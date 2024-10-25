Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den Mars Neptün Üçgeni Yorumu "Affedebilecek misiniz?"
Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den Mars Neptün Üçgeni Yorumu "Affedebilecek misiniz?"
Hafta sonuna etkisi 4 gün sürecek olan Mars ile Neptün arasındaki üçgen açının etkisinde giriyoruz! Maddi kayıplar yaşanabilecek bir dönem başlıyor. Ayrıca enerjiniz de düşebilir. Ancak havada aşk kokusu da var! Ünlü astrolog Dinçer Güner, ise bu dönemi anlatırken 'Affedebilir misiniz?' diye sordu!
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Enerjinin kaynağı olan Mars, hayal gücü ve maneviyatın merkezi Neptün ile üçgen açı oluşturuyor.
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Ünlü astrolog Dinçer Güner, hayatımıza etki ederek Ekim ayına yeni bir soluk getirecek Mars ile Neptün açılanmasını dikkatle açıkladı.
"Hayattan elinizi, eteğinizi çekmek isteyebilirsiniz"
Paranıza dikkat edin!
Sanata, spora, eğlenceye odaklanın!
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Havada aşk kokusu var!
Yaraları sarma vakti!
Peki, "Affedebilir misiniz?"
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