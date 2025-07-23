İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nde ağırladığımız üniversite tercih danışmanlarımız Salim Ünsal, Muhammet Tosun ve Onur Soğuk sizlerden gelen tercih sorularını stüdyomuzda yanıtladı.Üniversite tercih döneminde aklınızda onlarca soru olabilir: “Atanamazsın diyorlar, öğretmenlikten vaz mı geçmeliyim?“, “112 bin eşit ağırlık sıralamasıyla açıkta kalmadan İİBF bölümleri yazılabilir mi?“, “%50 burslu Yönetim Bilişim mi yoksa Diyarbakır’da Bilgisayar Mühendisliği mi?“, “Geçen sene dolmayan bölüme bu sene kesin girer miyim?“, “Sayısal 350 binle mühendislikten vaz mı geçmeli?”gibi kritik soruların cevaplarını, tavsiyelerini ve tercihinizi şekillendirecek kritik içgörüleri bu videoda bulabilirsiniz!Ayrıca Üniversite Tercih Merkezi’nin tercih robotu sistemiyle tercih sürecinizi çok daha kolay hale getirebilirsiniz:https://www.universitetercihmerkezi.com/#universitetercihmerkezi #utm #işbirliği #üniversitetercihleri #tercihdönemi