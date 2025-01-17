Ünlü İş İnsanlarının Ne Kadar Serveti Olduğunu Doğru Tahmin Edebilecek misin?
Ünlü İş İnsanlarının Ne Kadar Serveti Olduğunu Doğru Tahmin Edebilecek misin?
Dünyanın en zengin insanları her zaman gündemde! Hem ilham kaynağı oluyorlar hem de servetleriyle dudak uçuklatıyorlar. Ama iş tahmin etmeye gelince olay biraz karmaşıklaşıyor. Çünkü bu isimlerin banka hesaplarındaki sıfırları saymak kolay değil! Hazırsan seni heyecanlı ve bir o kadar da eğlenceli bir teste davet ediyoruz. Bakalım, kim ne kadar zengin ve sen bunu ne kadar doğru tahmin edebileceksin? Cevaplarını şimdiden merak ediyoruz! Hazırsan başlayalım!
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1. Öncelikle en popülerinden başlayalım. Tesla, SpaceX, Twitter... Elon Musk durdurulamaz bir şekilde geleceği inşa ediyor. Peki, serveti?
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2. Şimdi de Amazon'un kurucusu, online alışverişin kralı... Jeff Bezos hâlâ dünyanın en zenginlerinden. Ya sen, servetini doğru tahmin edebilir misin?
3. Şimdi de zenginlik dendiğinde akla gelen ilk isimlere geçelim. Bernard Arnault ve Louis Vuitton, Dior, Givenchy... Sence onun serveti ne kadar?
4. Facebook’tan Meta’ya, sosyal medyanın genç dahi çocuğu Mark Zuckerberg. Peki, cüzdanındaki yani bankasındaki rakamı tahmin edebilir misin?
5. Oracle of Omaha lakaplı Warren Buffett, yatırımın babası. Onun gibi hisse almayı öğrensen sen de milyarder olabilirsin! Peki ya serveti?
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6. Birazcık farklılaştıralım. Türkiye'deki zengin iş insanları ve servetlerinden hangisi doğru verilmiştir?
7. Google’ın kurucularından Larry Page, tüm dünyanın bilgiye erişimini sağladı. Peki sence Larry Page'in serveti 180 Milyon Dolar'dan azdır desem ne dersin?
8. Peki Microsoft’un kurucusu, hayırseverlerin lideri olan Bill Gates’in cüzdanındaki sıfırları tahmin etmek kolay mı?
9. Son olarak Microsoft’un eski CEO’su ve şimdiki Los Angeles Clippers’ın sahibi... Ballmer’ın net serveti ne kadar olabilir?
Bilgilerinde sanki biraz eksiklik var gibi!
Bilgi sahibisin ancak geliştirmen gereken taraflar var!
Sanırım bu listeye girmek için çalışan birisi bu testi çözdü!
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