Uzak Mesafeden Dolayı Aşkını Doyasıya Yaşamayanların Çok İyi Anlayacağı 10 Acı Şey
Uzak Mesafeden Dolayı Aşkını Doyasıya Yaşamayanların Çok İyi Anlayacağı 10 Acı Şey
Uzak mesafe ilişkisi kişiyi hem duygusal hem de fiziksel olarak içten içe yoran bir yolculuk... Bu yolculuk size yorucu gelmiş ve ilişkiyi bitirmiş olabilirsiniz. İlişkiyi bitirmek için kendinize saydığınız sebepleri yaşayan onlarca kişi aşağıdaki maddeleri hemen anlayacak! 😥
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1. Kötü hissettiğinizde hep yalnız kaldığınız zamanı düşünürsünüz...
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2. İstediğiniz zaman partnerinize dokunamazsınız...
3. Telefona bağlı bir şekilde yaşamak zorunda olduğunuzu hatırlayın.
4. Birlikte plan yapamamak da uzak mesafe ilişkisinin dertlerinden biri olduğunu unutmayın!
5. Partnerinize güvenmek adeta kumar oynamak gibi...
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