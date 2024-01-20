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Ünlüler Hakkında Herkesten Önce Öğrendikleri Korkutucu Sırlarla Hepimizi Şaşkınlıklara Boğan 15 Kişi

Ünlüler Hakkında Herkesten Önce Öğrendikleri Korkutucu Sırlarla Hepimizi Şaşkınlıklara Boğan 15 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 13:16

Ünlülerin ışıltılı ve karmaşık dünyasında her gün yeni bir perde aralanıyor ve bizleri hayrete düşüren sırlarla karşılaşıyoruz. Bu dünyada neler olup bittiğine dair en son haberler genellikle paparazzilerin objektiflerinden çıkıyor. Ancak bazen bu sırlar, ünlülerin yakın çevresinden, onları herkesten daha iyi tanıyan kişilerden geliyor.

Bugün, sizler için ünlülerin hayatlarına dair bilinmeyenleri ortaya çıkaran 15 kişinin hikayelerini derledik. Bu hikayeler, sizlere ünlülerin ışıltılı dünyasının aslında ne kadar çalkantılı ve sürprizlerle dolu olduğunu bir kez daha hatırlatacak.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "2002 yılında bir arkadaşım Kevin Spacey'nin kendisini gece otel odasına davet ettiğini söylemişti."

1. "2002 yılında bir arkadaşım Kevin Spacey'nin kendisini gece otel odasına davet ettiğini söylemişti."

'Bahsettiğim kişi 22 yaşında genç bir erkek aktördü ve yıllar sonra Spacey hakkında birçok taciz davası açıldı.'

2. "Bruce Willis'in demans olduğu daha 2015'li yıllardan anlaşılıyordu çünkü çalıştığım film setinde gösterilen hiçbir repliğini hatırlayamıyordu."

2. "Bruce Willis'in demans olduğu daha 2015'li yıllardan anlaşılıyordu çünkü çalıştığım film setinde gösterilen hiçbir repliğini hatırlayamıyordu."

3. "Bir keresinde Mel Gibson'la beraber içmeye giden bir arkadaşım vardı."

'Birkaç kadeh sonrası Mel Gibson sarhoş olmuştu ve Harvey Weinstein'in garip bir tacizci olduğunu ve Hollywood'daki herkesin bunu bildiğini söylemişti. Buna rağmen Harvey'in davalara çıkması yıllar sürdü.'

4. "Planet Hollywood'da çalışan bir arkadaşım, Britney Spears'in evden çıkmaya izni olmadığını ve zaman geçirmek için eve çiçek sipariş ettiğini söylemişti."

4. "Planet Hollywood'da çalışan bir arkadaşım, Britney Spears'in evden çıkmaya izni olmadığını ve zaman geçirmek için eve çiçek sipariş ettiğini söylemişti."

'Bundan yıllar sonra hepsinin gerçek olduğunu öğrendik.'

5. "Önceleri babamın Bill Cosby'den nefret ettiğini hatırlasam da, nedenini anlayamamıştım."

5. "Önceleri babamın Bill Cosby'den nefret ettiğini hatırlasam da, nedenini anlayamamıştım."

'Daha sonra öğrendim ki Bill Cosby'i yakından tanıyormuş ve adam tam bir pislikmiş. Şimdi 60'dan fazla kadın tarafından taciz suçlamalarıyla yargılanıyor.'

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6. "Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in Vegas'ta evlendiğini birkaç gün önceden öğrenmiştim."

6. "Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in Vegas'ta evlendiğini birkaç gün önceden öğrenmiştim."

'Arkadaşlarımdan birisi de aynı yerde evlenmişti ve yerin sahibi ona olanları anlatmıştı.'

7. "Whitney Houston ile çalışmış bir arkadaşım onun yasaklı madde kullandığını söylediğinde hepimiz şok olmuştuk."

7. "Whitney Houston ile çalışmış bir arkadaşım onun yasaklı madde kullandığını söylediğinde hepimiz şok olmuştuk."

'Yıllar sonra haberler ortaya çıktı.'

8. "Üniversiteden bir arkadaşım Whitney Houston ve Bobby Brown'un beraber olduğunu söylediğinde kimse ona inanmamıştı çünkü Whitney bir melek gibiyken Bobby bir kabadayıydı."

8. "Üniversiteden bir arkadaşım Whitney Houston ve Bobby Brown'un beraber olduğunu söylediğinde kimse ona inanmamıştı çünkü Whitney bir melek gibiyken Bobby bir kabadayıydı."

9. "Şehrimizdeki müzik organizatörü yıllarca Jacob Hoggard'ın bir tacizci olduğunu söylemişti ve şehrimize asla gelmesine izin vermemişti."

9. "Şehrimizdeki müzik organizatörü yıllarca Jacob Hoggard'ın bir tacizci olduğunu söylemişti ve şehrimize asla gelmesine izin vermemişti."

'Başlarda kimse inanmasa da, sonradan haberler ortaya çıktı...'

10. "Tanıdığım bir arkadaşım Shia Labeouf'un kasabamızdaki barda kavga ettiğini söylemişti ve saatler sonra tutuklandığı haberleri ortaya çıtkı."

10. "Tanıdığım bir arkadaşım Shia Labeouf'un kasabamızdaki barda kavga ettiğini söylemişti ve saatler sonra tutuklandığı haberleri ortaya çıtkı."
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11. "Fabio Lanzoni'ye geyik çarptığında bende oradaydım ama haberler çok hızlı yayıldı."

11. "Fabio Lanzoni'ye geyik çarptığında bende oradaydım ama haberler çok hızlı yayıldı."

12. "Lindsay Lohan'la beraber büyümüş bir arkadaşım Lohan'ın bütün ailesinin çılgın olduğunu ve onun da çıldırmasının sadece bir zaman meselesi olduğunu söylemişti."

12. "Lindsay Lohan'la beraber büyümüş bir arkadaşım Lohan'ın bütün ailesinin çılgın olduğunu ve onun da çıldırmasının sadece bir zaman meselesi olduğunu söylemişti."

'Dediği gibi oldu ve Lohan yaptığı harekeler yüzünden kariyerini mahvetti.'

13. "Andrew Keegan'la kısa bir süre konuşma fırsatım oldu ve tam olarak öyle söylemese de, bir tür inanç topluluğu oluşturduğu izlemine kapılmıştım."

13. "Andrew Keegan'la kısa bir süre konuşma fırsatım oldu ve tam olarak öyle söylemese de, bir tür inanç topluluğu oluşturduğu izlemine kapılmıştım."

'Birkaç ay sonra haberler ortaya çıktı ve Andrew gerçekten kendine bir inanç topluluğu yaratmıştı.'

14. "Carrie Fisher'in kalp krizi geçirdiğini herkesten önce öğrenmiştim."

14. "Carrie Fisher'in kalp krizi geçirdiğini herkesten önce öğrenmiştim."

'Uçaklardan birisinde olay olmuştu ve açıkcası havacılık endüstrisinde herkes birbirini tanıyor.'

15. "R. Kelly'nin o zamanlar 18 yaşından küçük olan Aaliyah'la ilişkisi olduğu söylense de, herkes daha abi-kız kardeş ilişkisi olduğunu düşünmüştü."

15. "R. Kelly'nin o zamanlar 18 yaşından küçük olan Aaliyah'la ilişkisi olduğu söylense de, herkes daha abi-kız kardeş ilişkisi olduğunu düşünmüştü."

'Yıllar sonra aslında durumun öyle olmadığı ve R. Kelly'nin aslında tam bir tacizci olduğu ortaya çıktı.'

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