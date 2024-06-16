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Ülkemizin Rakiplerini İnceliyoruz: Birlikte Türkiye ile Aynı Grupta Bulunan Takımlara Göz Atalım

etiket Ülkemizin Rakiplerini İnceliyoruz: Birlikte Türkiye ile Aynı Grupta Bulunan Takımlara Göz Atalım

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 11:31

Euro 2024 heyecanı yine geldi çattı! Ülkemiz F Grubu'nda ve rakipleri Gürcistan, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti... Altı grupta her takım birbiriyle birer maç oynadıktan sonra gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar bir üst tura yükselecek. En iyi dereceyi elde eden dört takım da son 16 turunda yer alacak. Bu turda başarılı olan 8 ülke çeyrek finale yükselecek. Ardından da yarı final ve final maçları oynanacak. Peki rakipleri incelemeden olur mu, hayatta olmaz! Gelin rakiplere şöyle bir göz atalım!

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Euro 2024 heyecanı başlıyor!

Euro 2024 heyecanı başlıyor!

Euro 2024 heyecanı başlarken favoriler sahaya çıkıyor. Almanya, İspanya, İngiltere, Belçika, Fransa, Portekiz gibi favorilerin de arasında olduğu Euro 2024 heyecanı katlanıyor. F Grubu'nda Çekya, Gürcistan ve Portekiz ile karşı karşıya gelecek olan millilerimizin heyecanına hep birlikte ortak olacağız. Arda Güler'i ve Kenan Yıldız'ı yakından izleyeceğimiz maçları heyecanla bekliyoruz.

En genç ikinci takım Türkiye...

En genç ikinci takım Türkiye...

A Milli Takımımız Euro 2024 içerisinde yer alan 24 takım içerisinde yaş ortalaması en genç olan takımlardan 2.si. Teknik direktör Montella yönetiminde sahaya çıkacak olam A Milli takımımız grubun favorilerinden biri olarak gösteriliyor.

Portekiz ile başlayalım...

Portekiz ile başlayalım...

Kaleciler: Diego Costa, Patricio, Jose Sa.

Defanslar: Cancelo, Dalot, Semedo, Pepe, Ruben Dias, Antonio Silva, Inacio, Danilo, Nuno Mendes.

Orta Sahalar: Palhinha, Ruben Neves, Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes, Otavio.

Forvetler: Bernardo Silva, Leao, Pedro Neto, Conceiçao, Jota, Felix, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo.

Avrupa futbolunun favorisi Portekiz turnuvanın da favorisi olabilecek mi?

Avrupa futbolunun favorisi Portekiz turnuvanın da favorisi olabilecek mi?

Ronaldo liderliğinde sahaya çıkacak olan Portekiz, bunun yanı sıra Bruno Fernandes, João Félix ve Ruben Dias gibi önemli oyuncular da barındırıyor. Turnuva tecrübesi ve yetenek anlamında Portekiz belki de en zor rakipler arasında. Teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki Portekiz, her turnuvada olduğu gibi bu turnuvada da iddialı​.

Gürcistan da turnuvada yenilerden...

Gürcistan da turnuvada yenilerden...

Kaleciler: Giorgi Loria, Giorgi Mamardashvili, Luka Gugeshashvili

Defanslar: Guram Kashia, Otar Kakabadze, Solomon Kvirkvelia, Lasha Dvali, Jemal Tabidze, Luka Lochoshvili, Giorgi Gocholeishvili, Giorgi Gvelesiani

Orta sahalar: Gabriel Sigua, Nika Kvekverskiri, Otar Kiteishvili, Saba Lobzhanidze, Zuriko Davitashvili, Giorgi Chakvetadze, Levan Shengelia, Giorgi Tsitaishvili, Anzor Mekvabishvili, Giorgi Kochorashvili, Sandro Altunashvili

Forvetler: Giorgi Kvilitaia, Khvicha Kvaratskhelia, Budu Zivzivadze, Georges Mikautadze

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İlk kez Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan Gürcistan, büyük bir heyecan ve istekle turnuvaya hazırlanıyor.

İlk kez Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan Gürcistan, büyük bir heyecan ve istekle turnuvaya hazırlanıyor.

Genç ve yetenekli oyuncular oluşan Gürcü takım, turnuvaya yeni bie heyecan getirecek. Gürcistan, EURO 2024'e Uluslar Ligi'nde başarılı bir performans sergileyerek katılma hakkı kazandı. Yunanistan'a karşı penaltı atışlarıyla elde ettikleri galibiyet, turnuvaya katılmalarını sağlarken teknik adam Willy Sagnol, genç ve yetenekli oyunculardan kurulu bir ekiple sahaya çıkıyor.

Çekya favoriler arasına giremese de küçümsenecek bir rakip değil.

Çekya favoriler arasına giremese de küçümsenecek bir rakip değil.

Kaleciler: Jindrich Stanek, Vitezslav Jaros, Matej Kovar

Defanslar: Vladimir Coufal, Tomas Holes, David Zima, Ladislav Krejci, David Doudera, David Jurasek, Robin Hranac, Tomas Vlcek, Martin Vitik

Orta sahalar: Tomas Soucek, Antonin Barak, Michal Sadilek, Lukas Provod, Vaclav Cerny, Marej Jurasek, Ondrej Lingr, Pavel Sulc, Lukas Cerv

Forvetler: Patrik Schick, Adam Hlozek, Jan Kuchta, Mojmir Chytil, Tomas Chory

Çekya, disiplinli savunma yapısı ve hızlı hücum hattıyla rakiplerini zorlayacak takımlardan...

Çekya, disiplinli savunma yapısı ve hızlı hücum hattıyla rakiplerini zorlayacak takımlardan...

Patrik Schick, Tomas Soucek gibi etkili oyunculara sahip olan Çekya, gruptan çıkmak için sürpriz yapma potansiyelini hırslı yapısında barındırıyor. Teknik direktör Jaroslav Šilhavý yönetiminde, güçlü ve organize bir futbol oynayacakları ise kesin.

Gönüllerimiz sizinle çocuklar, A Milli Takımımıza başarılar diliyoruz!

Gönüllerimiz sizinle çocuklar, A Milli Takımımıza başarılar diliyoruz!
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