Ünlüler Hakkında Herkesten Önce Öğrendikleri Korkutucu Sırlarla Hepimizi Şaşkınlıklara Boğan 15 Kişi
Ünlüler Hakkında Herkesten Önce Öğrendikleri Korkutucu Sırlarla Hepimizi Şaşkınlıklara Boğan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Ünlülerin ışıltılı ve karmaşık dünyasında her gün yeni bir perde aralanıyor ve bizleri hayrete düşüren sırlarla karşılaşıyoruz. Bu dünyada neler olup bittiğine dair en son haberler genellikle paparazzilerin objektiflerinden çıkıyor. Ancak bazen bu sırlar, ünlülerin yakın çevresinden, onları herkesten daha iyi tanıyan kişilerden geliyor.
Bugün, sizler için ünlülerin hayatlarına dair bilinmeyenleri ortaya çıkaran 15 kişinin hikayelerini derledik. Bu hikayeler, sizlere ünlülerin ışıltılı dünyasının aslında ne kadar çalkantılı ve sürprizlerle dolu olduğunu bir kez daha hatırlatacak.
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1. "2002 yılında bir arkadaşım Kevin Spacey'nin kendisini gece otel odasına davet ettiğini söylemişti."
2. "Bruce Willis'in demans olduğu daha 2015'li yıllardan anlaşılıyordu çünkü çalıştığım film setinde gösterilen hiçbir repliğini hatırlayamıyordu."
3. "Bir keresinde Mel Gibson'la beraber içmeye giden bir arkadaşım vardı."
4. "Planet Hollywood'da çalışan bir arkadaşım, Britney Spears'in evden çıkmaya izni olmadığını ve zaman geçirmek için eve çiçek sipariş ettiğini söylemişti."
5. "Önceleri babamın Bill Cosby'den nefret ettiğini hatırlasam da, nedenini anlayamamıştım."
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6. "Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in Vegas'ta evlendiğini birkaç gün önceden öğrenmiştim."
7. "Whitney Houston ile çalışmış bir arkadaşım onun yasaklı madde kullandığını söylediğinde hepimiz şok olmuştuk."
8. "Üniversiteden bir arkadaşım Whitney Houston ve Bobby Brown'un beraber olduğunu söylediğinde kimse ona inanmamıştı çünkü Whitney bir melek gibiyken Bobby bir kabadayıydı."
9. "Şehrimizdeki müzik organizatörü yıllarca Jacob Hoggard'ın bir tacizci olduğunu söylemişti ve şehrimize asla gelmesine izin vermemişti."
10. "Tanıdığım bir arkadaşım Shia Labeouf'un kasabamızdaki barda kavga ettiğini söylemişti ve saatler sonra tutuklandığı haberleri ortaya çıtkı."
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11. "Fabio Lanzoni'ye geyik çarptığında bende oradaydım ama haberler çok hızlı yayıldı."
12. "Lindsay Lohan'la beraber büyümüş bir arkadaşım Lohan'ın bütün ailesinin çılgın olduğunu ve onun da çıldırmasının sadece bir zaman meselesi olduğunu söylemişti."
13. "Andrew Keegan'la kısa bir süre konuşma fırsatım oldu ve tam olarak öyle söylemese de, bir tür inanç topluluğu oluşturduğu izlemine kapılmıştım."
14. "Carrie Fisher'in kalp krizi geçirdiğini herkesten önce öğrenmiştim."
15. "R. Kelly'nin o zamanlar 18 yaşından küçük olan Aaliyah'la ilişkisi olduğu söylense de, herkes daha abi-kız kardeş ilişkisi olduğunu düşünmüştü."
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