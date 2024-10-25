Ünlü Astrolog Dinçer Güner'den Mars Neptün Üçgeni Yorumu "Affedebilecek misiniz?"

Hafta sonuna etkisi 4 gün sürecek olan Mars ile Neptün arasındaki üçgen açının etkisinde giriyoruz! Maddi kayıplar yaşanabilecek bir dönem başlıyor. Ayrıca enerjiniz de düşebilir. Ancak havada aşk kokusu da var! Ünlü astrolog Dinçer Güner, ise bu dönemi anlatırken 'Affedebilir misiniz?' diye sordu!

Kaynak