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Ünlü Astrolog Dinçer Güner 1 Aylık Akrep Sürecine Karşı Uyardı: "Türkiye'nin Burcu da Akrep"

Ünlü Astrolog Dinçer Güner 1 Aylık Akrep Sürecine Karşı Uyardı: "Türkiye'nin Burcu da Akrep"

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
23.10.2024 - 09:56

23 Ekim itibarıyla Güneş, Akrep burcundaki yerini aldı. Akrep burcunun sezgisel, güzemli, tutkulu bir doğası olduğunu biliyoruz. Bu şemalar bizleri de etkisi altına alacak. Peki önümüzdeki bir aylık süreçte, başka neler yaşanacak?

Ünlü astrolog Dinçer Güner, 'değişim dönüşüm başlasın' diyerek yaşanacakları tek tek anlattı!

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23 Ekim Çarşamba günü itibarıyla, Güneş Akrep burcuna geçiyor. Önümüzde ise bizleri bekleyen bir aylık "değişim" süreci var.

23 Ekim Çarşamba günü itibarıyla, Güneş Akrep burcuna geçiyor. Önümüzde ise bizleri bekleyen bir aylık "değişim" süreci var.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ünlü astrolog Dinçer Güner, önümüzdeki bir ayda bizleri nelerin beklediğini açıkladı. Güner, özellikle değişime dikkat çekerek Akrep burcunun sezgisel, güzemli doğasının bizleri etkisi altına alacağını belirtti.

Akrep burcunun etkisiyle birlikte, hayatımızdaki gizli kalan taraflara yoğunlaşıyoruz.

Akrep burcunun etkisiyle birlikte, hayatımızdaki gizli kalan taraflara yoğunlaşıyoruz.

'Bu süreçte, bireysel ve toplumsal alanda farkındalık kazanıyoruz, yüzeydeki olaylarla tatmin olmamaya başlıyoruz' diyor Güner. Bu süreçte, olayların arkaplanını araştırmak, görünmeyen bağlantıları çözmek, derinlemesine analiz yapmak bizler için önemlidir.

İlişkilerimizde de iş hayatımızda da "değişim ve dönüşüm" dikkat çekiyor.

İlişkilerimizde de iş hayatımızda da "değişim ve dönüşüm" dikkat çekiyor.

Akrep burcunun daha çok tutkuyla bağlantılı olduğunu bilirsiniz. Bu dönemde bizler için de ilişkilerimizde tutku, sevgi, aşk daha çok ön plana çıkıyor. Yüzeysel bağlar yerine daha kalıcı ilişkiler kurma eğilimindeyiz. 

Fakat ilişkilerimize gölge düşüren şey ise kıskançlık. Akrep burcu kıskanç, takıntılı ve şüphecidir. 'Eğer bu duygularla karşılaşırsak, onları bastırmak yerine yüzleşmek ve dönüştürmek için adım atmak faydalı olabilir.' diyor Dinçer Güner.

Tutkulu ilişkiler kurmak veya var olan ilişkinize tutku katmak için uygun bir zaman. Cinsel çekicilik, her zamankinden daha fazla önem kazanıyor.

Tutkulu ilişkiler kurmak veya var olan ilişkinize tutku katmak için uygun bir zaman. Cinsel çekicilik, her zamankinden daha fazla önem kazanıyor.

Söz ilişkiye gelince de 'Sizi bakışları, seksapeli ile büyüleyip, adeta hipnotize edercesine kendine çeken birisi ile karşılaşabilirsiniz.' diyerek müjdeyi veriyor Dinçer Güner!

Öte yandan bu süreçte psikolojik derinleşme ve şifa arayışı ön plana çıkıyor.

Öte yandan bu süreçte psikolojik derinleşme ve şifa arayışı ön plana çıkıyor.

Duygusal yaralarımız iyileşiyor, geçmişin izleri siliniyor. Bireyler bu dönemde kendilerine iyi gelecek olan aktivitelere, terapiye, meditasyona başlayabilir. Eski travmalarımız ortaya çıksa da onlarla yüzleşmek dönüşümümüz için anahtar olacaktır.

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Gelelim Türkiye'ye...

Gelelim Türkiye'ye...

Dinçer Güner, 'Türkiye'nin burcunun da Akrep olduğunu unutmamak gerek' diyerek Türkiye her zamankinden daha ön planda olacaktır diye belirtiyor. Güneş, Türkiye haritasında 5. eve geçiyor. Bu da Türkiye'de çocuklarla ilgili haberler, eğlence hayatına ilişkin yeni düzenlemeler söz konusu olabileceğine, sanatçıların, üretenlerin daha ön planda olacağı bir döneme işaret ediyor olabilir.

Krizler, değişimler, dönüşümler...

Krizler, değişimler, dönüşümler...

Güneş'in Akrep burcuna girdiği an, Ankara'nın haritasına göre bakıldığında Aslan burcunun yükseldiği ve Güneş'in 3. evde yer aldığı görülüyor.

3. evin ise daha çok basın, haberleşme, ulaşım, eğitim öğretim, güvenlik, ticaret, ekonomi gibi alanlarla ilişkili olduğu belirtiliyor.

Tüm bu konuların derinleşebileceği, gizli kalan bilgilerin ortaya çıkabileceği ve bazı kriz anları yaşanabileceğinin de altı çiziliyor.

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