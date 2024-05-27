Uzmanlara Göre İlişkilerin 4 Bilindik Evresi Var: Peki Siz Hangisindesiniz?
Uzmanlara Göre İlişkilerin 4 Bilindik Evresi Var: Peki Siz Hangisindesiniz?
İlk randevu, ilk öpücük ve karında uçuşan kelebekler size neyi hatırlatıyor? Yeni biriyle birlikte olmaya başlayan hemen herkeste görülen bu semptomlar aslında ilk heyecanın yaşattığı hislerden. Ancak eski ve olgun ilişkilerde bu tip hislerin olmaması aynı heyecanın devam etmediği anlamına gelmiyor. Çünkü neredeyse bütün ilişkiler, zamana ve kişisel olgunluğa bağlı olarak bazı ara basamakları takip ediyor.
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Uzmanlara göre her çift için aynı olmasa da bazı temel ilişki kalıpları var.
Balayı aşaması ilişkilerin ilk evresi.
Balayı evresi iki kişi arasındaki aşkın ve tutkunun zirvede olduğu bir dönem.
Kontrol aşaması, balayı döneminde gözden kaçırılan detayların görünür olduğu bir evredir.
Kontrol aşamasında iyi iletişim becerilerine sahip olmak karşı tarafı anlamayı kolaylaştırabilir.
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Çalışma aşaması genellikle en uzun soluklu ilişki evresidir.
Çalışma aşamasında üzerinde çalışmanız gereken epey şey vardır.
Aranızdaki sınırlar ve ilişkiden beklentiler bu aşamada şekillenir.
İlişkilerin son evresi kabullenme aşamasıdır.
Kabullenme dönemindeki çiftlerde güven ve sevgi duyguları hakimdir.
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