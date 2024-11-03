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Uzun Bir İlişkideyseniz ve Sıkıntıdan Partnerinize Sarıyorsanız Ortaya Çıkabilecek En Komik 10 Kavga Sebebi

etiket Uzun Bir İlişkideyseniz ve Sıkıntıdan Partnerinize Sarıyorsanız Ortaya Çıkabilecek En Komik 10 Kavga Sebebi

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
03.11.2024 - 23:46

Uzun ilişkilerde ortaya çıkan kavgalar ilişkiyi sarsan değil aksine durup düşününce oldukça komik kavgalardır. O an bunu fark etmek zor olsa da durup düşündüğünüzde bize hak vereceğinize eminiz. İşte sizin için deneyimlerimizden birkaç tanesini yazdık, siz de komik anılarınızı bizimle paylaşın! 🤸‍♀️

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1. Sabah bir uyanıyorsunuz ve tek "n" ile günaydın mesajı gelmiş...

Günaydın mesajı ve günaydınnnn mesajı arasında mesaj dilinde bin bir tane duygu farkı var, bunu partneriniz kabul etmek istemese bile biz size hak veriyoruz! Sabah neşeyle atılmış bir günaydın mesajı görmek insana inanılmaz bir moral ve motivasyon da veriyor. 😍

2. "Örümcek olsam yine de beni sever miydin?" sorusunu yanlış cevapladıysa vay haline!

Uzun yıllar boyunca partneriniz sizi çok sevdi ve hala çok sevmeye devam ediyor. Normal dünyada bu böyle ama bir anda imkansız bir şey gerçekleşti ve herhangi bir şeye dönüştünüz diyelim. Sizi sevme olasılığı sizce yüzde kaç? Ufaktan bir merak ettiyseniz hemen aklınıza ilk gelen soruyu sorun...

3. Uyuyakalıp "iyi geceler" mesajını atmayı unutmak...

Uyuyakalmanın ne demek olduğunu çok iyi bildiğinize eminiz ama uyuyakalırken bile uyuyakalacağını söylemek ilişkinin kurallarından bir tanesidir! 😡 Partnerinizin meraktan çıldırıp sizi 74456436 kez aramasını istemiyorsanız bu dediğimi bir kenara yazın.

4. Rüyada aldattığını görmek de bir aldatma biçimidir...

Rüya dahi olsa böyle bir şeye nasıl cesaret edersin diye partnerinizi darlamak hakkınız! Sonuçta rüya da olsa size bitmeyen dakikaları yaşatan kendisi... Bu işe anlam veremeseniz bile partnerinizin gönlünü alın ve bu işi aşkla halledin. 💗

5. Su içmeye dahi gitseniz haber vermek zorundasınız...

Uzun bir ilişkinin klasiklerinden biri de haber verme işinin rutine bindirilmesidir. Bu iş ilişkide partnerlerin kırmızı çizgisi haline gelir ve bir şeyin haber verilmesi unutulduğu an kaos çıkabilir. Bu yüzden işinizi sağlama alın ve su içmeye giderken bile haber verin... 🙄

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6. Ortaklaşa bir şey izlemeye karar vermek, izlemekten çok daha zor...

Tüm çiftlerin en büyük dertlerinden biri de kesinlikle ortaklaşa bir şey izlemeye karar vermenin zorluğu olabilir. O an dünyanın en iyi film veya dizisini de sunsanız, mutlaka seçme işi saatlerce uzar ve sonunda tartışıp hiçbir şey izlemeden akşamı bitirirsiniz...

7. Bir anda dünyanın en ilgisiz insanı gibi hissetmek 😅

Partnerinizin dünyanın en normal gününün, en normal saatinin, en normal dakikasında sizi sevmiyormuş gibi hissetmenizden dolayı çıkardığınız kavgada partneriniz ılımlı yaklaşıp sizi ne kadar çok sevdiğini söylediği sürece bizce hiçbir sorun yok, olabilecek şeyler...

8. Partnerinizin ünlü birine hayranlık duyması kesinlikle kavga için geçerli bir sebep...

Tabii ki de oldukça medeni insanlar olduğumuz için partnerinizin ünlü birini beğenmesini normal karşılayabilirsiniz amaaa bazen işler mantık çerçevesinde böyle gözükse de işler gerçeğe bindiğinde ve yeterince kafada kurulduğunda yoksa sen beni beğenmiyor musun tarzı bir soru gelmesi de oldukça olası...

9. Yol tarifinde sürekli yanlış direktif vermek partnerinizi birazcık sinirlendirebilir. 🤨

Yol tarifinde navigasyonu takip etmek zor bir matematik işleminden bile daha karmaşık bir hale bürünebiliyor... Hele de gideceğiniz yola ilk defa gidiyorsanız ve kaybolduğunuzdan yüzde yüz eminseniz partnerinizle birlikte yolda kavga etme olasılığınız da artıyor. 😅

10. Birlikte uyusanız bir dert, uyumasanız bir dert...

Uzun bir ilişki içinde bile olsanız birlikte uyumaya çalışmak yıllarca aşılamayacak bir sorun haline gelebiliyor. Özellikle de uyuma şekliniz birbirinizden oldukça farklı olmasına rağmen sarılmadan uyuyunca da rahat edemiyorsanız bu ikilem ufak bir tatlı gerginliğe sebebiyet verebilir...

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