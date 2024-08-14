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Uzun İlişkileri Monotonluktan Çıkarıp Aşırı Eğlenceli Hale Getirecek 10 Öneri

etiket Uzun İlişkileri Monotonluktan Çıkarıp Aşırı Eğlenceli Hale Getirecek 10 Öneri

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 22:01

Uzun ilişkilerin en büyük dertlerinden biri de birbirinizi uzun zamandır tanıdığınız için artık monoton haline dönen bir ilişki olmasıdır. Bu sıkıntılı durumu ortadan kaldırmak için sizlere birkaç öneriyle geldik!

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1. Daha önce hiç denemediğiniz bir aktiviteyi deneyin.

Uzun ilişkide çoğu şeyi birlikte ve tekrar yapmaktan sıkılmış olmanız çok normal. Birlikte sürekli konuştuğunuz ama bir türlü yapmaya fırsat bulamadığınız bir aktiviteye bir şans tanıyın.

2. Günlük rutininizi kökten değiştirin...

Sürekli olarak aynı şekilde yaptığınız alışkanlıklara birlikte farklılık ekleyin. En basiti yolda gördüğünüz rastgele bir restaurantta yemek yemek bile olabilir, sıradanlıktan çıkmış olursunuz...

3. Gülmek, ilişkinizden hiç eksik olmayan bir davranış olsun.

Uzun ilişkileri monoton hale bağlayan diğer durumlardan biri de artık birbirinizin mizahını bile tanıyor oluşunuz! Birbirinizi farklı şekilde güldürmeye çalışın ve hatta bunu bir oyun haline getirin.

4. Birlikte ortak bir proje tasarlamaya çalışın.

Sadece ikinizin emeğiyle ortaya çıkan bir proje hayal edin ve uygulamaya koyun. Birlikte çalışmak ve birbirinize destek olmak, toprağa gömülmüş duygularınızı yeniden canlandıracak.

5. Ani planlar yaparak partnerinize sürpriz yapın.

Uzun ilişkilerde monotonluktan doğan sıkıcılık iki tarafı da bunaltmış olabilir. Partnerinizi heyecanlandırmak istiyorsanız ani planlar yaparak ilişkinizi keyifli bir hale getirebilirsiniz.

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6. Birlikte yolculuklar yapın ve gezin.

Yeni yerler keşfetmek hem partnerinize hem de size çok iyi gelecek. Farklı kültürlere şahit olmak, bilmediğiniz bir yerde baş başa gezmek ilişkinizi oldukça canlandıracak.

7. Partnerinize hiç beklemediği bir sürpriz yapın...

Partnerinizin size laf arasında bahsettiği ve hoşuna giden bir eşya/takı varsa ona hediye edin. Bu hem ona kendini çok değerli hissettirecek hem de karşılığını size çok daha güzel bir şekilde verecektir.

8. Birlikte gece yürüyüşlerine çıkarak sohbet edin.

Monoton ilişkilerin en büyük problemlerinden biri çok uzun zamandır birbirinizi tanıdığınız için konuşacak şeylerin kısıtlanmasıdır. Yorucu bir günün sonunda ele ele hem yürüyüp hem de o gün yaşadıklarınızdan birbirinize bahsedebilirsiniz.

9. Birbirinize meydan okuyabilecek oyunlar oynayın.

Birbirinizle yarışabileceğiniz oyunlar oynamak, ilişkinizi tekrardan eğlenceli bir hale getirebilir. En basit bir kart oyunu, bilgi oyunu veya spor oyunu bile birbirinizle yarışırken sizi çok eğlendirecek.

10. Popüler olan filmleri birlikte izleyerek yorumlayabilirsiniz!

Birlikte akşamları sinema gecesi yapın ve yanına bol bol abur cubur koyun. Filmi izlerken bi yandan film hakkında sohbet edebilirsiniz. Bu da konu bulunamayan sıkıcı sohbetlerin sonu demektir!

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