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Burcuna Göre 23 Ekim Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Burcuna Göre 23 Ekim Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
22.10.2024 - 20:01

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 23 Ekim Çarşamba aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Sevgilisi olan Oğlaklara güzel haberlerle geldim! Bugün, ilişkinizdeki sorunların tamamen çözüldüğünü ve aranızın yumuşadığını görüyorum. Bana kalırsa, ciddi kararlar almanın da eşiğindesiniz.

Bekar Oğlak burçlarımın ise hayatlarına yeni bir insanın gireceğini görüyorum. Peki bu kişi nerede mi? Aslında en yakınınızda!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün, bekar Kova burçlarımın geçmişe uzun bir yolculuğa çıktığını görüyorum. Eski sevgilini özlemiş, ona dönmek istiyor olabilirsin. Bence tekrar denemekten zarar gelmez!

İlişkisi olan Kovaların ise bugün biraz yalnız kalmak istediğini görüyorum. Sanki sevgiline tripli olduğun bazı konular var. Bakalım sevgilin ne yapacak?

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bekar Balık burçlarımın mutsuzluğunu bitirmeye geldim! Bence bugünden itibaren aşk hayatında her şey olumlu bir dönüşüm geçiriyor. Artık aşka küsmediğin günler olduğunu biliyorum.

İlişkisi olan Balık burçlarım da ilişkilerini bir sonraki seviyeye taşımaya hazır! Yakında bir aile tanışması, kız isteme töreni olabilir.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Bekar Koç burçlarımın bugünlerde yalnızlıktan dem vurduğunu ama bir ilişkiye de yanaşmadığını görüyorum. Halbuki çevrendeki insanlar sana kısmetlerle geliyorlar. Bence bir tanesini denemelisin!

İlişkisi olan Koç burçlarımı ise stresli bir gün bekliyor. Aranızda iletişimsizlik yaşanabilir, ufak tartışmalar çıkabilir...

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugün bekar Boğa burçlarım için çok güzel haberlerim var. Eğer aşkı kovalıyor ve bir türlü bulamadığınızı düşünüyorsanız bugün o gün! Girdiğiniz bir ortamda, dikkatinizi çekecek birisiyle yepyeni bir ilişkiye adım atacaksınız.

İlişkisi olan Boğa burçlarımın ise bugün hayatında herhangi bir değişiklik yok. Bazen de böyle olması iyidir, değil mi?

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bekar İkizlerim bu aralar kendisini nasıl hissediyor? Bence gayet iyi hissetmeliler! Bugünden itibaren şansınızın döndüğünü ve artık aşkın sizden yana olduğunu görebiliyorum.

Öte yandan ilişkisi olan İkizler burcum ise bazı ayrılıkların eşiğinde. Bence gidene kal demeden önce, neden gittiğini sorgulasanız iyi edersiniz...

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

N'aber bekar Yengeç burçları? O flört senin bu flört benim devam mı? Yoksa artık ciddi bir ilişkisi mi istiyorsunuz? Bence bugünlerde ciddi bir ilişkiye başlamanın tam zamanı! Hayatınıza aldığınız insanla güzel bir başlangıç yapabileceğini görüyorum.

Öte yandan ilişkisi olan Yengeç burçlarımın gündemine evlilik, çocuk gibi konular gelebilir. Bence ciddi adımlar atmadan önce biraz daha düşünmekte fayda var.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugün sana güzel haberler vermek isterdim. Son zamanlarda geçirdiğin kötü günlerin ardından bunu hak ediyorsun. Fakat bugün, o gün değil maalesef. Aşk konusunda bugün seni oldukça şanssız görüyorum. Sevgilinden kötü bir haber alabilir, hayallerinin yıkıldığını öğrenebilirsin.

Üzülme, ben hep senin yanındayım. ❤️

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugün, hayatın karmaşası ve yoğunluğu içinde duygularına zaman ayıramayabilirsin. Her şeyin kötü gittiğini düşünüyor olabilirsin. Fakat bugünlerde, hayatında kimin olduğunu sana kimin destek olduğunu unutma olur mu? 

Sevdiklerine sevgini belli etmekten çekinme hiçbir zaman.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Bekar Terazi burçlarım, bugünün en şanslı kişileri arasında. Aşkın kapınızı çalacağını, hatta ayaklarınızı ilk andan itibaren keseceğini görüyorum

Maalesef aynı durum, ilişkisi olan Teraziler için geçerli değil. Bugünden itibaren ilişkilerinde anlaşılmadığını hissedebilirsin. Bence ilişkinden bir adım geri çekilip nesnel bir bakış açısı kazanmalısın.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Akrep burçlarım, bugünlerde ilişkisine dair pek çok şeyi sorguluyor bana kalırsa. Bu ilişki nereye gidiyor sorusu kafanda dönüp duruyor. Bence, daha fazla sorgulamak yerine zamana bırakmalı ve neler yaşayacağınızı görmelisin.

Bekar Akrep burçlarım ise bugün ismi 'E' ile başlayan birisiyle tanışabilir! Bu kişi, kalbinizi çalacak, benden söylemesi.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün, bekar Yay burçlarımın yalnız kalmak istediğini kendilerinde ne aşka ne flörte yetecek enerji bulamadıklarını görüyorum. Enerjisini toplayan Yay'dan ise herkes korkmalı bence! Birkaç gün içindeki değişimini merakla bekliyorum.

Öte yandan ilişkisi olan Yay burçlarımın bugünlerde büyük bir tartışma içine gireceğini görüyorum. Bu tartışma, ilişkinizdeki gizli sorunların ortaya çıkmasını sağlayacak.

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