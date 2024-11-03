Uzun Bir İlişkideyseniz ve Sıkıntıdan Partnerinize Sarıyorsanız Ortaya Çıkabilecek En Komik 10 Kavga Sebebi
Uzun Bir İlişkideyseniz ve Sıkıntıdan Partnerinize Sarıyorsanız Ortaya Çıkabilecek En Komik 10 Kavga Sebebi
Uzun ilişkilerde ortaya çıkan kavgalar ilişkiyi sarsan değil aksine durup düşününce oldukça komik kavgalardır. O an bunu fark etmek zor olsa da durup düşündüğünüzde bize hak vereceğinize eminiz. İşte sizin için deneyimlerimizden birkaç tanesini yazdık, siz de komik anılarınızı bizimle paylaşın! 🤸♀️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sabah bir uyanıyorsunuz ve tek "n" ile günaydın mesajı gelmiş...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Örümcek olsam yine de beni sever miydin?" sorusunu yanlış cevapladıysa vay haline!
3. Uyuyakalıp "iyi geceler" mesajını atmayı unutmak...
4. Rüyada aldattığını görmek de bir aldatma biçimidir...
5. Su içmeye dahi gitseniz haber vermek zorundasınız...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın