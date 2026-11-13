Uzayda Hızlanan Gizemli Kaya: Bilim İnsanları 1998 KY26'yı İtenin Ne Olduğunu Çözemiyor
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Dünya'dan yaklaşık 300 milyon kilometre uzakta, 11 metre genişliğindeki küçücük bir asteroit, Güneş'in ve gezegenlerin yerçekimiyle açıklanamayan bir ivmeyle hızlanıyor. 1998 KY26 adlı kaya, uzun süre buharlaşan suyla kendini ileri iten bir 'kara kuyruklu yıldız' sanıldı. Georgia Tech'ten iki araştırmacının yeni çalışması ise nesnenin bu iş için fazla sıcak olduğunu gösterdi.
[Kaynak: Futurism, Vice, ZME Science]
Yaklaşık 11 metre genişliğindeki 1998 KY26, 5,35 dakikada bir kendi etrafında dönüyor ve yörünge düzleminden dışarı itiliyor.
Georgia Tech'in simülasyonlarına göre asteroidin en soğuk bölgeleri bile gömülü buzun hayatta kalması için fazla sıcak.
Harvard'dan Avi Loeb ise ortaya çok daha tartışmalı bir ihtimal attı: 1998 KY26 yaklaşık 40 yıl önce fırlatılmış, işlevini yitirmiş bir Sovyet uzay aracı olabilir.
Bilmecenin cevabı için gözler Japonya'nın Hayabusa2 aracında, uzay aracı 2031'in temmuz ayında asteroide ulaşacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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