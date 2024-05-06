Ünlü Ekonomist Jagdish Bhagwati Tarafından Ortaya Atılan “Yoksullaştıran Büyüme” ile İlgili 10 Bilgi
Ünlü Ekonomist Jagdish Bhagwati Tarafından Ortaya Atılan “Yoksullaştıran Büyüme” ile İlgili 10 Bilgi
Ekonomik büyüme genellikle bir ülkenin refahı için olumlu bir adım gibi görünse de, işin içine gelir dağılımı ve yoksulluk girdiğinde işler karmaşıklaşabilir. Jagdish Bhagwati'nin 'yoksullaştıran büyüme' dediği şey tam da bu noktada karşımıza çıkıyor. Yani, bazıları zenginleşirken diğerleri daha da fakirleşebilir. Şimdi, bu konuyu biraz daha yakından inceleyelim, ne dersiniz?
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1. Yoksullaştıran büyüme kavramı, ekonominin büyüme sürecinin bazı grupları yoksullaştırabileceğini ifade eder.
2. Jagdish Bhagwati, ekonomi dünyasında adından sıkça söz ettiren bir isim.
3. Gelir dağılımı dediğimiz şey, ekonominin pastasının nasıl kesildiğini gösterir.
4. Toplumsal eşitsizlik, işte bu dünyanın en büyük kamburu!
5. Politika etkisi denince aklımıza ne geliyor?
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6. Yoksulluğun derinleşmesi, adeta karanlık bir kuyunun dibinde kaybolmak gibi!
7. Gelir eşitsizliği arttıkça, toplumda hoşnutsuzluk ve gerilim de yükselir.
8. Çözüm arayışı, adeta bir pusula gibi bizi doğru yöne yönlendirir!
9. Sürdürülebilirlik, ekonominin temel taşıdır!
10. Yoksullaştıran büyüme dediğimiz şey sadece tek bir ülkeyle sınırlı kalmaz.
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