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Unutamadıkları Ekran Görüntülerini İnternetin Dehlizlerinden Çıkaran Kişiler

Unutamadıkları Ekran Görüntülerini İnternetin Dehlizlerinden Çıkaran Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.08.2025 - 12:13

Sosyal medyada saatler geçiriyoruz ve önümüze saatler için yüzlerce görsel, yazı, video düşüyor. Ancak bazıları bu terabaytlarca verinin arasından sıyrılıp aklımızın hatta ekran görüntüsü olarak telefonumuzun, bilgisayarımızın bir yerinde kalıyor. Bir X kullanıcısı da takipçilerinden ekran görüntüsü istedi. Pek çok yanıt aldı.

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Paylaşım şöyleydi;

Paylaşım şöyleydi;
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En çok etkileşim alan yanıtlar bunlardı...

En çok etkileşim alan yanıtlar bunlardı...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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