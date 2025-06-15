Uzak Mesafe İlişkilerinde Tartışma Sebebi Olan 10 Beklenmedik Durum
Mesafeler aşka engel değildir ama bazen insan, onu öpüp koklamak da ister. Uzak mesafe bazen sanıldığı kadar korkutucu değildir ama beraberinde her ilişkide olduğu gibi tatsız durumları getirebiliyor. Peki neymiş bu durumlar?
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1. Farklı ülkelerde olanlar için zaman farkı.
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2. Sosyal medya paylaşımları da bazen tat kaçırabilir . Neden mi?
3. Herkesin kendi çevresiyle (mecburen) daha çok zaman geçirmesi.
4. Mesajlara yanıt verme hızı da tadınızı kaçırabilecek şeylerden.
5. Partnerlerden birinin daha kararlı ve bireysel düşünmesi.
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6. Kavuşma günlerinin belirsizliği kaygıyı artıran etkenlerden.
7. Kişisel alan ihtiyacının giderilememesi, ilişkiyi zedeleyebilir.
8. Beraber yapılabilecek basit aktiviteleri yapamamak, çiftleri bazen üzebiliyor ve ilişkiyi zedeleyebiliyor.
9. Biri arkadaşlarıyla vakit geçirdiğinde diğeri yalnız hissedebilir.
10. Sürekli ileriyi düşünmek de çiftleri bunaltabilir.
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