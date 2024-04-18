UEFA Konferans Ligi Çeyrek Finalinde Fenerbahçe - Olympiakos Maçı Penaltılara Kaldı
UEFA Konferans Ligi Çeyrek Finalinde Fenerbahçe - Olympiakos Maçı Penaltılara Kaldı
UEFA Konferans Ligi Çeyrek Finalinde 3-2'lik yenilginin rövanşında sahasında Olympiakos'u konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe, 90 dakikayı ve uzatmaları 1-0 önde tamamladı.
Fenerbahçe - Olympiakos arasındaki çeyrek final maçı penaltılara gitti. Yarı finale çıkan takım seri penaltı atışları sonunda belli olacak.
Yarı finale çıkan takımın rakibi Premier Lig ekiplerinden Aston Villa olacak.
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