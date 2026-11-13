Uzayda Hızlanan Gizemli Kaya: Bilim İnsanları 1998 KY26'yı İtenin Ne Olduğunu Çözemiyor

1998 KY26, yaklaşık 36 fit, yani 11 metre genişliğinde. Kendi ekseni etrafındaki turunu 5,35 dakikada tamamlıyor. 2023'te yayımlanan bir çalışma, asteroidin yörünge düzleminden dışarı doğru açıklanamayan bir ivmeyle itildiğini ortaya koymuş ve sorumlu olarak kaçan su buharını işaret etmişti. Böylece nesne, kuyruğu olmayan ama yine de gazla kendini iten 'kara kuyruklu yıldızlar' sınıfına yazıldı.

Nesneyle ilgili tablo 2025'te de değişmişti. Alicante Üniversitesi'nden gökbilimci Toni Santana-Ros'un da yer aldığı Nature çalışması, asteroidin sanılandan üç kat küçük ve iki kat hızlı döndüğünü gösterdi. Santana-Ros, 'Nesnenin gerçekliğinin daha önce anlatıldığından tamamen farklı olduğunu gördük' dedi.