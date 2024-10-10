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Üşengeçlere Bile Temizliği Sevdirecek 10 Teknolojik Ürün

etiket Üşengeçlere Bile Temizliği Sevdirecek 10 Teknolojik Ürün

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 15:17

Evin temizliğini bir türlü bitiremeyenler ya da temizlik yapmayı erteleyenler burada mı? Üşengeçlerin bile içindeki temizlik aşkını uyandıracak, hayatı kolaylaştıran teknolojik ürünleri sizin için listeledik. Hazırsanız, başlayalım!

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1. Kablosuz dikey süpürgeler

1. Kablosuz dikey süpürgeler

Evi süpürmek gözünüzde büyüyorsa dikey süpürgeyle işiniz çok daha kolay olacak! Kablosuz ve hafif yapısıyla zahmetsizce her yere ulaşıp temizlik yapabilirsiniz. Klasik süpürgelerin aksine kablo derdi olmadığı için odalar arasında geçiş yaparken priz aramaya gerek yok. Ayrıca çoğu modelin şarjı uzun süre dayandığından tek seferde tüm evi hılıca temizleyebilirsiniz!

2. Otomatik cam temizleyiciler

2. Otomatik cam temizleyiciler

Pencere temizliği çoğumuz için en zorlu ev işlerinden biri, değil mi? Hele bir de yüksek pencereler varsa iş iyice çetrefilli hale gelebiliyor. Bu noktada otomatik cam temizleyici imdada yetişiyor! Bu cihazlar, kendiliğinden camlara yapışarak hareket ediyor ve silecekleriyle cam yüzeyini parlatıyor. Tek yapmanız gereken cihazı cama yerleştirmek ve çalıştırmak!

3. Hava temizleyiciler

3. Hava temizleyiciler

Temizlik sadece yüzeylerde bitmiyor, evinizin havasını da temizlemek önemli! Özellikle alerji sorunu yaşayanlar için harika bir çözüm olan hava temizleyici cihazlar, odadaki toz, polen, hayvan tüyü ve zararlı partikülleri filtreleyip temiz bir hava solumanızı sağlıyor. Ayrıca odada sürekli taze ve temiz bir hava dolaşımı yaratarak evdeki hijyen seviyesini artırıyor ve solunum yollarınızı rahatlatıyor.

4. Buharlı temizlik makineleri

4. Buharlı temizlik makineleri

Buharlı temizlik makineleri, kimyasal temizleyiciler kullanmak istemeyenlerin favori teknolojik ürünü. Yüksek sıcaklıktaki buhar, zeminden fayansa, ocaklardan perdelere kadar hemen her yüzeyi temizlerken bakterileri, mikropları ve inatçı kirleri de ortadan kaldırıyor. Bu sayede evinizde hem sağlıklı bir ortam yaratmış oluyorsunuz hem de kimyasal kalıntılarla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz.

5. Buharlı düzleştiriciler

5. Buharlı düzleştiriciler

Geleneksel ütülerin aksine buharlı düzleştiriciler giysilerinizi dikey pozisyonda düzeltme imkanı sunuyor. Üstelik sadece giysilerle sınırlı değil; perdeler, kumaş mobilyalar gibi farklı tekstil ürünlerini de rahatlıkla düzeltebilirsiniz. Bu cihazlar özellikle acelesi olanlar ya da ütü masasını açıp kapamaktan sıkılanlar için birebir.

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6. Kendi kendini temizleyen kedi kumu kutuları

6. Kendi kendini temizleyen kedi kumu kutuları

Evcil hayvan sahipleri için kedi kumu temizlemek çoğu zaman zahmetli bir iş. Ancak kendi kendini temizleyen kedi kumu kutuları bu sorunu kökten çözüyor! Bu akıllı sistemler, kediniz kumunu kullandıktan sonra otomatik olarak devreye girip kumdaki katı atıkları temizliyor ve bir hazneye topluyor. Yani sizin her gün kumu temizleme derdiniz kalmıyor, sadece hazneyi belirli aralıklarla boşaltmanız yeterli oluyor.

7. Hem ıslak hem kuru temizlik yapabilen süpürgeler

7. Hem ıslak hem kuru temizlik yapabilen süpürgeler

Hem ıslak hem kuru temizlik yapabilen süpürgeler, hem tozları süpürebiliyor hem de sıvı döküntüleri temizleyebiliyor. Bu özellikleri sayesinde evdeki temizlik işlerini tek bir adımda halletmek mümkün oluyor. Özellikle mutfak ve banyolardaki lekeler için ideal olan bu süpürgeler, hem zamandan hem de enerjiden tasarruf ettirerek temizlik sürecini çok daha kolay ve hızlı hale getiriyor.

8. Akıllı bulaşık makineleri

8. Akıllı bulaşık makineleri

Bulaşık makineleri zaten büyük bir kolaylık sunuyor ancak akıllı bulaşık makineleri işinizi bir adım daha ileri taşıyor! Bu cihazlar, telefonunuzla entegre çalışarak uzaktan kontrol edilebiliyor. Ayrıca bazı modeller, bulaşıkların kirlilik seviyesini algılayarak su ve enerji kullanımını otomatik olarak ayarlıyor, böylece tasarruf sağlıyor. Hatta makineniz bittiğinde size bildirim gönderiyor.

9. Philips Robot Süpürge 7000 Serisi

9. Philips Robot Süpürge 7000 Serisi

Philips Robot Süpürge 7000 Serisi, ev temizliğini hem süpürme hem de paspas fonksiyonlarıyla bir araya getiriyor. Bu model, yüksek emiş gücü ve titreşimli paspas fonksiyonu ile en ince ve inatçı lekeleri çıkarmada etkili. 360 derece LiDAR navigasyonu ile odaların haritasını hızlıca çıkarıp engelleri algılayan cihaz, 180 dakikaya kadar temizleme süresi bitmeden önce şarj olmak üzere istasyonuna dönüyor. Otomatik boşaltma istasyonu ise 30 gün boyunca toz torbasını değiştirme zahmetini ortadan kaldırıyor. Ayrıca, HomeRun uygulamasıyla uzaktan kontrol edilebilir olması, temizlik programlarını ayarlama ve temizlenen alanları takip etme gibi imkanlar sunuyor.

10. El süpürgeleri

10. El süpürgeleri

El süpürgeleri, evde hızlı temizlik işleri için mükemmel bir yardımcı! Genellikle kompakt ve hafif olan bu süpürgeler, taşınabilirliği sayesinde kolayca kullanılabilir. Hem ıslak hem de kuru temizlik yapabilme özellikleriyle dikkat çekerler; bu da onları sıvı dökülmeleri ya da yiyecek kırıntıları gibi ani kazalar için ideal kılar. Ayrıca kullanım kolaylığı açısından da dar alanlarda ve ulaşılması zor köşelerde rahatlıkla manevra yapabilirler.

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