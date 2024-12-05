Uzmanlar Uyarıyor, Kalp Hastalığı Riskini Artıran Hayvansal Proteinden Uzak Durun! İşte Kalp Dostu Besinler!

Uzmanlar, fındık, baklagiller ve tohumlar gibi bitki bazlı kaynaklar tüketmeyi tavsiye ediyor. Lif, sağlıklı yağlar, antioksidanlar, hayati vitaminler ve mineraller açısından zengindir olan baklagiller ile kuru yemişler ön olana çıkıyor.

Başta kırmızı ve işlenmiş etler olmak üzere hayvansal proteinlerin içerdiği doymuş yağlar, kalp hastalığı riskini artırabiliyor.