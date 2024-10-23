Ünlü Astrolog Dinçer Güner 1 Aylık Akrep Sürecine Karşı Uyardı: "Türkiye'nin Burcu da Akrep"

Akrep burcunun daha çok tutkuyla bağlantılı olduğunu bilirsiniz. Bu dönemde bizler için de ilişkilerimizde tutku, sevgi, aşk daha çok ön plana çıkıyor. Yüzeysel bağlar yerine daha kalıcı ilişkiler kurma eğilimindeyiz.

Fakat ilişkilerimize gölge düşüren şey ise kıskançlık. Akrep burcu kıskanç, takıntılı ve şüphecidir. 'Eğer bu duygularla karşılaşırsak, onları bastırmak yerine yüzleşmek ve dönüştürmek için adım atmak faydalı olabilir.' diyor Dinçer Güner.