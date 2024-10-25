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Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den Mars Neptün Üçgeni Yorumu "Affedebilecek misiniz?"

Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den Mars Neptün Üçgeni Yorumu "Affedebilecek misiniz?"

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 12:26 Son Güncelleme: 25.10.2024 - 12:28

Hafta sonuna etkisi 4 gün sürecek olan Mars ile Neptün arasındaki üçgen açının etkisinde giriyoruz! Maddi kayıplar yaşanabilecek bir dönem başlıyor. Ayrıca enerjiniz de düşebilir. Ancak havada aşk kokusu da var! Ünlü astrolog Dinçer Güner, ise bu dönemi anlatırken 'Affedebilir misiniz?' diye sordu!  

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Enerjinin kaynağı olan Mars, hayal gücü ve maneviyatın merkezi Neptün ile üçgen açı oluşturuyor.

Enerjinin kaynağı olan Mars, hayal gücü ve maneviyatın merkezi Neptün ile üçgen açı oluşturuyor.

Bugünden itibaren etkisi 4 gün sürecek bu açı kalıbı, hayatınızda bazı değişikliklerin habercisi olabilir. Duygusallıklar, kayıplar, aşk ve kırgınlıklar gündeminizde yer alabilir.

Ünlü astrolog Dinçer Güner, hayatımıza etki ederek Ekim ayına yeni bir soluk getirecek Mars ile Neptün açılanmasını dikkatle açıkladı.

Ünlü astrolog Dinçer Güner, hayatımıza etki ederek Ekim ayına yeni bir soluk getirecek Mars ile Neptün açılanmasını dikkatle açıkladı.

Bakalım, bugün burçları neler bekliyor? İşte, gökyüzünden beklediğiniz haberler... 👇

"Hayattan elinizi, eteğinizi çekmek isteyebilirsiniz"

Hayat amacınızı belirlemekte zorluk çekeceğiniz bir dönem başlıyor. Kesin bir hedefe yönelmek ve plan yapmak konusunda güçlük çekebilirsiniz. Enerjiniz de düşebilir. Ancak motivasyonunuzu artırmak ve enerjinizi yükseltmek için meditasyon, yoga gibi aktivitelere yönelebilirsiniz.

Paranıza dikkat edin!

Paranıza dikkat edin!

Unutkanlıklar ve dikkatsizlikler gündeminizde yer alabilir. Aman dikkat, para ya da cüzdan kaybedebilirsiniz.

Sanata, spora, eğlenceye odaklanın!

Sanata, spora, eğlenceye odaklanın!

Su ve deniz sporları gündeminizde olabilir. Mars'ın çekimindeyken su size iyi gelebilir. Ayrıca yaratıcı enerjilerinizin de artması ile sinema, fotoğrafçılık ve sahne sanatları başta olmak üzere sanatsal faaliyetlere yönelebilirsiniz. Sosyal kulüpler, heyecan verici aktiviteler ve spor ile güçlenme zamanı.

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Havada aşk kokusu var!

Havada aşk kokusu var!

Ünlü astrolog Dinçer Güner'e göre bu dönemde, çekicilik, etkileyici bir cazibe ve romantizm de gündemde olacak. Romantik ilişkiler için harika bir zaman. Anlaşılan bekarlar hafta sonuna yeni flörtleri ile girecek.

Yaraları sarma vakti!

Yaraları sarma vakti!

Adalet ve dengenin hakim olduğu bu süreç, haksızlığa uğrayanlar ve ezilenler için ses çıkarma zamanı. Öte yandan şefkatle yaraların sarılmasının da tam vakti.

Peki, "Affedebilir misiniz?"

Peki, "Affedebilir misiniz?"

Çatışmalı ilişkilerde bağışlayıcılık gündeminizde olmalı. Affetmenin ve sevginin gücünü keşfedin. Özellikle de ailevi konularda ve duygusal ilişkilerde kırgınlıkları geride bırakıp affetmeyi deneyin. Yapabilir misiniz? Yorumlarda buluşalım...

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