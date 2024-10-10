Ünlü Astrolog Uyardı, Şimdi de Merkür ile Plüton Karesi Başımıza İş Açacak "Hırsızlara Dikkat!"
Ünlü Astrolog Uyardı, Şimdi de Merkür ile Plüton Karesi Başımıza İş Açacak "Hırsızlara Dikkat!"
Ekim ayında gökyüzünün güçlü kozmik enerjileri hayatımızı yönetiyor! Dahası bir hayli hareketli geçen ayın, 10. gününden itibaren bir de Merkür ile Plüton kare açı oluşturuyor! Ünlü astrolog Dinçer Güner ise önümüzdeki dört gün için hepimizi uyarıyor: 'Hırsızlara dikkat!'
İşte detaylar...
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Dün başlayan ve 4 Şubat'a kadar sürecek olan Jüpiter retrosuna bir de Merkür ile Plüton karesi eklendi!
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Peki, Merkür ile Plüton karesinde neler olacak?
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