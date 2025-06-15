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Uzak Mesafe İlişkilerinde Tartışma Sebebi Olan 10 Beklenmedik Durum

etiket Uzak Mesafe İlişkilerinde Tartışma Sebebi Olan 10 Beklenmedik Durum

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
15.06.2025 - 23:19

Mesafeler aşka engel değildir ama bazen insan, onu öpüp koklamak da ister. Uzak mesafe bazen sanıldığı kadar korkutucu değildir ama beraberinde her ilişkide olduğu gibi tatsız durumları getirebiliyor. Peki neymiş bu durumlar?

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1. Farklı ülkelerde olanlar için zaman farkı.

Zaman farkını bilerek ilişkiye başladığınızı biliyoruz ama bazen bu durumu unutup tatsız olaylar yaşayabilirsiniz. Biri geceyi yaşarken diğeri gündüzü yaşıyorsa iletişim kopukluğu olabilir.

2. Sosyal medya paylaşımları da bazen tat kaçırabilir . Neden mi?

Partnerinizin sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğraf ya da etkinlik, bazen yanlış anlamalara yol açabilir. Mesela birlikte olmadığınız bir ortamda eğlenirken paylaşılan bir fotoğrafı gördüğünüzde orada kimlerin olup olmadığını bilmemeniz, kaygılara yol açabilir. Ama bu durum da aşılabilir açıkçası.

3. Herkesin kendi çevresiyle (mecburen) daha çok zaman geçirmesi.

Partnerinizin arkadaşlarıyla çok vakit geçirmesi veya sizinle daha az zaman ayırması, aranızda gereksiz kıskançlıklar doğurabilir. Onun arkadaşlarıyla vakit geçirmesi, bazen kendinizi unutulmuş gibi hissetmenize yol açabilir.

4. Mesajlara yanıt verme hızı da tadınızı kaçırabilecek şeylerden.

Mesajlara geç yanıt almak ya da cevap vermemek, arada iletişim sorunlarına yol açabilir. Birbirinizden haberdar olduğunuz sürece bu pek büyük bir problem olmuyor ama insan bir mesaj bekliyor işte...

5. Partnerlerden birinin daha kararlı ve bireysel düşünmesi.

Uzak mesafe ilişkisinde, birinin daha fazla kararlı ve geleceğe yönelik adımlar atması, diğerini endişelendirebilir. Partnerinizin mesela başka bir yere taşınma planları yapması, ilişkinizin geleceği hakkında kaygılar yaratabilir.

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6. Kavuşma günlerinin belirsizliği kaygıyı artıran etkenlerden.

Birbirinizi ne zaman göreceğinizi net bir şekilde planlayamamak, hayal kırıklığına yol açabilir. Özellikle sürekli ertelenen ziyaretler, moral bozucu olabilir ve ilişkide gerginlik yaratabilir.

7. Kişisel alan ihtiyacının giderilememesi, ilişkiyi zedeleyebilir.

Uzak mesafede olsanız da birbirinize sürekli mesaj atmak ya da sürekli konuşmak bazen boğucu hale gelebilir. Partnerinizin bu kişisel alan ihtiyacı, bazen size soğuk ya da ilgisiz gibi gelebilir. Bu yüzden bu durumu dengede tutmak son derece önemli.

8. Beraber yapılabilecek basit aktiviteleri yapamamak, çiftleri bazen üzebiliyor ve ilişkiyi zedeleyebiliyor.

Elinizin altında olmayan basit şeyler, bir ilişkiyi zorlaştırabilir. Örneğin birlikte yemek yapmayı ya da sinemaya gitmeyi seviyorsanız ama mesafe yüzünden bunu yapamıyorsanız bu durum zaman zaman öfke yaratabilir.

9. Biri arkadaşlarıyla vakit geçirdiğinde diğeri yalnız hissedebilir.

Uzak mesafede partnerinizin arkadaşlarıyla daha çok vakit geçirdiğini görmek, bazen size kendinizi yalnız hissettirebilir. Bu tür durumlar, sevgilinizle daha fazla zaman geçirmek isteğinizi ortaya çıkarabilir ve bir tartışmaya yol açabilir.

10. Sürekli ileriyi düşünmek de çiftleri bunaltabilir.

İleriye dönük bir plan yapmak, ilişkinin devamlılığını sağlamak açısından önemli olsa da sürekli olarak geleceği konuşmak bazen partnerinizi bunaltabilir. Özellikle 'Ne zaman tekrar birbirimizi göreceğiz?' gibi sorular sıkça gündeme geldiğinde bunlar bir gerilim kaynağı olabilir.

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Ma Belle
Ma Belle
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