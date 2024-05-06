Ünlü Ekonomist Jagdish Bhagwati Tarafından Ortaya Atılan “Yoksullaştıran Büyüme” ile İlgili 10 Bilgi

Şöyle düşünün, ekonominin büyümesi aslında hepimize iyi geliyor gibi görünür, ama bu her zaman böyle değil. İşte tam da burada, Jagdish Bhagwati'nin 'yoksullaştıran büyüme' dediği kavram devreye giriyor. Bu demek oluyor ki, bazıları partiye davetli gibi hissederken, aslında müzik çalmaya başlayınca dans pistine sadece birkaç kişi atlıyor. Yani, ekonomik büyüme bazılarını zenginleştirirken diğerlerini daha da yoksullaştırabilir.