Üniversitenin İşçi Kurasında “Torpil” İddiası: Üniversiteden Açıklama Geldi

Gazete Duvar’dan Kadir Cesur’un haberine göre; Van 11. Noteri huzurunda yapılan ve üniversitenin YouTube kanalından da canlı yayınlanan kura çekiminde, aynı kişinin ismi iki kez üst üste okundu. Bunun üzerine Van 11. Noteri Murat Veysel Sular, şaşkınlığını gizleyemeyerek “Okudum mu ben” diyerek kura çekimine devam etti.