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Uzak Mesafeden Dolayı Aşkını Doyasıya Yaşamayanların Çok İyi Anlayacağı 10 Acı Şey

etiket Uzak Mesafeden Dolayı Aşkını Doyasıya Yaşamayanların Çok İyi Anlayacağı 10 Acı Şey

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 23:01

Uzak mesafe ilişkisi kişiyi hem duygusal hem de fiziksel olarak içten içe yoran bir yolculuk... Bu yolculuk size yorucu gelmiş ve ilişkiyi bitirmiş olabilirsiniz. İlişkiyi bitirmek için kendinize saydığınız sebepleri yaşayan onlarca kişi aşağıdaki maddeleri hemen anlayacak! 😥

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1. Kötü hissettiğinizde hep yalnız kaldığınız zamanı düşünürsünüz...

Kendinizi kötü hissettiğinizde başınızı partnerinizin omzuna yaslayıp içinizi dökmek istersiniz. Uzak mesafe ilişkisi olanlar ise çok istese de bunu yapamazlar ve duygularıyla hep yalnız başa çıkmak zorunda kalırlar.

2. İstediğiniz zaman partnerinize dokunamazsınız...

Özellikle fiziksel yakınlık eksikliği uzak mesafe ilişkisinde en çok kafa karıştıran durumlardan biridir. Zaman zaman bu durumu kendi içinizde bastırsanız bile her zaman uzak mesafe ilişkisinde bu sorunu yaşamak zorunda kalacaksınız.

3. Telefona bağlı bir şekilde yaşamak zorunda olduğunuzu hatırlayın.

Uzak mesafe ilişkisinde partnerinizle iletişim halinde kalabildiğiniz tek nokta telefon olduğu için bir an bile yanınızdan ayırmak istemezsiniz. Hele ki partnerinizin birkaç saat cevap vermediği zamanlarda iletişim kopabilir.

4. Birlikte plan yapamamak da uzak mesafe ilişkisinin dertlerinden biri olduğunu unutmayın!

Partnerinizle vakit geçiremememin size kendinizi ne kadar kötü hissettirdiğini hep hatırlayın. Normal bir kafede oturup yemek yemenin bile ne kadar kıymetli bir vakit olduğunu anlamaya başlıyorsunuz.

5. Partnerinize güvenmek adeta kumar oynamak gibi...

Uzak mesafe ilişkisi denilince, kişilerin en çok zorlandığı anlardan biri de partnerine güvenmektir. Bu arada kalmışlık sizi yorduğu için eğer aşkınızı kalbinize gömdüyseniz hiç üzülmeyin, bu hayatta sizden değerli hiçbir şey yok...

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6. Zaten bir geleceğimiz yoktu diye düşünmeniz oldukça normal!

Ne kadar karşılıklı bir çaba olursa olsun gözden ırak olan gönülden de ırak oluyor...  Uzak mesafede birlikte olsanız bile partneriniz de siz de başka hayatlar yaşamış oluyordunuz bu yüzden kendinizi üzmeyin.

7. Uzun vadede duygusal boyutu zor olsa da finansal konularda da sizi yıpratabilir.

Uzak mesafe ilişkileri hep duygusal olarak insanlara zor gelse de finansal olarak da çok etkilediğini unutmamak gerek. Özellikle seyahat etmek oldukça masraflı ve bunu sık bir şekilde yapamamak da iki tarafı yıpratır.

8. Beklenmedik değişikleri sadece uzaktan takip edebilirsiniz...

İş değişikliği, aile problemleri, sağlık sorunları gibi kişinin hayatını etkileyen faktörlere müdahale edememek veya partnerinize destek olamamak iki tarafı da strese sokar. Bu duygu durumuyla baş edememek de iki taraf için yorucu olabilir...

9. Sık görmediğiniz birini asla tam olarak tanımak mümkün olmuyor.

Eğer ilişkide detaylara önem veren biriyseniz uzak mesafe ilişkisi asla size göre değil diyebiliriz. Fiziksel olarak bir arada olmadığınız için partnerinizin kişisel özellikleri ve davranışları hakkında her zaman eksik bilgi sahibi olursunuz.

10. Uzak mesafe ilişkisi sizi sadece duygusal olarak değil fiziksel olarak da oldukça yorar...

Zamanla partnerinizde de sizde de yorgunluk hissi olması çok normal. Sürekli seyahat etmek, planlarınızı birbirinize uydurmaya çalışmak, iletişim kurmak için çabalamak bir koşuşturmaya sebep olur.

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