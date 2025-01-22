Üstel Teknolojiler Çağı ve Geleceğin Perspektifleri

1800'lerden 2000'lere kadar çeşitli teknolojilerin toplumda yayılma (diffusion) hızı da ivme kazanıyor. Gazetelerin toplumda yaygınlaşması 113 yıl sürmüşken, cep telefonlarının yaygınlaşması sadece 22 yıl sürdü. İvme arttı ve ChatGPT'nin 100 milyon aktif kullanıcıya ulaşması sadece 2 ayda gerçekleşti.

Gelişmenin hızı katlanmanın ötesinde sıçramalar yaşıyor. Geçen ay, yapay zeka işlemcilerini üreten önde gelen şirketlerden Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang’ın bir tespiti oldu. Moore Yasası’na göre bilgi işlem maliyetleri 100 kat azalmalıydı. Ama bilgi işlem alanındaki son gelişmelerle bu 10 yılda 100.000 kat azaldı. Üstel teknolojilerin hızla yükselmesinin en öndeki sebeplerden biri budur.

Yazar Ray Kurzweil bunu çok güzel tanımlıyor: 'Geleceğe dair insanın sezgileri doğrusaldır. Ancak bilgi teknolojisinin gerçekliği üsteldir ve bu derin bir fark oluşturur. İnsan, doğrusal olarak 30 adım atar, 30'a ulaşır. Üstel olarak 30 adım atılırsa, bir milyara ulaşır.'

Doğada üstel büyümenin örnekleri sıkça yaşanır. Bir buğday tanesinden yüzlerce buğday tanesi hasat edilebilmesi yadırganmaz.

Üstel teknolojilerin hızlı büyümesi, sadece teknoloji sektörünü değil, sağlık, eğitim, enerji ve ulaştırma gibi temel sektörleri de köklü bir dönüşüme uğratıyor. Steven Kotler’ın “Üstel Teknolojinin Altı D’si” olarak tanımladığı süreçte, bu teknolojiler dijitalleşme ile başlar ve demokratikleşme evresine kadar ilerler. Bu aşamalar, teknolojinin toplum genelinde yayılması ve maliyetlerin önemli ölçüde düşmesiyle sonuçlanır.