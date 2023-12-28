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Ufak Bir Balayı Kaçamağı: Sevdiceğinizle Unutulmayacak Hatıralar Biriktirebileceğiniz 10 Kış Tatili Rotası

etiket Ufak Bir Balayı Kaçamağı: Sevdiceğinizle Unutulmayacak Hatıralar Biriktirebileceğiniz 10 Kış Tatili Rotası

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 22:01

Sevdiğinizle ufak bir kaçamak yapmak istiyorsanız bu rotalara bayılacaksınız. Kış için balayı düşünenlerin çok hoşuna gidecek bu rotalar, küçük kaçamaklar yapmak isteyenler için de ideal. Kış tatiline çıkmak isteyenleri içeriğe alalım!

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Önce yurt dışından başlayalım...

1. St. Moritz, İsviçre

1. St. Moritz, İsviçre

Büyüleyici bir manzaraya sahip olan İsviçre'nin St. Moritz'i çok beğenilen kasabalardan. Herkesin beğenerek gittiği bu yer, ayrıca ünlü bir kayak merkezi. Kar manzarasına karşı tatil yapmak isteyenler İsviçre'yi düşünebilir.

2. Reykjavik, İzlanda

2. Reykjavik, İzlanda

İzlanda, kış tatili için tercih edilebilecek yerleden biri. Kış aylarında büyüleyici manzarasıyla sizi etkileyecek olan Reykjavik'e gittiğinizde Kuzey Işıkları'nı görmeniz de mümkün. Balayı için kışın gidilecek bir yer arıyorsanız planınızı Reykjavik'e göre yapabilirsiniz.

3. Salzburg, Avusturya

3. Salzburg, Avusturya

Avusturya'nın her yanı güzel ama Mozart'ın doğduğu şehir olan Salzburg mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri. Tarihi dokusu ve eşsiz manzaralarıyla çok güzel olan bu yerin Noel pazarları da çok meşhur.

4. Santorini, Yunanistan

4. Santorini, Yunanistan

Balayı için daha yakın bir yere gitmek isterseniz Yunanistan her zaman müthiş güzelliğiyle yanı başımızda! Kışın da en güzel yerlerden biri olan Santorini, biraz kafa dinlemek isteyenlerin gidebileceği bir yer.

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5. Krabi, Tayland

5. Krabi, Tayland
www.placesofjuma.com

Kışın bile sıcak rotalardan şaşmam diyorsanız Tayland sizin için ideal rota. Tayland'ın özellikle Krabi bölgesi plajları ve sıcak iklimi ile tercih edebileceğiniz bir yer. Kışı çok sevmeyenlerdenseniz balayı için rotanız Tayland olsun!

Şimdi de yurt içi...

Şimdi de yurt içi...

6. Kapadokya, Nevşehir

6. Kapadokya, Nevşehir

Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında Kapadokya geliyor. Kapadokya, peri bacaları ve müthiş tarihi ile sevdiğinizle gitmek için ideal rotalardan biri. Kışın karlı görüntüsüyle olağanüstü gözüken Kapadokya'da balayı şahane bir tercih.

7. Uludağ, Bursa

7. Uludağ, Bursa

Kışın kayak tatilinden başkasını istemem derseniz o zaman Uludağ'dan şaşmayın. Türkiye'deki en popüler kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'a giderek hem kış sporları hem de romantik bir dağ tatili yapabilirsiniz.

8. Pamukkale, Denizli

8. Pamukkale, Denizli

Pamukkale, Türkiye'nin en güzel doğal güzelliklerinden. Termal suları ve beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de sakin ve güzelliklerle dolu bir balayı yapabilirsiniz. Kışın da çok güzel olan Pamukkale sizi mest edecek.

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9. Abant Gölü, Bolu

9. Abant Gölü, Bolu

Abant Gölü de yaz kış güzel olan yerlerden. Karla kaplandığında eşsiz bir güzelliğe bürünen Abant Gölü, çevresindeki yeşilliklerle sakin bir balayı rotası. Yeşil, mavi ve beyazın uyumuna hayran kalacağınız Abant'a bir kere gelmekle yetinemeyeceksiniz.

10. Safranbolu, Karabük

10. Safranbolu, Karabük

Safranbolu, uzun zamandır UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. Osmanlı'dan kalan evleriyle çok güzel bu kenti sokak sokak gezmek isteyeceksiniz. Dar sokaklarıyla ünlü Safranbolu, kışın karla kaplandığında da çok güzel oluyor.

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