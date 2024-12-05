Uzmanlar Uyarıyor, Kalp Hastalığı Riskini Artıran Hayvansal Proteinden Uzak Durun! İşte Kalp Dostu Besinler!
Uzmanlar Uyarıyor, Kalp Hastalığı Riskini Artıran Hayvansal Proteinden Uzak Durun! İşte Kalp Dostu Besinler!
Kaynak: https://economictimes.indiatimes.com/...
Özellikle son yıllarda genç yaşlara kadar gerileyen kalp-damar hastalıkları, dünyanın gündeminde. Artık sık sık duymaya başladığımız kalp krizlerini de göz önünde bulundurursak, uzman yorumlarına ihtiyacımız var. Tam da bu noktada Harvard T. H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda yapılan araştırma, kalp sağlığı ile doğrudan ilişkili olan besinleri ortaya çıkarıyor. Peki, kalp sağlığına iyi gelen besinler hangileri? Kalbiniz için bunları ise yemeyin...
İşte detaylar
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Harvard T. H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nda yürütülen araştırma, kalp-damar sağlığı için bitkisel proteinlere işaret etti!
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Araştırma kapsamında, 30 yılı aşkın süre boyunca 203 bin kişinin beslenme alışkanlıkları analize edildi!
Kalbiniz için bunu unutmayın: Bitkisel protein açık ara önde!
Kalp sağlığı için işlenmiş etten uzak durun!
Araştırmacılar, lif ve sağlıklı yağların yer aldığı beslenme şeklini öneriyor!
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Stanford Üniversitesi'nden beslenme uzmanı Dr. Christopher Gardner, "Temel fark sadece protein değil, beraberindeki besinlerdir." diyor!
Dr. Hu, "Bitki bazlı diyete geçiş, etin tamamen ortadan kaldırılmasını gerektirmiyor"
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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