Ünlü İş İnsanlarının Ne Kadar Serveti Olduğunu Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Dünyanın en zengin insanları her zaman gündemde! Hem ilham kaynağı oluyorlar hem de servetleriyle dudak uçuklatıyorlar. Ama iş tahmin etmeye gelince olay biraz karmaşıklaşıyor. Çünkü bu isimlerin banka hesaplarındaki sıfırları saymak kolay değil! Hazırsan seni heyecanlı ve bir o kadar da eğlenceli bir teste davet ediyoruz. Bakalım, kim ne kadar zengin ve sen bunu ne kadar doğru tahmin edebileceksin? Cevaplarını şimdiden merak ediyoruz! Hazırsan başlayalım!