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Uzmanlar Uyarıyor, Kalp Hastalığı Riskini Artıran Hayvansal Proteinden Uzak Durun! İşte Kalp Dostu Besinler!

Uzmanlar Uyarıyor, Kalp Hastalığı Riskini Artıran Hayvansal Proteinden Uzak Durun! İşte Kalp Dostu Besinler!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 12:20

Özellikle son yıllarda genç yaşlara kadar gerileyen kalp-damar hastalıkları, dünyanın gündeminde. Artık sık sık duymaya başladığımız kalp krizlerini de göz önünde bulundurursak, uzman yorumlarına ihtiyacımız var. Tam da bu noktada Harvard T. H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda yapılan araştırma, kalp sağlığı ile doğrudan ilişkili olan besinleri ortaya çıkarıyor. Peki, kalp sağlığına iyi gelen besinler hangileri? Kalbiniz için bunları ise yemeyin... 

İşte detaylar

Kaynak: https://economictimes.indiatimes.com/...
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Harvard T. H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda yürütülen araştırma, kalp-damar sağlığı için bitkisel proteinlere işaret etti!

Harvard T. H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda yürütülen araştırma, kalp-damar sağlığı için bitkisel proteinlere işaret etti!

Hayvansal proteine ​​kıyasla daha yüksek oranda bitkisel proteinle beslenen kişilerde kardiyovasküler hastalık (KVD) ve koroner kalp hastalığı (KKH) risklerini önemli oranda azaltabileceği ortaya çıktı! Özellikle hayvansal proteinin ön planda olduğu Türk mutfağı, ülkemizdeki beslenme alışkanlıklarını düşündürdü.

Araştırma kapsamında, 30 yılı aşkın süre boyunca 203 bin kişinin beslenme alışkanlıkları analize edildi!

Araştırma kapsamında, 30 yılı aşkın süre boyunca 203 bin kişinin beslenme alışkanlıkları analize edildi!

American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan araştırma kapsamında kişilerin protein alımlarını takip edildi. Üç büyük kohort çalışmasının parçası olan katılımcıların hem bitkisel hem de hayvansal protein tüketimleri takip edildi ve genel kalp sağlığı sonuçları incelendi.

Kalbiniz için bunu unutmayın: Bitkisel protein açık ara önde!

Kalbiniz için bunu unutmayın: Bitkisel protein açık ara önde!

Toplam kalorilerinin yaklaşık olarak yüzde 21'ini protein olarak alanların kalp hastalığı riskinde azalma yaşandı! Bitkisel proteini hayvansal proteinden daha fazla tüketenlerin kardiyovasküler hastalık riski yüzde 19, koroner kalp hastalığı riski ise yüzde 27 daha düşük çıktı!

Kalp sağlığı için işlenmiş etten uzak durun!

Kalp sağlığı için işlenmiş etten uzak durun!

Çalışmanın kıdemli yazarı ve Harvard'da beslenme ve epidemiyoloji profesörü olan Dr. Frank Hu, 'Özellikle kırmızı ve işlenmiş etlerin yerini aldığında, daha yüksek bitkisel protein alımının kalp hastalığı riskinde önemli bir azalmaya yol açtığını bulduk' açıklamasıyla dikkat çekti!

Araştırmacılar, lif ve sağlıklı yağların yer aldığı beslenme şeklini öneriyor!

Araştırmacılar, lif ve sağlıklı yağların yer aldığı beslenme şeklini öneriyor!

Uzmanlar, fındık, baklagiller ve tohumlar gibi bitki bazlı kaynaklar tüketmeyi tavsiye ediyor. Lif, sağlıklı yağlar, antioksidanlar, hayati vitaminler ve mineraller açısından zengindir  olan baklagiller ile kuru yemişler ön olana çıkıyor. 

Başta kırmızı ve işlenmiş etler olmak üzere hayvansal proteinlerin içerdiği doymuş yağlar, kalp hastalığı riskini artırabiliyor.

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Stanford Üniversitesi'nden beslenme uzmanı Dr. Christopher Gardner, "Temel fark sadece protein değil, beraberindeki besinlerdir." diyor!

Stanford Üniversitesi'nden beslenme uzmanı Dr. Christopher Gardner, "Temel fark sadece protein değil, beraberindeki besinlerdir." diyor!

Görünen o ki kardiyovasküler riski azaltan bitkisel proteinlerin içeriğindeki lifler. Riski artıran ve kalp hastalıklarının önünü açan ise hayvansal proteinlerin içeriğindeki doymuş yağlar.

Dr. Hu, "Bitki bazlı diyete geçiş, etin tamamen ortadan kaldırılmasını gerektirmiyor"

Dr. Hu, "Bitki bazlı diyete geçiş, etin tamamen ortadan kaldırılmasını gerektirmiyor"

Hayvansal proteini azaltarak baklagil ve kuru yemişlerle takviye yapılan bir beslenme programı sağlığınıza iyi gelecek gibi görünüyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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