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Üniversitenin İşçi Kurasında “Torpil” İddiası: Üniversiteden Açıklama Geldi

Üniversitenin İşçi Kurasında “Torpil” İddiası: Üniversiteden Açıklama Geldi

Van
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.02.2024 - 09:57

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 31 işçi alımı için noter huzurunda kura düzenledi. Canlı yayınlanan kurada, bir kişinin isminin 2 kere okunması “torpil” iddialarını beraberinde getirdi. Üniversite ise yaptığı açıklamada, ismi 2 kez okunan kişinin açıklanan son listede yer almadığını söyleyerek iddiaları yalanladı.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, üniversite bünyesine alınacak 31 işçi için canlı yayında kura çekti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, üniversite bünyesine alınacak 31 işçi için canlı yayında kura çekti.

Gazete Duvar’dan Kadir Cesur’un haberine göre; Van 11. Noteri huzurunda yapılan ve üniversitenin YouTube kanalından da canlı yayınlanan kura çekiminde, aynı kişinin ismi iki kez üst üste okundu. Bunun üzerine Van 11. Noteri Murat Veysel Sular, şaşkınlığını gizleyemeyerek “Okudum mu ben” diyerek kura çekimine devam etti.

İsmi iki kez çekilen ‘Zafer Sunkur’ isimli aday, buna rağmen asil ve yedek listeye giremedi ve elendi.

İsmi iki kez çekilen ‘Zafer Sunkur’ isimli aday, buna rağmen asil ve yedek listeye giremedi ve elendi.

O anlar 👇

Torpil iddiaları sonrasında açıklamada bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, "Aday, başvurusu kabul edilmesine rağmen verilen ek sürede tekrar başvuru yapmış, bunun neticesinde ismi notere giden listede iki kere yer almıştır" ifadesinin yer verildi.

Torpil iddiaları sonrasında açıklamada bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, "Aday, başvurusu kabul edilmesine rağmen verilen ek sürede tekrar başvuru yapmış, bunun neticesinde ismi notere giden listede iki kere yer almıştır" ifadesinin yer verildi.
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Üniversite, ismi 2 kez okunan kişinin mülakata hak kazanan asıl listede ve yedek sıralamada yer almadığını da hatırlatarak torpil iddialarını yalanladı.

Üniversite, ismi 2 kez okunan kişinin mülakata hak kazanan asıl listede ve yedek sıralamada yer almadığını da hatırlatarak torpil iddialarını yalanladı.

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