Ünlü Astrolog Uyardı, Şimdi de Merkür ile Plüton Karesi Başımıza İş Açacak "Hırsızlara Dikkat!"

Bu retro her zamankinden farklı, hayatımıza olumlu etki edecek İkizler burcunda Jüpiter retrosu, hangi alanda ilerlemek istiyorsak; o alanda şansın habercisi. Hayatımıza ruhsal anlamda büyüme ve ilerleme getiren bu retro, ruhsal gelişimin de öncüsü. İkizler'in meraklı ve hızlı doğasına uygun bir şekilde devam edecek retro; cömertliği ile tanınan Jüpiter sayesinde hayatımıza güzellikler getirecek.

Tabii bu arada meydana gelen astrolojik olaylar dengeyi bozabilir. Merkür ile Plüton karesi de onlardan biri!