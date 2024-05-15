Ünlü Borsa Uzmanı Yazar Açıkladı: 1 Yılda 29 Kat Kazandıran Hisse!
Ünlü Borsa Uzmanı Yazar Açıkladı: 1 Yılda 29 Kat Kazandıran Hisse!
Deneyimli Borsa uzmanı, yazar Zeynep Aktaş, en çok kazandıran hisseleri sıraladı. Zirvede olan hangi şirketin yatırımcısına kazandırdı? Yatırımcıların takip ettiği hisseler neler?
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En çok kazandıran hisseler neler?
Düşüşte olan hisseler: Altınyunus Çeşme (AYCES) 5 gündür düşüşte olan hisse son 1 ayda yüzde 12,89 oranında değer kaybetti.
Tatlıpınar Enerji Üretim (TATEN) de 5 gündür sürekli düşüşte ve 1 aydaki kayıp oranı yüzde 6,85.
Girişim Elektrik Sanayi (GESAN) da 5 gündür düşerken, son 1 ayda yüzde 3,66 oranında geriledi.
Gıpta Ofis Kırtasiye (GIPTA) da 5 gündür gerilerken, 1 ayda yüzde 13,71 oranında değer kaybı yaşadı.
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Tureks Turunç Madencilik (MARBL) da 5 gündür düşen hisselerden olurken, son 1 ayda yüzde 9,94 oranında geriledi.
Yükselişte olan hisseler: Türkiye Sigorta (TURSG) son 5 işlem gününde yükselirken, yıllık bazda yüzde 637 oranında değer kazandı.
Anadolu Sigorta (ANSGR) 5 gündür yükselişini bozmazken, yıllık olarak yüzde 502 oranında yükseldi.
TAV Havalimanları (TAVHL) 4 gündür yükselişte olurken, yıllık bazda yüzde 229 oranında değer kazandı.
Turk İlaç Serum (TRILC) 6 gündür yükseliş trendinde olurken, son 1 yılda yüzde 242 oranında yükseldi.
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Ray Sigorta (RAYSG) da 5 gündür yükselirken, son 1 yılda da kazancı yüzde 2.871 oranında oldu.
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