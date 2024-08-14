Uzun İlişkileri Monotonluktan Çıkarıp Aşırı Eğlenceli Hale Getirecek 10 Öneri
Uzun İlişkileri Monotonluktan Çıkarıp Aşırı Eğlenceli Hale Getirecek 10 Öneri
Uzun ilişkilerin en büyük dertlerinden biri de birbirinizi uzun zamandır tanıdığınız için artık monoton haline dönen bir ilişki olmasıdır. Bu sıkıntılı durumu ortadan kaldırmak için sizlere birkaç öneriyle geldik!
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1. Daha önce hiç denemediğiniz bir aktiviteyi deneyin.
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2. Günlük rutininizi kökten değiştirin...
3. Gülmek, ilişkinizden hiç eksik olmayan bir davranış olsun.
4. Birlikte ortak bir proje tasarlamaya çalışın.
5. Ani planlar yaparak partnerinize sürpriz yapın.
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