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Ünlü Astrolog Uyardı, Şimdi de Merkür ile Plüton Karesi Başımıza İş Açacak "Hırsızlara Dikkat!"

Ünlü Astrolog Uyardı, Şimdi de Merkür ile Plüton Karesi Başımıza İş Açacak "Hırsızlara Dikkat!"

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 15:13

Ekim ayında gökyüzünün güçlü kozmik enerjileri hayatımızı yönetiyor! Dahası bir hayli hareketli geçen ayın, 10. gününden itibaren bir de Merkür ile Plüton kare açı oluşturuyor! Ünlü astrolog Dinçer Güner ise önümüzdeki dört gün için hepimizi uyarıyor: 'Hırsızlara dikkat!' 

İşte detaylar... 

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Dün başlayan ve 4 Şubat'a kadar sürecek olan Jüpiter retrosuna bir de Merkür ile Plüton karesi eklendi!

Dün başlayan ve 4 Şubat'a kadar sürecek olan Jüpiter retrosuna bir de Merkür ile Plüton karesi eklendi!

Bu retro her zamankinden farklı, hayatımıza olumlu etki edecek İkizler burcunda Jüpiter retrosu, hangi alanda ilerlemek istiyorsak; o alanda şansın habercisi. Hayatımıza ruhsal anlamda büyüme ve ilerleme getiren bu retro, ruhsal gelişimin de öncüsü. İkizler'in meraklı ve hızlı doğasına uygun bir şekilde devam edecek retro; cömertliği ile tanınan Jüpiter sayesinde hayatımıza güzellikler getirecek. 

Tabii bu arada meydana gelen astrolojik olaylar dengeyi bozabilir. Merkür ile Plüton karesi de onlardan biri!

Peki, Merkür ile Plüton karesinde neler olacak?

Peki, Merkür ile Plüton karesinde neler olacak?

Ünlü astrolog Dinçer Güner, neler olacağını tek tek anlattı ve hepimizi uyardı: 'Hırsızlara dikkat'

Bu dönemde fikirlerinizi ve güçlü projelerinizi kiminle paylaştığınıza dikkat edin. Bilgi hırsızları etrafınızda olabilir. Öte yandan internet alışverişleri sırasında da güvenlik her zamankinden daha fazla önceliğiniz olsun.

İçinizde kalmasın: Düşüncelerinizi ifade etmek her zamankinden çok daha önemli bir ihtiyaç haline gelebilir!

İçinizde kalmasın: Düşüncelerinizi ifade etmek her zamankinden çok daha önemli bir ihtiyaç haline gelebilir!

Konuşma dilinde ya da yazılı iletişimde, gizli konular açığa çıkabilir. Derin konular ile birlikte bastırılmış duygular da bir anda ortaya çıkabilir. Aşırı yoğun ve keskin bir şekilde kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz.

Güç savaşları başlıyor!

Güç savaşları başlıyor!

İkili iletişimde güç mücadeleleri ve manipülasyon riski artıyor! Ünlü astrolog, 'kelimeler bir silaha dönüşebilir.' diyor. Bugünlerde tartışmalara dikkat, işler kontrolden çıkabilir.

Paranoya ve takıntılar ortaya çıkabilir!

Paranoya ve takıntılar ortaya çıkabilir!

Yoğun merak, araştırma dürtüsü ve gizli olanı ortaya çıkarma isteği, yüzeydeki bilgiyle yetinmemenize neden olabilir. Haliyle paranoya ve takındılar su yüzüne çıkabilir. Kendinizin dışında başkalarını da kontrol etme arzusu artabilir! Baskıcı bir tutumla yapacaklarınızı ise ancak siz bilebilirsiniz.

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