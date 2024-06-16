Ülkemizin Rakiplerini İnceliyoruz: Birlikte Türkiye ile Aynı Grupta Bulunan Takımlara Göz Atalım

Euro 2024 heyecanı yine geldi çattı! Ülkemiz F Grubu'nda ve rakipleri Gürcistan, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti... Altı grupta her takım birbiriyle birer maç oynadıktan sonra gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar bir üst tura yükselecek. En iyi dereceyi elde eden dört takım da son 16 turunda yer alacak. Bu turda başarılı olan 8 ülke çeyrek finale yükselecek. Ardından da yarı final ve final maçları oynanacak. Peki rakipleri incelemeden olur mu, hayatta olmaz! Gelin rakiplere şöyle bir göz atalım!