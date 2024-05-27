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Uzmanlara Göre İlişkilerin 4 Bilindik Evresi Var: Peki Siz Hangisindesiniz?

etiket Uzmanlara Göre İlişkilerin 4 Bilindik Evresi Var: Peki Siz Hangisindesiniz?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 22:46

İlk randevu, ilk öpücük ve karında uçuşan kelebekler size neyi hatırlatıyor? Yeni biriyle birlikte olmaya başlayan hemen herkeste görülen bu semptomlar aslında ilk heyecanın yaşattığı hislerden. Ancak eski ve olgun ilişkilerde bu tip hislerin olmaması aynı heyecanın devam etmediği anlamına gelmiyor. Çünkü neredeyse bütün ilişkiler, zamana ve kişisel olgunluğa bağlı olarak bazı ara basamakları takip ediyor.

Sizinkinin hangisi olduğunu öğrenmek isterseniz, bu ilginç içeriğe göz atabilirsiniz. 👇🙃

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Uzmanlara göre her çift için aynı olmasa da bazı temel ilişki kalıpları var.

Uzmanlara göre her ilişki farklı görünse de aslında ortak birkaç aşamadan oluşuyor. Bu aşamaların uzunluğu ve ortaya çıkma süresi ise elbette kişiden kişiye değişiyor. Bununla birlikte, bazı temel kalıplar üzerinden ilerlemek ve ikili ilişkilerdeki insan psikolojisinin olası yan etkilerinin farkına varmak, sahip olduğunuz ilişkide sonraki evreye geçmenizi sağlayabilir.

Balayı aşaması ilişkilerin ilk evresi.

Balayı aşaması olarak bilinen ilk evre, genellikle birine aşık olunan dönemi tanımlamada kullanılır ve vücuttaki hormon artışı sebebiyle karşılıklı çekimin ön planda olduğunu belirtir. Çok fazla hoşgörünün ve esnekliğin olduğu bu evre hayatı toz pembe gördüğümüz ve kusurlara odaklanmadığımız süreç olarak da açıklanabilir. 💕

Balayı evresi iki kişi arasındaki aşkın ve tutkunun zirvede olduğu bir dönem.

Balayı evresi, potansiyel bir partner için duyulan ilk heyecanı tanımlamada da kullanılır. Dolayısıyla aşkın temel ifadelerinden olan karında kelebek uçuşması gibi birçok belirtinin bu dönemde ortaya çıktığı söylenebilir. Ancak bütün bunların yanı sıra, balayı dönemi hala iki kişinin birbirini tanımaya çalıştığı bir dönemdir ve ufukta kırmızı bayraklar görülse bile tolere edilebilir.

Kontrol aşaması, balayı döneminde gözden kaçırılan detayların görünür olduğu bir evredir.

Balayının ardından gelen kontrol aşaması ise yeni başlayan ilişkinin ciddi anlamda ilk kez test edildiği evredir. Bu süreçte hem siz hem partneriniz bazı şeyleri tartmaya başlayabilirsiniz. Bunun sonucunda da bazı çatışmaların ve sürtüşmelerin ortaya çıkması kaçınılmaz olabilir.

Kontrol aşamasında iyi iletişim becerilerine sahip olmak karşı tarafı anlamayı kolaylaştırabilir.

Karşınızdaki kişi hakkında ilk başta size batmayan bazı şeyler kontrol aşamasında çekilmez olmaya başlayabilir. Bu nedenle kontrol aşamasının ardından ilişkinin gidebileceği iki farklı yön vardır. Ya siz ve partneriniz birbirinizi tanıyarak anlamaya ve saygılı şekilde birbirinize uyuşmaya çalışırsınız, ya da bazı şeylerin uyumlu olmadığına kanaat getirerek yolları ayırmak istersiniz. 🤞

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Çalışma aşaması genellikle en uzun soluklu ilişki evresidir.

İhtiyaçların, isteklerin ve arzuların net şekilde anlaşılmasından sonra yola birlikte devam etme kararı alırsanız, gireceğiniz evre çalışma aşamasıdır. Ancak bu aşama diğerlerine göre hem çok daha uzun hem de zorludur. Çünkü farklılıkların içinde ortak noktada buluşmaya ve ilişkiyi ciddi anlamda sürdürmeye çalışırken, bir yandan hala birbirinizi tanımaya devam edersiniz.

Çalışma aşamasında üzerinde çalışmanız gereken epey şey vardır.

Çalışma aşamasında gerçekten yapacak ciddi işleriniz olur. Birisiyle uzlaşmak her zaman o kadar kolay olmadığından hem kendi içinizde bazı sorunları çözmeye çalışırsınız hem de aynı şeyi karşı taraftan beklersiniz. Bu nedenle çalışma döneminde ikinizin de bazı şeylerden ödün vermesi, hayatta ne istediğine ciddi anlamda karar vermesi ve uzlaşmak için adım atmaya hazır olması gerekir.

Aranızdaki sınırlar ve ilişkiden beklentiler bu aşamada şekillenir.

Kimi zaman yıllarca süren çalışma aşaması, ilişkiyi uzun vadede nasıl sürdüreceğinizi de şekillendirir. Bu aşamayı sağlıklı şekilde atlattıktan sonra yapboz misali birbirinizin huylarına uyumlu hale gelebilir ve ilişkiyi çok daha olumlu yönde geliştirebilirsiniz. Aksi durumlar ise ilişkinin sona erdiğini ve uzun vadede yürümeyeceğini gösteriyor olabilir. 🙁

İlişkilerin son evresi kabullenme aşamasıdır.

Dördüncü ve sonuncu aşama olarak geçen kabullenme evresi, adından da anlaşıldığı gibi ikinizin de birbirinizi kabul ettiği zaman aralığıdır. Bu aşamada artık ortak hayat hedeflerine ilerlemek için birlikte hareket etmeye ve eskiden size rahatsızlık veren şeylerden tetiklenmemeye başlarsınız.

Kabullenme dönemindeki çiftlerde güven ve sevgi duyguları hakimdir.

Önceki aşamada gereken çabayı gösteren çiftler, ilişkinin çok daha huzurlu ve verimli olan kabullenme evresine geçiş yaparlar. Karşılıklı sevgi, saygı ve bütünlük gibi kavramların hakim olduğu bu dönemde ikiniz de hem kendiniz gibi olmayı hem de karşı tarafla uyuşmayı öğrenirsiniz. Bu durum ikinizde de baskın bir güven ve sevilme duygusu oluşturur.

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İlişkilerin potansiyel aşamaları hakkında bilgi edinmek sizi varış noktasına daha kolay ulaştırabilir.

Sonsuz bir aşka sahip olmak için güçlü bir temelin inşa edilmesi şarttır. Ancak her ilişki evreleri benzerlik gösterse de ara dönemde yaşananlar ve bu evrelerin gelişme şekli sizin için bambaşka olabilir. Dolayısıyla aşkınız henüz tomurcuklandıysa bile olmak istediğiniz yere gelmek için biraz zamana ve çalışmaya ihtiyacınız olduğunu bilmeniz doğru olacaktır. Yine de ikiniz de istedikten sonra sonuç her şeye değecektir. 😍

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