Ufak Bir Balayı Kaçamağı: Sevdiceğinizle Unutulmayacak Hatıralar Biriktirebileceğiniz 10 Kış Tatili Rotası
Ufak Bir Balayı Kaçamağı: Sevdiceğinizle Unutulmayacak Hatıralar Biriktirebileceğiniz 10 Kış Tatili Rotası
Sevdiğinizle ufak bir kaçamak yapmak istiyorsanız bu rotalara bayılacaksınız. Kış için balayı düşünenlerin çok hoşuna gidecek bu rotalar, küçük kaçamaklar yapmak isteyenler için de ideal. Kış tatiline çıkmak isteyenleri içeriğe alalım!
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Önce yurt dışından başlayalım...
1. St. Moritz, İsviçre
2. Reykjavik, İzlanda
3. Salzburg, Avusturya
4. Santorini, Yunanistan
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5. Krabi, Tayland
Şimdi de yurt içi...
6. Kapadokya, Nevşehir
7. Uludağ, Bursa
8. Pamukkale, Denizli
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9. Abant Gölü, Bolu
10. Safranbolu, Karabük
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