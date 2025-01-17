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Ünlü İş İnsanlarının Ne Kadar Serveti Olduğunu Doğru Tahmin Edebilecek misin?

etiket Ünlü İş İnsanlarının Ne Kadar Serveti Olduğunu Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
17.01.2025 - 17:01

Dünyanın en zengin insanları her zaman gündemde! Hem ilham kaynağı oluyorlar hem de servetleriyle dudak uçuklatıyorlar. Ama iş tahmin etmeye gelince olay biraz karmaşıklaşıyor. Çünkü bu isimlerin banka hesaplarındaki sıfırları saymak kolay değil! Hazırsan seni heyecanlı ve bir o kadar da eğlenceli bir teste davet ediyoruz. Bakalım, kim ne kadar zengin ve sen bunu ne kadar doğru tahmin edebileceksin? Cevaplarını şimdiden merak ediyoruz! Hazırsan başlayalım!

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1. Öncelikle en popülerinden başlayalım. Tesla, SpaceX, Twitter... Elon Musk durdurulamaz bir şekilde geleceği inşa ediyor. Peki, serveti?

2. Şimdi de Amazon'un kurucusu, online alışverişin kralı... Jeff Bezos hâlâ dünyanın en zenginlerinden. Ya sen, servetini doğru tahmin edebilir misin?

3. Şimdi de zenginlik dendiğinde akla gelen ilk isimlere geçelim. Bernard Arnault ve Louis Vuitton, Dior, Givenchy... Sence onun serveti ne kadar?

4. Facebook’tan Meta’ya, sosyal medyanın genç dahi çocuğu Mark Zuckerberg. Peki, cüzdanındaki yani bankasındaki rakamı tahmin edebilir misin?

5. Oracle of Omaha lakaplı Warren Buffett, yatırımın babası. Onun gibi hisse almayı öğrensen sen de milyarder olabilirsin! Peki ya serveti?

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6. Birazcık farklılaştıralım. Türkiye'deki zengin iş insanları ve servetlerinden hangisi doğru verilmiştir?

7. Google’ın kurucularından Larry Page, tüm dünyanın bilgiye erişimini sağladı. Peki sence Larry Page'in serveti 180 Milyon Dolar'dan azdır desem ne dersin?

8. Peki Microsoft’un kurucusu, hayırseverlerin lideri olan Bill Gates’in cüzdanındaki sıfırları tahmin etmek kolay mı?

9. Son olarak Microsoft’un eski CEO’su ve şimdiki Los Angeles Clippers’ın sahibi... Ballmer’ın net serveti ne kadar olabilir?

Bilgilerinde sanki biraz eksiklik var gibi!

Görünen o ki milyarderlerin dünyasına pek aşina değilsin. Ama bu hiç sorun değil, hepimiz bir yerden başlamıştık! Belki biraz ekonomi haberlerini takip edebilir ya da bu test sayesinde yeni şeyler öğrenmiş olabilirsin. Hadi bir daha dene, belki bu kez şansın döner!

Bilgi sahibisin ancak geliştirmen gereken taraflar var!

Fena değil! Zenginlik dünyası hakkında az çok bir fikrin var. Yine de milyarderlerin servetlerini tam anlamıyla çözebilmek için biraz daha pratik yapman gerekebilir. Ama merak etme, senin bu seviyeye gelmen bile büyük başarı! Belki bir gün sen de bu listede yer alırsın, kim bilir?

Sanırım bu listeye girmek için çalışan birisi bu testi çözdü!

Vay canına! Adeta ekonomi dâhisi gibisin! Zenginlerin dünyasına bir adım daha yakınsın. Hatta belki bir finansal danışman olmayı bile düşünmelisin, bu konuda oldukça iyisin! Milyarderlerin yanında bir kahve içip iş dünyası üzerine sohbet etmen an meselesi gibi görünüyor.

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
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