktığında insan bazen ne yapacağını şaşırıyor. O kızgın ve üzgün halle insan ne yapacağını bilemiyor. Uzun ilişki sonrası hissedilen bu boşluk insana her şeyi yaptırabiliyor. Ama uzun ilişki sonrası yapılmaması gereken şeyler var, neler bunlar birlikte bakalım mı?
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1. Uzun bir ilişkiden sonra hemen yeni bir ilişkiye başlanmaz!
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2. İlişki bitince sosyal medyadan bir süre uzak dursanız çok daha iyi!
3. İlişkinin bitmesinde kimse tek başına suçlu değildir.
4. İlişkiniz bitti, artık sürekli partnerinizi aramanız hiç sağlıklı değil.
5. Ayrılık acısını tek başınıza yaşamak isteyebilirsiniz.
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6. Ayrılık sonrasında bir anda ilişkinizi gözünüzde büyütmemelisiniz.
7. İlişki bittikten sonra motivasyon kaybı yaşamak normal.
8. İlişki sonrası kendinizi değersiz hissedebilirsiniz.
9. İlişkiniz bitti, artık ondan sürekli bahsetmemelisiniz.
10. Ayrılığı görmezden gelmek, asla yapmamanız gerekenlerin başında geliyor.
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