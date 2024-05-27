Uzmanlara Göre İlişkilerin 4 Bilindik Evresi Var: Peki Siz Hangisindesiniz?

Sonsuz bir aşka sahip olmak için güçlü bir temelin inşa edilmesi şarttır. Ancak her ilişki evreleri benzerlik gösterse de ara dönemde yaşananlar ve bu evrelerin gelişme şekli sizin için bambaşka olabilir. Dolayısıyla aşkınız henüz tomurcuklandıysa bile olmak istediğiniz yere gelmek için biraz zamana ve çalışmaya ihtiyacınız olduğunu bilmeniz doğru olacaktır. Yine de ikiniz de istedikten sonra sonuç her şeye değecektir. 😍