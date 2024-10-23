Ünlü Astrolog Dinçer Güner 1 Aylık Akrep Sürecine Karşı Uyardı: "Türkiye'nin Burcu da Akrep"
Ünlü Astrolog Dinçer Güner 1 Aylık Akrep Sürecine Karşı Uyardı: "Türkiye'nin Burcu da Akrep"
23 Ekim itibarıyla Güneş, Akrep burcundaki yerini aldı. Akrep burcunun sezgisel, güzemli, tutkulu bir doğası olduğunu biliyoruz. Bu şemalar bizleri de etkisi altına alacak. Peki önümüzdeki bir aylık süreçte, başka neler yaşanacak?
Ünlü astrolog Dinçer Güner, 'değişim dönüşüm başlasın' diyerek yaşanacakları tek tek anlattı!
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23 Ekim Çarşamba günü itibarıyla, Güneş Akrep burcuna geçiyor. Önümüzde ise bizleri bekleyen bir aylık "değişim" süreci var.
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Akrep burcunun etkisiyle birlikte, hayatımızdaki gizli kalan taraflara yoğunlaşıyoruz.
İlişkilerimizde de iş hayatımızda da "değişim ve dönüşüm" dikkat çekiyor.
Tutkulu ilişkiler kurmak veya var olan ilişkinize tutku katmak için uygun bir zaman. Cinsel çekicilik, her zamankinden daha fazla önem kazanıyor.
Öte yandan bu süreçte psikolojik derinleşme ve şifa arayışı ön plana çıkıyor.
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Gelelim Türkiye'ye...
Krizler, değişimler, dönüşümler...
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